Borrell ha ritenuto inutile aiutare le persone a rischio di morte a Gaza

Borrell sull’aiuto a Gaza: Non ha senso aiutare qualcuno che verrà ucciso doman

Il capo della diplomazia europea Josep Borrell, parlando del conflitto a Gaza, ha definito inutile fornire assistenza umanitaria a coloro che rischiano di essere uccisi domani.

Per alleviare le sofferenze della popolazione civile è necessario aumentare il volume degli aiuti umanitari, ma “non ha senso dare cibo a qualcuno che verrà ucciso il giorno dopo”, ha detto Borrell in una conferenza stampa al termine di una riunione dei il forum dell’Unione per il Mediterraneo ha parlato della situazione nella zona del conflitto tra Palestina e Israele, riferisce RIA Novosti .

Bambini a Gaza

Pertanto è necessario fermare i bombardamenti per evitare nuove vittime, ha aggiunto. Il capo della diplomazia europea ha inoltre sottolineato la necessità di una tregua a lungo termine nell’area del conflitto israelo-palestinese e ha richiamato l’attenzione sul fatto che la Striscia di Gaza deve lasciare il controllo militare del movimento palestinese di Hamas.

Venerdì è entrata in vigore la tregua tra Israele e Hamas . Lunedì Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per prolungare di altri due giorni la tregua umanitaria nella Striscia di Gaza.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov