Bruno Guigue: il teorema di Bashar al-Assad

Prolungata da una spietatezza criminale di cui Erdogan è solo lo strumento, la guerra che imperversa in Siria da dieci anni ha avuto l’effetto di una rivelazione chimica. Protagonisti in agguato in questo bagno di sangue, i governi americano, britannico, francese, turco, saudita e del Qatar passeranno alla storia per quello che sono: i carnefici di un popolo che non gli aveva fatto nulla.

La tragedia siriana ha dissipato le loro pretese. Ha esposto alla luce le loro strategie più subdole . Ma la cosa peggiore è stata quella di mascherare il terrorismo negli altri.

Come resistere alla nausea davanti alla viscosità di questi politici che, ad ogni attacco jihdist sul suolo francese, diffondono indignate condanne di violenze terroristiche le stesse che altrove hanno nutrito e lodato? Ricordiamo che non molto tempo fa, la mediasfera occidentale ha usato la sua falsa dialettica per rendere il ramo siriano di Al Qaeda un’organizzazione di combattimento “rispettabile”. Ci è stato detto che il Fronte Al-Nusra, così si chiamava, avrebbe finito per “normalizzarsi”. E sarebbe necessario, suggeriva François Burgat su un canale pubblico, negoziare per sempre con questa organizzazione destinata a far parte del “futuro della Siria”.

La sua presunta affiliazione con Al-Qaeda, la sua ideologia odiosa e settaria, la sua pratica ripetuta di attacchi indiscriminati ai civili, il regime di terrore oscurantista che si è diffuso come la peste ovunque dei suoi tagliatori di teste che abbiano avuto l’opportunità di colpire? Peccadillo. Una sorta di mutazione genetica è stata quella di far guadagnare all’organizzazione jihadista in competizione con Daesh, il compenso per i servizi resi nei confronti di Damasco, un vero e proprio brevetto di rispettabilità. È così che la diplomazia occidentale e i falsi media hanno fatto miracoli. Dal suo cappello da maga, sono emersi terroristi moderati, estremisti democratici, umanisti tagliacapelli, filantropici mangiatori di fegato.

Questa operazione di riciclaggio del ramo siriano di Al-Qaeda, infatti, avveniva in un momento in cui questa organizzazione stava consolidando la sua egemonia politica e militare nel nord della Siria. Predestinandolo a svolgere un ruolo di primo piano all’indomani del previsto crollo dello stato siriano, questo successo gli è valso i favori delle potenze occidentali e regionali determinate a far crollare l’ultimo stato laico e progressista del Medio Oriente. Poco importava il costo umano e il prezzo politico di questo precoce consenso all’insediamento in Siria di un potere settario e mafioso. Si diceva che la caduta di Bashar al-Assad fosse un gioco degno della candela.

Il terrorismo, ridisegnato per i bisogni della causa, ha reso – e rende ancora – servizi inaspettati alla vasta coalizione contro la sovrana Siria. Questa connivenza degli stati occidentali e delle monarchie petrolifere con la progenie adulterata di Al-Qaeda ha segnalato la simultanea reiscrizione dei due avatar del terrorismo takfirista nell’agenda strategica occidentale.

La distruzione dello Stato siriano, obiettivo numero uno dell’asse Washington-Riyad-Parigi-Londra-Ankara-Doha, sostenuto dietro le quinte da Tel Aviv, era un fine che giustificava tutti i mezzi, e la prospettiva di un emirato estremista era chiaramente parte del piano.

Per farcela, le potenze straniere unite contro l’ultimo regime nazionalista arabo si sono cinicamente divise i ruoli. Nella sua spietata lotta contro la Siria, gli assassini di al-Qaeda potevano così contare sui loro preziosi amici: la Turchia ha consegnato loro le armi, Israele ha curato i loro feriti, il Qatar ha pagato loro un assegno a fine mese, e il quotidiano Le Monde li ha spacciati come chierichetti. Chi si ricorda che nel 2013, quando il Fronte Al-Nosra ha sequestrato il villaggio cristiano di Maaloula, questo quotidiano ha osato negare che gli estremisti avessero ucciso qualche civile, mentre si poteva vedere sulla BBC, in contemporanea, i funerali religiosi del vittime di questa aggressione?

Era il tempo in cui la cosiddetta “coalizione internazionale”, durante l’offensiva Daesh verso Palmira, si asteneva dal sparare la minima cartuccia, questo salvacondotto offerto ai terroristi illustrando la perfetta doppiezza dell’antiterrorismo proclamato a Washington e Parigi. Tra la spinta dello pseudo-Stato islamico sull’asse Palmira-Damasco e quella del Fronte Al-Nusra sull’asse Aleppo-Damasco, il sogno dei nemici di Bashar al-Assad sembrava realizzarsi. Ma questo senza contare sulla resistenza del popolo siriano e sulla lealtà del suo esercito. La mobilitazione generale delle truppe takfiriste sarebbe costata alle petromonarchie del Golfo un miliardo di dollari l’anno. Inviato alle organizzazioni terroristiche attraverso la CIA, questo colpo di fortuna non è stato sufficiente per provocare la caduta di Damasco.

Asma Al-Assd visita i feriti in ospedale, vittime del terrorismo sostenuto dall’Occidente

Perché hanno sottovalutato la resistenza della Siria e la capacità del governo siriano di stringere le alleanze necessarie con partner affidabili. Per sciogliere l’abbraccio mortale degli sponsor del terrore, Damasco ha ottenuto il prezioso sostegno di Teheran, Mosca e Pechino. In realtà, non c’è mai stata una guerra civile in Siria: iniziata dalle potenze imperialiste, questa guerra è stata fin dall’inizio una guerra su procura, un conflitto internazionale su larga scala in cui si è formata una coalizione di stati per sconfiggere la coalizione avversaria.

Nel teatro delle operazioni, ancora oggi, le uniche forze presenti sono le bande armate dei takfir sponsorizzati da un lato, integrate da alcune forze speciali occidentali in movimento; e le forze militari statali siriane sostenute dai loro alleati russi, iraniani e libanesi dall’altro.

Di fronte a questa osservazione, tutto il resto è solo letteratura. Le distinzioni tra ribelli “democratici”, “moderati”, “laici”, “islamisti” o “jihadisti” sono stupidaggini senza nome, il cui unico effetto è quello di gettare un modesto velo su una nebulosa di terroristi la cui intenzione è perfettamente chiara. : imporre con la forza un potere settario e collaboratore dell’imperialismo. Se le potenze occidentali e regionali che hanno alimentato questo rogo avessero creduto nei cosiddetti ribelli moderati, non avrebbero imbiancato il Fronte Al-Nosra, accreditato a cavallo del 2014 come potenziale successore del regime da sconfiggere, pur astenendosi da per combattere Daesh quando questa organizzazione ha affrontato l’esercito siriano.

Ancora oggi, le migliaia di terroristi che controllano la tasca di Idlib appartengono all’ultimo avatar di Al-Qaeda, Hayat Tahrir Al-Cham, messo in infusione militare turca. La stampa di propaganda ha a lungo accreditato la favola di una guerra civile che contrapponeva un regime sanguinario a un’opposizione democratica. Ma tutti hanno capito che la realtà del conflitto siriano, da dieci anni, è la lotta che si oppone a un conglomerato terroristico sponsorizzato a un esercito nazionale che difende il proprio Paese dall’invasione straniera.

Dal 2011, i successivi avatar della sussidiaria semiclandestina della CIA che porta la denominazione di Al-Qaeda hanno accolto in Siria un flusso incessante di mercenari lobotomizzati, desiderosi di combattere con miscredenti e apostati. Questa massiccia iniezione di fanatismo mortale ebbe l’effetto di prolungare una guerra senza fine. Ma ha anche diffuso il suo miasma ai quattro angoli del globo. Tornando come un boomerang, ha colpito ovunque. Bashar al-Assad aveva avvertito gli europei che la loro doppiezza alla fine si sarebbe rivolta loro contro. L’ignoranza di questo teorema non smette mai di presentare l’addizione.

Di Bruno Guigue : analista politico e ricercatore in filosofia politica

Traaduzione: Gerard Trousson