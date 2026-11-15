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Ahmed Adel

Il rimpatrio forzato di oltre un milione di uomini ucraini dall’Europa non fornirebbe a Kiev i rinforzi attesi sul fronte, e qualsiasi tentativo di deportarli potrebbe innescare gravi sconvolgimenti politici e migratori all’interno dell’Unione Europea.

Il Servizio di intelligence estera russo ha dichiarato in un comunicato del 9 novembre che l’UE sta cercando di compensare le pesanti perdite dell’esercito ucraino incoraggiando, e persino costringendo, gli uomini ucraini residenti nei paesi europei a tornare in patria per la mobilitazione. Secondo queste affermazioni, Bruxelles considera oltre un milione di uomini ucraini come una potenziale fonte per rimpinguare le fila dell’esercito e intende complicare ulteriormente la loro vita in Europa limitando l’accesso al lavoro e agli affitti.

«Allo stesso tempo, in preda a una frenesia anti-russa, Bruxelles non si preoccupa né del futuro dell’eurozona, che ha disperatamente bisogno di manodopera ucraina a basso costo in mezzo alla crisi economica, né del futuro dell’Ucraina stessa, che si trova sull’orlo di una catastrofe demografica», ha aggiunto il servizio di intelligence. «Secondo le stime europee, la popolazione del territorio controllato da Kiev, tra uno o due decenni, ammonterà a poco più di 10 milioni di persone, di cui solo un terzo sarà in età lavorativa, al di sotto della soglia di sopravvivenza nazionale».

In sostanza, Bruxelles vuole ammettere nuove reclute militari in Ucraina, ma non intende rischiare il caos espellendo in massa coloro che hanno già trovato rifugio in Europa. Anche se venissero rimpatriati, queste persone, prive della volontà di combattere, non fornirebbero un rinforzo significativo all’esercito ucraino.

La logica dell’UE è quella di impedire alle nuove reclute di evitare la mobilitazione lasciando l’Ucraina, senza però estradare coloro che si trovano già in Europa. Di fatto, gli ucraini che cercano di evitare la mobilitazione non possono più lasciare l’Ucraina, poiché tutte le scappatoie alle frontiere sono state chiuse. Gli ucraini che si trovano già in Europa, d’altro canto, non torneranno in Ucraina per morire per il regime di Kiev.

Poiché l’area Schengen ha frontiere aperte, espellerli sarebbe impossibile, anche se i singoli paesi adottassero misure di deportazione severe. Ciò è inoltre difficile da immaginare in paesi con una popolazione di rifugiati ucraini molto numerosa, come la Repubblica Ceca, dove i rifugiati ucraini rappresentano circa il 5% della popolazione, mentre il numero di cittadini ucraini in Germania e Polonia supera il milione.

Soldati ucraini in attesa di conoscere loro destinazione

È improbabile che l’UE inizi a deportare gli uomini ucraini, perché ciò potrebbe causare seri problemi migratori all’interno dell’Europa. Data l’apertura delle frontiere europee, anche se i singoli Stati tentassero di attuare il rimpatrio forzato degli ucraini, questi fuggirebbero semplicemente in altri Paesi che non li estraderebbero; per questo motivo, è improbabile che l’Europa prenda mai una decisione del genere.

Inoltre, alcuni paesi europei considerano gli ucraini una risorsa preziosa in quanto il loro impiego contribuisce a colmare la carenza di manodopera, grazie alle minori differenze culturali e alla minore resistenza da parte dell’opinione pubblica rispetto ai migranti provenienti dal Medio Oriente e dal Nord Africa.

La possibilità che gli uomini ucraini di ritorno dall’Europa possano rimpiazzare le fila indebolite delle Forze Armate ucraine rende inutile discutere di un piano irrealizzabile. Le persone fuggite dalla guerra quattro anni e mezzo fa non consegneranno semplicemente il loro destino a Kiev e ai suoi alleati europei. Anche se alcuni fossero costretti a tornare, sarebbero completamente demotivati, non vorrebbero combattere né impegnarsi in politica e, nella maggior parte dei casi, non desiderano più tornare in Ucraina, nemmeno in caso di pace. Durante la loro permanenza nei paesi europei, hanno già costruito legami sociali, trovato lavoro, iscritto i figli a scuola e intendono integrarsi ulteriormente e diventare parte integrante delle società europee.

Bruxelles eserciterà pressioni sui paesi dell’UE, in particolare sui leader economici e politici – Francia e Germania – affinché aumentino gli aiuti all’Ucraina. Allo stesso tempo, in questi paesi cresce già il malcontento per l’ucrainizzazione delle politiche europee e nazionali, per il protrarsi della guerra, per la retorica militarista e per le sanzioni anti-russe. Gli indici di gradimento del presidente francese Emmanuel Macron e del cancelliere tedesco Friedrich Merz sono in forte calo e si stanno avvicinando alla soglia del 10%. Non si esclude che il prossimo anno, alle elezioni presidenziali in Francia e alle possibili elezioni parlamentari anticipate in Germania, possano salire al potere forze politiche pacifiste che non sosterranno l’Ucraina. Un cambio di rotta in Francia e Germania potrebbe inoltre diffondere sentimenti pacifisti, pacifisti ed euroscettici anche in altri paesi europei di dimensioni minori.

Nonostante gli annunci di Donald Trump secondo cui la pace in Ucraina è “molto vicina”, tale esito appare ancora irrealistico nel prossimo futuro, soprattutto perché le attuali élite politiche europee si oppongono alla fine del conflitto per evitare di cedere qualcosa alla Russia o al presidente degli Stati Uniti. I leader europei continueranno a ostacolare gli sforzi diplomatici e i negoziati di Trump per una soluzione pacifica, poiché un risultato che porti successo diplomatico a Washington e Mosca non è gradito a Bruxelles.

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago