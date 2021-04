BUONA PASQUA AI NOSTRI LETTORI

da Redazione

Cari lettori e sostenitori,

La Pasqua è uno degli eventi cristiani più importanti dell’anno. Per commemorare la risurrezione di Cristo, vogliamo porgervi i nostri più calorosi saluti in questa luminosa vacanza.

Chiesa Cristiana a Gerusalemme



Possa la luce della Risurrezione illuminare sempre il cammino verso la giustizia. Uniamo le forze in nome delle opere creative per porre fine a guerre e conflitti per qualsiasi motivo ci possano essere, ovunque si verifichino, e aiutiamo a portare la pace e giustizia all’umanità.



La Redazione di Controinformazione.info