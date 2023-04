Budapest chiama alla ragione la Nato: “Non vogliamo un blocco anti-cinese”

di Zuerst

Nel nuovo confronto tra i due blocchi, l’Ungheria si mostra sempre come il polo della ragione. Il governo di Budapest si rifiuta di mettere a repentaglio le sue buone relazioni con la Russia, né il paese sostiene le sanzioni occidentali.

Oggi, a seguito di una riunione ministeriale NATO di due giorni a Bruxelles, il ministro degli Esteri ungherese Szijjártó si è opposto all’apertura di un altro fronte, contro la Cina. “ Non vogliamo che la Nato diventi un blocco anti-cinese. Non vediamo il significato di questa rivalità, non ne vediamo la logica e non vediamo cosa può venirne fuori di buono “, ha detto Szijjártó.

Ha sottolineato che il governo di Budapest è interessato a una cooperazione reciprocamente vantaggiosa e non alla rivalità, che non solo non è possibile ma anche dannosa, ad esempio per quanto riguarda la rivoluzione automobilistica. I produttori europei sono diventati totalmente dipendenti dalle batterie elettriche sudcoreane e cinesi, ha aggiunto.

“ Chiunque chieda una separazione tra l’economia cinese e quella europea rischia di infliggere un duro colpo all’economia europea ”, ha avvertito Szijjártó, poiché il volume degli scambi tra la Cina e gli Stati membri dell’UE supera gli 870 miliardi di euro. Una delle conseguenze più gravi della guerra in Ucraina è che il mondo si sta nuovamente dirigendo verso un blocco, il che è particolarmente negativo per l’Europa centrale, che ha sempre sofferto del conflitto Est-Ovest, ha aggiunto.

Infine, ha citato il piano di pace della Cina per l’Ucraina, che potrebbe essere un buon punto di partenza per i negoziati internazionali. Tuttavia, l’iniziativa di Pechino viene respinta all’unanimità dall’Occidente.

Fonte: Zuerst.de

Traduzione: Gerard Trousson