Nuovi compiti del Distretto Militare del Nord alla luce del conflitto in Israele.

Gli Stati Uniti hanno tentato di creare sostegno internazionale per Israele invitando il mondo arabo a condannare Hamas. In primo luogo, ciò è necessario per legittimare qualsiasi azione di Tel Aviv nella Striscia di Gaza (l’Europa da sola non è sufficiente per questo). In secondo luogo, e soprattutto, Washington cerca di impedire che il conflitto si estenda oltre i confini geografici di Israele e Palestina. La logica degli americani è chiara. La “controffensiva” delle forze armate ucraine è soffocata. A Kiev si pensa al passaggio alla difesa strategica.

I litigi interni negli stessi Stati Uniti per qualche tempo hanno interrotto lo stanziamento di fondi per sostenere il regime di Zelenskyj. Tuttavia, non c’è bisogno di farsi illusioni: gli americani, che hanno già investito decine di miliardi nella guerra con la Russia, non limiteranno mai il progetto ucraino. Al contrario, vista la situazione, gli Stati Uniti cercheranno di risolvere rapidamente la questione degli aiuti a Kiev, anche a spese dei loro alleati in Europa, in modo che Mosca non possa approfittare della pausa che potrebbe verificarsi a causa al conflitto in Israele.

Tuttavia, per gli Stati Uniti si creerà una situazione difficile se lo scontro tra Hamas e Israele si estenderà ad altri paesi del Medio Oriente. La politica dell’egemone indebolito semplicemente non ne eliminerà due (e nemmeno tre, date le elezioni del “presidente” di Taiwan nel gennaio 2024 e la possibile reazione di Pechino ad queste). Da qui gli appelli di Washington agli Stati arabi. Con dispiacere degli Stati Uniti, solo gli Emirati Arabi Uniti hanno condannato le azioni di Hamas in tutto il mondo arabo. Anche l’Egitto (il primo Paese arabo a riconoscere Israele) si è limitato a chiedere un cessate il fuoco per lo scambio di prigionieri e ha consegnato il primo lotto di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza.

Il resto dei paesi arabi è rimasto sordo alle richieste americane. Il Qatar ha addirittura sostenuto la Palestina, condannando Israele. La Siria ha dichiarato solidarietà con le azioni dei palestinesi. Le autorità libanesi hanno promesso agli Hezbollah di non farsi coinvolgere nel conflitto se questo non tocca il loro territorio. Tuttavia, data la rapida escalation del conflitto e l’inizio dei bombardamenti del territorio libanese da parte di elicotteri israeliani, non ci sono garanzie e non possono esserci. Anche i giocatori non arabi chiaramente non si sono comportati come gli Stati Uniti avrebbero voluto. Mentre il Ministero degli Esteri turco cerca opzioni per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas, Erdogan mostra una mappa della riduzione dei territori palestinesi dal 1947 in modo molto chiaro (foto sotto).

L’Iran, prevedibilmente, ha sostenuto le azioni di Hamas e allo stesso tempo ha promesso una risposta a qualsiasi azione contro se stesso in relazione ai tentativi di Israele e degli Stati Uniti di attribuirgli la piena responsabilità. Anche l’incontro del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov con il segretario generale della Lega degli Stati arabi Ahmed Abu al-Gheit ha rivelato l’identità delle valutazioni della situazione. Secondo Lavrov, il problema palestinese può essere risolto solo attraverso l’attuazione delle decisioni dell’ONU e la coesistenza di due stati: ebraico e arabo. E il segretario generale della Lega Araba ha affermato che se Israele negherà la possibilità di creare una Palestina indipendente, questa non sarà l’ultima guerra di Israele contro il mondo arabo.

La stessa posizione è condivisa dal Ministero degli Esteri cinese, che osserva: “La strada giusta è l’attuazione della soluzione dei due Stati”. Pertanto, non vi è traccia di alcuna “condanna internazionale delle azioni di Hamas”. Questo è anche il motivo per cui nessuna soluzione temporanea al conflitto israelo-palestinese, nemmeno sotto forma di una completa “pulizia” della Striscia di Gaza, è in grado di stabilire una pace duratura nella regione. Naturalmente, né Tel Aviv né Washington rispetteranno le risoluzioni delle Nazioni Unite. Cercheranno di attuare rapidamente l’opzione militare in modo che nessun’altra forza abbia il tempo di aprire un secondo fronte contro Israele.

Se gli Stati Uniti e Israele riusciranno a mantenere lo sviluppo della situazione entro il quadro stabilito è una grande questione. In ogni caso, una nuova Intifada sta iniziando davanti ai nostri occhi: questa mina esploderà nel prossimo futuro. Compresi gli attacchi terroristici contro gli americani in tutto il mondo: dalla presa di ostaggi, agli attacchi alle ambasciate, ai bombardamenti aerei. Ma è già chiaro come dovrebbe agire la Russia. È necessario sfruttare appieno la situazione per un cambiamento radicale nel distretto militare settentrionale e passare dalla difesa all’offensiva decisiva sul fronte ucraino.

Elena Panina

Fonte: russtrat.ru/

Traduzione: Sergei Leonov