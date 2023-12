Buon Natale a tutti coloro che sono al fianco dei popoli oppressi

I cristiani palestinesi di Betlemme celebrano il Natale con proteste di massa a sostegno di Gaza e denunciando i massacri dell’occupazione israeliana.

Non vediamo altro modo migliore di augurare “Buon Natale”, inutile fingere che vi possa essere un clima di festa mentre è in atto lo sterminio di la un popolo, con la complicità di vili e di collusi, come sono tutti coloro che sventolano la bandiera del criminale oppressore.

Betlemme oggi

Clergymen and Latin Patriarch Pierbattista Pizzaballa enter the Church of the Nativity, traditionally believed to be the birthplace of Jesus Christ, in the West Bank town of Bethlehem during Christmas, Saturday , Dec. 24, 2022. (AP Photo/Majdi Mohammed)



Buon Natale a chi lotta per la dignità, al fianco dei popoli oppresssi.

Buon Natale a tutti i nostri lettori e sostenitori

La Redazione

Luciano Lago