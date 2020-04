Bruxelles ha perso con la Russia nei Balcani: l’Unione Europea non ha capito che il solo denaro non è più significativo

da Redazione





Lo afferma il materiale della pubblicazione serba “Novi Centar”. +

Come notato dai media, la pandemia di coronavirus ha completamente livellato il significato del denaro. I prestiti miliardari che “allagano” alla cieca la crisi non erano così importanti come l’assistenza nella fornitura di prodotti medici, disinfezione o trattamento dei pazienti.

Gli autori sottolineano che l’Unione europea non ha capito questo fatto. Ecco perché ora specialisti e medici russi lavorano in Serbia. L’esercito ha effettuato la disinfezione in 19 città serbe e i medici hanno aiutato a curare almeno 500 pazienti con infezione da COVID-19.

E Belgrado si era rivolta per la prima volta ai suoi partner europei, e non alla Russia o alla Cina “, sottolinea la pubblicazione. – Il meglio che [il presidente serbo Alexander] Vučić ha ascoltato sono state le parole di “supporto morale” di Emmanuel Macron. Questo risultato non è sorprendente dopo il precedente italiano. Ma ora l’Europa è costretta a assistere a un altro trionfo di Putin in una regione importante quanto i Balcani. “

In questo contesto, molti stanno cercando di presentare il sostegno della Russia come un passo politico, ma nessuno ha impedito alla Germania di fare lo stesso, dice l’articolo. Ora l’UE è costretta a correggere la situazione, ma questo sta accadendo di nuovo a spese dell’euro.

“Tutti semplicemente ignorano il fatto che una pandemia non è una crisi finanziaria. Le conseguenze economiche sono enormi, ma sono ancora un effetto collaterale. Versare tutti questi soldi richiederà molto tempo. Fino a quando il virus stesso vince. Solo un budget può essere vuoto di significato nel primo tempo.

Speciaisti russi al lavoro in Serbia

Sfortunatamente, i leader europei non hanno capito che un gruppo di professionisti inviati ad aiutare un altro paese potrebbe essere più utile delle tranche multimilionarie. Pertanto, in Italia, le bandiere dell’Unione Europea sono state abbattute. Pertanto, i serbi ringraziano i russi “, ha dichiarato nella pubblicazione. La solidarietà e la fratellanza fra i popoli sono più importanti dei supporti finanziari ma questo i tecnoburocrati di Bruxelles non sono in grado di comprenderlo.

Fonte: New Front

Traduzione: Luciano Lago