BREAKING: UN ALTRO A-50U ABBATTUTO NELLE RETROVIE RUSSE

La sera del 23 febbraio, le forze aerospaziali russe hanno perso un altro velivolo di rilevamento radar a lungo raggio A-50U nella regione posteriore. Secondo i rapporti preliminari, l’A-50U russo è stato abbattuto nella regione di Krasnodar.

L’attacco è avvenuto intorno alle 20:00, ora locale, nel distretto di Kanevskij. I filmati della regione hanno confermato che il relitto di un aereo è caduto vicino al villaggio di Trudovaya Armenia:

Le autorità locali hanno confermato che nella zona è caduto un aereo. A seguito dell’incidente è scoppiato un incendio nei pressi del villaggio. Nessuna struttura civile è stata danneggiata. Le vittime civili sono state evitate. La tipologia dell’aereo non è stata rivelata ufficialmente.

Ulteriori filmati girati dai residenti locali hanno mostrato che l’aereo è stato abbattuto da un missile e l’equipaggio ha fatto del suo meglio per evitare l’impatto, sparando razzi di calore:

Diverse fonti militari russe hanno confermato la distruzione degli AWACS A-50U russi. Nelle vicinanze sono stati scoperti frammenti della sezione di coda dell’A-50U abbattuto delle forze aerospaziali russe:

La parte ucraina si è affrettata a dichiarare un’altra vittoria. La direzione principale dell’intelligence dell’Ucraina ha pubblicato la presunta traccia dell’A-50 russo nelle retrovie russe.

Nonostante le affermazioni ucraine, non è chiaro come le forze armate ucraine abbiano potuto raggiungere l’aereo. Il villaggio dove si è schiantato l’aereo si trova a circa 250 chilometri dal fronte in Ucraina. L’esercito ucraino non ha armi per raggiungere obiettivi così remoti nelle retrovie russe, incluso l’HIMARS MLRS di fabbricazione statunitense. Pertanto, il fuoco amico è l’opzione più possibile.

Si tratta probabilmente del secondo aereo AWACS A-50 delle forze aerospaziali russe abbattuto dal fuoco amico nella regione dall’inizio dell’anno. Il 15 gennaio, un altro A-50 russo fu abbattuto e l’Il-22 fu danneggiato sopra il Mar d’Azov.

Secondo quanto riferito, l’esercito russo ha 13 aerei A-50 e otto A-50U, oltre a diversi aerei A-50 in deposito. Si tratta di macchine estremamente preziose che consentono all’esercito russo di rilevare bersagli a grande distanza e di assegnare la designazione di bersaglio ai sistemi di difesa aerea a lungo raggio come l’S-400 e ai caccia con missili a lungo raggio.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago