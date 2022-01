Calo in borsa a Dubai: le azioni degli Emirati Arabi Uniti cadono dopo la notizia dell’attacco degli Houthi





La maggior parte dei principali mercati azionari del Golfo è scesa all’inizio degli scambi lunedì, con l’indice di Dubai che è sceso sensibilmente dal momento dell’attacco degli Houthi sulle strutture di Abu Dhabi.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di aver intercettato un altro attacco degli Houthi.

L’indice azionario principale di Dubai è sceso dell’1,4%, con la maggior parte dei titoli in territorio negativo, incluso lo sviluppatore blue-chip Emaar Properties, che è sceso dell’1,7%.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno intercettato e distrutto due missili balistici Houthi contro il Paese del Golfo senza vittime, ha affermato il ministero della Difesa.

Parti dei missili sono cadute su Abu Dhabi e non hanno causato vittime, ma l’attacco ha evidenziato la crescente minaccia degli Houthi, che per anni hanno preso di mira la vicina Arabia Saudita con attacchi missilistici e droni in rappresaglia per i bombardamenti della coalizione saudita sullo Yemen.

Attacco su Abu Dhabi

L’attacco di lunedì è stato il secondo sul suolo degli Emirati Arabi Uniti dall’attacco della scorsa settimana che ha colpito un deposito di carburante ad Abu Dhabi, uccidendo tre persone e provocando un incendio vicino al suo aeroporto internazionale.

L’indice di Abu Dhabi è sceso dello 0,7%, con il più grande prestatore del paese, la First Abu Dhabi Bank, che ha perso oltre l’1%.

La scorsa settimana i ribelli hanno rivendicato la responsabilità di un attacco di droni e missili negli Emirati Arabi Uniti dopo settimane di minacce. L’assalto è stata la prima volta che la monarchia del Golfo ha riconosciuto un attacco Houthi al suo territorio, dopo aver precedentemente negato le affermazioni dei ribelli di aver colpito l’aeroporto e la centrale nucleare di Abu Dhabi.

Il portavoce militare degli Houthi ha affermato in una dichiarazione che la milizia aveva preso di mira la base aerea di Al Dhafra vicino alla città di Abu Dhabi, che ospita aerei da combattimento statunitensi, e altri “siti sensibili”.

La dichiarazione rilasciata dal portavoce degli Houthi minaccia di ampliare ulteriormente le operazioni militari e di “affrontare l’escalation della coalizione saudita/emirati con l’escalation di rappresaglie”. Il portavoce del movimento yemenita ha ribadito il precedente consiglio a società e investitori stranieri di lasciare gli Emirati, divenuti un “paese pericoloso” per causa della loro partecipazione alla guerra nello Yemen.

Distruzioni nello Yemen causate dai bombardamenti di Arabia Saudita/Emirati/USA

La guerra dello Yemen dura dal 2015 ed ha prodotto decine di migliaia di vitime nel paese più povero del Medio Oriente, lo Yemen, attaccato dall’Arabia Saudita e dai suoi alleati per imporre un governo gradito a Rijad.

I continui bombardamenti dell’aviazione saudita su obiettivi civili del paese hanno prodotto migliaia di vittime civili fra cui bambini e donne inermi. Soltanto l’ultimo bombardamento della scorsa settimana sul Sana’a, la capitale, ha prodotto una carneficina di civili con oltre 160 vittime. Quella dello Yemen è stata definita dall’ONU come “la peggiore emergenza umanitaria”.

Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna partecipano alla guerra fornendo appoggio logistico e militare alla monarchia saudita e disponendo anche di truppe speciali sul terreno. Da ultimo anche Israele si è associato nel fornire sostegno alla monarchia saudita che non riesce ad avere ragione della resistenza yemenita.

Fonti: Agenzie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago