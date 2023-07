Bulgaria: “L’Ucraina insiste per fare questa guerra, ma tutta l’Europa ne paga il conto”

Il presidente bulgaro Rumen Radev ha sottolineato che “più armi [questo conflitto] assorbe, più persone muoiono”.

Il presidente bulgaro Rumen Radev ha detto venerdì che mentre l’Ucraina insiste nel continuare il conflitto contro la Russia, l’Europa è costretta a pagare il conto che genera.

“Vediamo tutti che questo conflitto si sta decisamente approfondendo , le vittime stanno aumentando. Più armi [il conflitto] assorbe, più persone muoiono. Più danni [si verificano], maggiore è il rischio, più a lungo durerà questa guerra”, ha avvertito il leader.

In questo contesto, Radev si è espresso contro l’adesione accelerata dell’Ucraina alla NATO.

“Voglio chiarire che l’Ucraina insiste a fare questa guerra, ma deve anche essere chiaro che tutta l’Europa ne paga il conto. Questa guerra ha molte dimensioni. Dico ancora una volta che non è puramente militare, ha anche un aspetto economico, dimensione sociale, politica. È una minaccia e un rischio per tutta l’Europa “, ha affermato.

Risposta dall’Ucraina

In risposta, sabato l’ambasciata ucraina in Bulgaria ha pubblicato una dichiarazione in cui difende che ciò che Kiev vuole di più è la pace e “sta facendo tutti gli sforzi possibili per ripristinare la pace”.

“Vogliamo sottolineare che la fornitura di risorse per la difesa all’Ucraina non comporta un aumento del numero di vittime e danni, al contrario, significa che [ci sono] più vite salvate”, si legge nel testo, aggiungendo che garantire La sicurezza dell’Ucraina sta per “garanzie di sicurezza per l’Europa, inclusa la Bulgaria”.

“Non devi pensare solo all’Ucraina “

All’inizio di luglio, il presidente bulgaro ha chiesto la pace. “Credo che l’Ucraina abbia il suo posto nell’UE, ma il mio appello è questo: in questo momento sentiamo la parola ‘vittoria, vittoria, vittoria’. Sì, certo è una parola importante per qualsiasi paese che è in guerra, ma inoltre vogliamo sentire di più la parola “pace”. E lo sforzo principale dovrebbe essere quello di raggiungere la pace “, ha dichiarato.

Inoltre, ha sottolineato che “non bisogna pensare solo all’Ucraina”, riferendosi a problemi come l’inflazione, la crescente recessione, l’aumento delle tensioni sociali e del populismo e la presa del potere da parte dei partiti radicali in Europa. “Ovviamente l’Ucraina è la cosa più importante al momento, ma dobbiamo pensare al futuro dell’Europa nel suo insieme, a come questa guerra influenzerà l’Europa”, ha concluso.

Nota:

Il presidente bulgaro, con questo suo comunicato, si distacca dalla linea degli ultra atlantisti di ferro, come ad esempio la Meloni, e sottolinea le conseguenze nefaste per l’Europa nella insistenza a pompare armi sempre più potenti al regime di Kiev.

Una saggezza a cui altri leader europei non arrivano, accecati dal loro servilismo verso gli stati Uniti, trascurando gli interessi dei loro popoli.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione e nota: Luciano Lago