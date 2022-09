Butcha 2.0 a Izium: l’Ucraina usa i civili uccisi dai bombardamenti e le tombe dei suoi soldati per giocare la carta del massacro





di Christelle Neant

Non sorprende che dopo la riconquista di Izium, vicino a Kharkiv, da parte delle Forze armate ucraine (AUF) , l’Ucraina ci faccia una ristampa di Boutcha, cercando di utilizzare le tombe dei civili uccisi dai bombardamenti e quelle dei suoi soldati uccisi durante la battaglia per il controllo della città, per far credere a un massacro di civili da parte dei russi.

Se “la strage di Izioum è una ristampa di quella di Boutcha , quest’ultima era essa stessa una ristampa di quella di Timisoara . Dopo un’autopsia dei corpi di Boutcha, la stampa britannica ha riferito che dozzine di civili trovati in fosse comuni a Boutcha erano stati uccisi dal fuoco dell’artiglieria e non giustiziati.

In particolare, sono stati uccisi da dardi di metallo che erano nei proiettili. Non sorprende che i media britannici affermino che si tratta di proiettili russi, tranne per il fatto che personalmente ho visto che i famosi dardi di metallo sono stati usati dall’esercito ucraino nel Donbass dal 2014 (ne ho trovati diversi a Zaïtsevo, bombardato quotidianamente da l’esercito ucraino dall’inizio del conflitto)!

Del resto ne parlavano già gli ufficiali del Battaglione Vostok che abbiamo intervistato quattro anni fa sulla morte di Andrea Rocchelli (un giornalista italiano) a Slaviansk nel 2014:

La Russia, che ha armi molto migliori dell’Ucraina, non ha bisogno di usare questi dardi di metallo per infliggere il massimo danno alle truppe nemiche. L’esercito ucraino sì (informazioni per i miei “colleghi” britannici, l’Ucraina ha anche proiettili di artiglieria da 122 mm, e non solo la Russia). Chiaramente, una buona parte dei civili morti a Boutcha sono stati uccisi durante i bombardamenti ucraini!

E per chi mostra tracce di esecuzioni, ricordo ciò che ho già dimostrato nel mio secondo articolo su Boutcha, ovvero che le forze ucraine che hanno “ripulito” la città hanno giustiziato coloro che erano considerati collaboratori russi.

Il consigliere di Zelensky, Alexei Arestovitch, ha inoltre chiaramente minacciato di morte o di incarcerazione le persone che collaborano con la Russia, comprese le semplici maestre.



I gruppi ucraini su Telegram pubblicano persino i dati personali di “collaboratori” come Mirotvorets in modo che possano essere rintracciati. E se queste persone vengono uccise dagli ucraini, senza dubbio la loro esecuzione sarà attribuita ai russi.

L’Ucraina può contare anche su un altro fattore per giocare la carta del massacro: i suoi numerosi soldati uccisi durante i combattimenti per prendere il controllo di Izium, i cui corpi l’esercito ucraino aveva abbandonato nella sua ritirata. Invece di lasciare i corpi a marcire all’esterno, i soldati russi li seppellirono degnamente, in fosse collettive o individuali, sormontate da una croce recante la scritta “ВСУ” (Forze armate ucraine), come si può vedere nelle foto di Radio Svoboda . Su uno di essi c’è addirittura una foto con il nome del militare interessato.

Nell’articolo, l’autore parla delle tombe di soldati e civili ucraini, dicendo che questi ultimi sono sepolti in tombe senza nome. Tranne che nelle foto, possiamo vedere chiaramente che diverse tombe hanno targhette con i nomi, e alcune sono persino fiorite, il che indica che queste sono le tombe degli abitanti della città che hanno ancora la famiglia lì!

Inoltre, se i russi avevano davvero giustiziato in massa civili a Izium, perché si sarebbero presi la briga di seppellirli individualmente con una croce e tutto il rituale di sepoltura appropriato?

Seppellire il più possibile civili e soldati ucraini in singole tombe con una croce, e il nome della persona, o l’indicazione che si tratta di soldati, mostra che i russi hanno dato prova di umanità verso i morti che hanno trovato dopo le battaglie per il cattura di Izioum.

Inoltre in un altro articolo di Radio Svoboda , un responsabile ucraino, Oleg Kotenko, afferma che su alcune tombe è indicata la data della morte e che corrisponde a momenti di intensi bombardamenti della città.

“Alcuni hanno scritto sopra la data della morte, si capisce che in quei giorni ci fu un pesante bombardamento di Izioum. Le persone che sono morte nelle case, negli appartamenti o per strada sono state sepolte qui”, ha detto Kotenko.

Chiaramente, come a Boutcha, buona parte dei civili sepolti sono stati uccisi durante i combattimenti dai bombardamenti. Niente a che vedere con le esecuzioni di massa.

Per avere un’idea di come i civili vivevano sotto il controllo russo in quest’area, si veda il rapporto di Patrick Lancaster:

Il primo uomo intervistato chiarisce che il 70% degli edifici danneggiati sono stati i bombardamenti ucraini e solo il 30% dai bombardamenti russi. Il secondo racconta come i soldati russi abbiano salvato un uomo colpito da una scheggia. Diversi uomini in ospedale raccontano di come l’esercito ucraino abbia distrutto la loro casa o li abbia feriti bombardando un’area civile.

Per tornare al “massacro” di Izioum, passerò rapidamente sopra i pietosi tentativi di inventare storie da camera di tortura filmando una cantina dove nulla indica che lì sia successo qualcosa. Solo che c’è del linoleum sul pavimento ed è molto pratico per ripulire il sangue in caso (sì, siamo scesi al livello di eco+ propaganda)… Ma non c’è modo di sapere dove sia questa cantina, e non c’è traccia di qualsiasi cosa.

Quanto alla cifra annunciata per il numero di corpi di soldati ucraini sepolti in questa foresta (appena 20-25 su più di 400 tombe) non regge data l’intensità dei combattimenti avvenuti per la conquista della città a qualche mese fa. Tanto più che l’abbandono dei cadaveri dei suoi soldati da parte dell’esercito ucraino è stato una costante dall’inizio del conflitto nel Donbass. Regolarmente la DPR e la LPR (Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk) dovevano ricordare pubblicamente all’Ucraina che avevano i corpi dei loro soldati in modo che potessero finalmente essere recuperati.

Inoltre, un post del canale Telegram russo “Zapiski Veterana” di luglio indica che circa 500 corpi di soldati erano stati abbandonati dall’esercito ucraino vicino a Izium e lì sepolti dai soldati russi. Secondo questa stessa catena , il comando russo aveva contattato più volte i comandanti ucraini per chiedere loro di inviare squadre funebri a raccogliere i loro morti.

Per questo è stato addirittura previsto un corridoio umanitario per garantire la sicurezza di queste squadre. Ma il comando ucraino non ha mai risposto ei soldati ucraini sono stati sepolti dai soldati russi.

Un fatto confermato da Andrei Medvedev, giornalista russo, che ha filmato il recupero e la sepoltura di soldati ucraini abbandonati in campo aperto dalla FAU nei pressi di Izium. Tuttavia, alla fine del secondo video, girato a maggio 2022, vediamo un luogo che ricorda quello delle foto di Radio Svoboda!

Alla luce di tutti questi elementi, diventa chiaro che il numero di soldati ucraini sepolti in questa foresta di Izium è sicuramente superiore alla cifra fornita dalle autorità ucraine, che “convertono” questi soldati così come i civili uccisi durante i bombardamenti, in “civili giustiziati dai russi”. Una tecnica molto pratica per ululare al massacro…

Nota: Naturalmente la propaganda delle Tv occidentali riprende tutte le notizie false fornite dalle fonti ucraine per mettere sotto accusa e mostrificare i russi. Il tutto rientra in una campagna pianificata di falsificazione e di messa in stato di accusa della Russia di Putin. Nessuna parola sui crimini commessi dalle truppe ucraine e sui bombardamenti effettuati sulle zone civili del Donbass, inclusi ospedali e scuole con relative vittime civili. Ua massiccia propaganda a senso unico.

fonte: Donbass Insider

Traduzione e nota: Luciano Lago