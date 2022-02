Bugie, inganni ed errori: ci si può fidare degli Stati Uniti?

di Oriental Review .

Negli Stati Uniti, il pubblico in generale e i media mainstream si rifiutano di credere al governo sull'”invasione” russa dell’Ucraina e chiedono prove, che la Casa Bianca non fornisce. Secondo gli esperti, la crisi di reputazione degli Stati Uniti è dovuta alle tante bugie, inganni ed errori di Washington, nonché alle difficoltà delle autorità americane a collaborare con le agenzie di intelligence. In che modo le autorità americane intendono compensare questa totale perdita di fiducia?

Secondo l’ Associated Press , i giornalisti americani non sono disposti a credere sulla parola di Washington quando si tratta di affari militari e di intelligence. Ciò è stato particolarmente evidente quando si è trattato di dichiarazioni riguardanti la presunta preparazione da parte della Russia di un video che mostra esplosioni, cadaveri falsi e attori in lutto. Le autorità statunitensi affermano che è così che Mosca vuole creare un pretesto per invadere l’Ucraina.

Quando i giornalisti hanno chiesto prove a sostegno di tale affermazione, Washington ha risposto : ” Dovrai fidarti di noi su questo “. Le autorità statunitensi hanno anche affermato che ” i giornalisti si prestano alla propaganda straniera anche solo ponendo tali domande “. In definitiva, continua l’ articolo di AP , ” la mancanza di trasparenza ha messo a dura prova le già esaurite riserve di credibilità di Washington, una risorsa fondamentale diminuita nel corso dei decenni da casi di bugie, inganni ed errori “. Di conseguenza, ci sono state ” interazioni amarecon il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki e il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price che si sono distinti anche nel rapporto solitamente contraddittorio tra il governo e la stampa .

Inoltre, giovedì, mentre a bordo dell’Air Force One in rotta verso New York, Jen Psaki ha parlato del raid delle forze speciali statunitensi nel nascondiglio del leader dello Stato Islamico Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, in Siria, che si è concluso con la sua morte .

Dopo aver appreso la notizia, Ayesha Rascoe di NPR ha affermato che ” potrebbero esserci persone scettiche ” sulle affermazioni delle autorità statunitensi secondo cui il terrorista è morto in un’esplosione di bombe e che gli Stati Uniti non hanno nulla a che fare con questo .

Manca la fiducia

I politici americani spesso promettono di ristabilire la fiducia in Washington, ma questo è rimasto raro dalla guerra del Vietnam e dallo scandalo Watergate. Bill Clinton è stato particolarmente pregiudicato mentendo apertamente sulla sua relazione con la stagista della Casa Bianca Monica Lewinsky.

La fiala di Powell

Dopo l’attacco terroristico dell’11 settembre 2001, il presidente George W. Bush ha dichiarato che gli Stati Uniti dovevano effettuare un’operazione armata in Iraq per distruggere le armi di distruzione di massa prodotte dal regime di Saddam Hussein.

Durante un discorso al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 2003, l’allora Segretario di Stato americano Colin Powell ha mostrato una fiala – per mostrare la quantità di armi di distruzione di massa irachena necessaria per ucciderne migliaia – come prova della legittimità dell’invasione dell’Iraq. Ma, alla fine, non è stato trovato alcun ADM.”

Powell all’ONU mostra la “fialetta” delle armi di distruzione di massa

Una farsa in Siria

Nell’aprile 2018, una ONG nota come White Helmets (finanziata da Stati Uniti e Gran Bretagna) ha accusato il regime di Bashar al-Assad di utilizzare armi chimiche nella città siriana di Douma. Una settimana dopo, e senza attendere le conclusioni dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), Stati Uniti, Regno Unito e Francia hanno attaccato il territorio sotto il controllo del legittimo governo siriano.

Ma, come dimostrano le prove presentate all’ONU dalla Russia, i corpi delle vittime uccise a causa del presunto uso di armi chimiche da parte del governo siriano erano in realtà i corpi di persone che erano già morte, e l’intero presunto attacco chimico delle truppe di Al.Assad erano una farsa.

Il fallimento dell’intelligence in Afghanistan

Nell’agosto 2021, l’aeronautica degli Stati Uniti, agendo sull’intelligence in tempo reale, ha lanciato un attacco di droni su un’auto carica di esplosivo che potrebbe essere stata utilizzata dai combattenti dello Stato islamico a Khorassan. In realtà, l’attacco ha ucciso Zemari Ahmadi, un civile afgano che lavorava come ingegnere per Nutrition and Education International (NEI), un’organizzazione umanitaria con sede negli Stati Uniti. L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet ha poi affermato che un totale di dieci civili erano stati uccisi nell’attacco, inclusi sette bambini.

Va anche notato che l’intelligence statunitense ha valutato male le capacità offensive dei talebani, il che ha portato alla fuga degli americani e dei loro alleati da Kabul dopo la sua cattura. Le immagini di caos e panico all’aeroporto di Kabul sono state discusse in dettaglio in tutto il mondo.

Caschi bianchi in Siria collegati con i servizi di intelligence

Biden non mantiene le sue promesse

Dopo aver sostituito Trump, Biden ha promesso di ripristinare la fiducia nelle dichiarazioni della Casa Bianca, ma, un anno dopo il suo insediamento, il livello di fiducia non è aumentato.

Il punto di svolta è stata la dichiarazione di Jen Psaki secondo cui i funzionari statunitensi avevano cambiato idea sul definire ” inevitabile ” la futura invasione russa dell’Ucraina . La situazione è interessante perché Washington ha urgente bisogno di cambiare la sua politica dell’informazione, ma in quale direzione non è affatto chiaro. Per sostenere le sue accuse contro la Russia, Washington non ha cambiato tattica, ma ha solo aumentato la tensione e diffuso notizie secondo cui la Russia stava girando un video falso sull’Ucraina.

Il Dipartimento di Stato fa riferimento a “informazioni di intelligence” per supportare accuse infondate, ma queste informazioni non sono sempre credibili. Il Dipartimento di Stato incontra alcune difficoltà quando lavora con i servizi di intelligence. Prima di tutto, a volte le autorità americane non possono davvero corroborare le loro affermazioni, perché in tal caso dovrebbero rivelare la fonte dell’informazione e la portata del lavoro dei servizi di intelligence americani.

In effetti, l’intelligence stessa spesso fallisce quando si analizza l’affidabilità delle informazioni. Ad esempio, l’intelligence statunitense non è stata in grado di prevedere la velocità dell’avanzata talebana mentre erano presenti e a terra in Afghanistan. Lo stesso si può dire per il successo degli attacchi missilistici statunitensi sulla Siria nell’aprile 2018.

A volte l’intelligence statunitense fornisce deliberatamente al Dipartimento di Stato informazioni incomplete o non verificate. La lunga battaglia tra l’intelligence statunitense e il Dipartimento di Stato non è scomparsa. In effetti, entrambi coinvolgono gruppi orientati alla riduzione dell’escalation in diversi settori della politica estera e alla creazione di tensioni. Ciò ha anche un impatto sulle informazioni fornite.

La Casa Bianca attirerà i media fedeli

L’attuale sfogo dell’AP e di una serie di altri media contro la Casa Bianca e il Dipartimento di Stato è praticamente senza precedenti, ma non farà sì che le autorità statunitensi cambino i principi della loro politica di sicurezza. Washington non passerà molto tempo a riflettere su queste proteste. Invece, continuerà a diffondere notizie false senza senso, ma attraverso organi di informazione fedeli e finanziati come la CNN . Anche se potrebbero esserci alcune accuse meno non verificate.

Il motivo del calo del livello di informazione è il ridotto banco di supplenti dell’attuale amministrazione e la qualità del personale politico. La squadra di Biden è in gran parte composta da agenti di carriera, nessuno dei quali ha un background in politica estera. È chiaro che non c’è più nessuno come Kissinger o la Rice negli Stati Uniti.

Quando si tratta di fallimenti dell’intelligence, le autorità statunitensi spesso prendono informazioni grezze che possono essere modellate per adattarsi a qualsiasi agenda e usarle a proprio vantaggio.

Quando hanno accusato la Russia di aver creato video falsi sull’Ucraina, i funzionari statunitensi hanno probabilmente preso una delle dozzine di previsioni su come si sarebbe svolta la situazione, quella che avrebbe raccolto più clamore e potenzialmente avrebbe avuto più risonanza con il pubblico.

Il comportamento degli stessi media, che sta cominciando a mostrare il governo degli Stati Uniti nella sua vera luce, è alimentato dal calo della fiducia degli americani comuni. Secondo Pew Research e Gallup, solo il 15-20% degli americani si fida del Congresso e il 20-25% dei media. Naturalmente, i media hanno anche interesse a ristabilirsi come pietre di paragone dell’informazione che erano cinquant’anni fa.

fonte: Oriental Review/ International Network

Traduzione: Gerard Trousson