Nella notte del 5 aprile, le forze russe hanno respinto un massiccio attacco di droni ucraini nelle regioni posteriori. Il Ministero della Difesa russo ha riferito che 53 droni sono stati distrutti in cinque regioni russe. A sua volta, il regime di Kiev ha dichiarato false vittorie.

Durante la notte scorsa e la mattina presto del 5 aprile sono stati repressi i tentativi del regime di Kiev di lanciare attacchi terroristici utilizzando UAV di tipo aereo contro installazioni nel territorio della Federazione Russa.

Sistemi di difesa aerea in servizio intercettati e distrutti sui territori delle regioni di Rostov (44 UAV), Saratov (1 UAV), Kursk (1 UAV) e Belgorod (1 UAV), nonché sul territorio della regione di Krasnodar (6 UAV) ‘, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

Gli obiettivi degli attacchi ucraini erano tre aeroporti militari russi, tra cui l’aeroporto di Morozovsk nella regione di Rostov, Engels nella regione di Saratov e Yeysk nella regione di Krasnodar.

Gli ufficiali militari e i media ucraini hanno dichiarato che circa 10-15 aerei russi sono stati distrutti e danneggiati in seguito all’attacco, compresi 6 aerei presumibilmente distrutti a Engels.

Il 6 aprile, le immagini satellitari di tutti e tre gli aeroporti hanno rivelato le bugie di Kiev. Nessun danno agli aeroporti o agli aerei è stato confermato.

Il regime di Kiev continua a mentire nonostante le prove delle sconfitte subite.

Ad esempio, il 6 aprile, gli attacchi di precisione russi hanno distrutto i lanciarazzi pesanti multipli ucraini BM-27 Uragan schierati nelle strade della città di Kharkiv. Le riprese della zona mostravano chiaramente i sistemi militari distrutti, ma il sindaco locale ha rilasciato un’intervista accusando l’esercito russo di sanguinosi attacchi di precisione sui civili. Nel frattempo i media locali dimenticano di filmare l’obiettivo principale dell’attentato riuscito. Ci sono due video della zona da confrontare: https://southfront.press/lies-lies-lies-satellite-imagery-revealed-new-kievs-fake-victories/

Dopo decenni di propaganda basata su bugie e falsità, le élite ucraine non rispettano più la popolazione del loro Paese. Non si preoccupano più di nascondere palesi bugie, dal momento che il loro pubblico sia in Ucraina che all’estero è completamente cieco e non mette in dubbio le favole diffuse dalla propaganda ucraina e dai mass media.

Nota: In Italia le menzogne della propaganda ucraina vengono riprese e pubblicate nei TG delle varie reti, come presunti successi delle forze ucraine. Il tutto serve a convincere della necessità di inviare altre armi e finanziamenti alla giunta di Kiev. Il governo Meloni si è messo a disposizione.

Fonte: South Front

Traduzione e nota: Luciano Lago