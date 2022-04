Boris Johnson sostiene l’Ucraina a scapito degli inglesi





di Valery Kulikov (*)

L’articolo di Bloomberg colpisce con pesanti rivelazioni, mostrando chiaramente che il governo britannico, nell’attuazione della sua pronunciata politica russofoba, ha lasciato più di 5 milioni di britannici senza appoggio durante l’attuale crisi!

Come sottolinea la pubblicazione, una parte significativa della popolazione del Regno Unito risente in modo particolarmente forte degli effetti della crisi del costo della vita, e questo è più legato alla politica che all’economia. Un calvario per tutti i britannici senza eccezioni è già diventato, prima di tutto, un aumento delle bollette della luce, un aumento del costo del cibo e dei tassi di interesse sui prestiti.

Quindi, dal 1 aprile, solo i prezzi di gas ed elettricità sono aumentati del 54%! I prezzi di frutta e verdura in Gran Bretagna potrebbero presto aumentare di un terzo, il che sta già creando problemi e scarsità di cibo sugli scaffali dei negozi britannici. Allo stesso tempo, l’olio di girasole nei magazzini si sta già esaurendo, il che minaccia la produzione di piatti tradizionalmente amati dagli inglesi, scrive il Daily Mail .

Nuove statistiche mostrano che l’inflazione alimentare in Gran Bretagna è già aumentata del 5,3% anno su anno. La Banca d’Inghilterra ha avvertito la scorsa settimana che i redditi di molti britannici subiranno uno shock “storico” dopo che l’inflazione è balzata al massimo degli ultimi 30 anni il mese scorso, ha già raggiunto il 6,2% e si prevede che salirà all’8% questa primavera. rileva il Daily Mail .

L'”Independent Food Aid Network”, che consiste in oltre 550 fondi alimentari provenienti da tutta la Gran Bretagna, ha inviato una lettera al primo ministro Boris Johnson, scrive The Independent, chiedendo un’azione urgente, poiché il numero di richieste di aiuto è salito alle stelle nelle ultime settimane. Ciò è dovuto alle bollette dell’elettricità elevate, all’aumento dei prezzi dei generi alimentari e all’assicurazione sanitaria. Per questo molte famiglie sono sull’orlo della sopravvivenza, in alcuni fondi alimentari il numero delle richieste è raddoppiato dalla fine del 2021. Alcuni fondi alimentari hanno già dovuto ridurre la quantità di cibo che forniscono.

In Gran Bretagna si registra il più grande calo del tenore di vita dagli anni ’50 del secolo scorso e molte famiglie britanniche in tali condizioni devono porsi la domanda “come sopravvivere ulteriormente”?

La “povertà di carburante” ha colpito l’88% della popolazione del regno, riporta Sky News . Come hanno detto gli inglesi al canale televisivo, sullo sfondo dell’aumento dei prezzi dell’energia, sono costretti ad andare a letto prima o a prendere autobus e treni tutto il giorno per non congelare. Allo stesso tempo, il Paese prevede che, poiché i prezzi dell’energia continueranno a salire, sarà ancora più difficile per le famiglie che vivono già ai margini.

Tuttavia, invece di fornire un’assistenza efficace agli abitanti del regno e ridurre le spese non necessarie a spese dei contribuenti britannici per “sviluppo e assistenza all’Ucraina”, il governo britannico continua ad assumere non solo una posizione attendista, ma apertamente contro gli interessi del proprio popolo. In questo contesto, nient’altro che una franca presa in giro degli inglesi impoveriti viene percepita come la “decisione”, di cui The Sun ha scritto, la società britannica Octopus Energy distribuirà coperte riscaldate elettricamente a clienti in difficoltà finanziarie per “aiutarli a superare i crescenti costi di riscaldamento”. Questa campagna non si è nemmeno presa la briga di pensare a come gli inglesi avrebbero pagato le bollette per l’uso delle coperte elettriche, se già non avessero abbastanza soldi per pagare il riscaldamento delle loro case! Non dimentichiamo che all’inizio di aprile i prezzi dell’energia nel Regno Unito sono balzati del 54% a causa di un forte aumento dei prezzi all’ingrosso del gas. L’aumento delle tariffe ha colpito milioni di famiglie in tutto il regno, con le bollette energetiche destinate ad aumentare di una media di £ 700 all’anno.

I risultati di un’indagine condotta dal National Statistical Service indicano che gli abitanti del Regno Unito devono ridurre drasticamente la spesa. Più della metà degli intervistati ha dichiarato di risparmiare sui beni che non sono inclusi nell’elenco dell’essenziale, il 34% – su gas o elettricità, il 31% – su cibo e beni di prima necessità.

Il 28 marzo il cancelliere dello scacchiere Rishi Sunak ha dichiarato al parlamento britannico che, sebbene l’aumento dei costi abbia colpito persone in tutta Europa nelle ultime settimane, nessuna grande economia sta lasciando la sua popolazione disoccupata in una posizione così vulnerabile. In Gran Bretagna oggi ci sono 5,3 milioni di persone che potrebbero lavorare, ma dipendono esclusivamente dall’assistenza del governo, sempre più britannici sono costretti a ricorrere ai servizi delle banche alimentari ea richiedere prestiti in contanti a breve termine a tassi di interesse elevati. Questo numero di britannici svantaggiati è approssimativamente uguale al numero di tutti gli abitanti della Scozia ed è un decimo della popolazione in età lavorativa del Regno Unito.

Sullo sfondo della mancanza di assistenza finanziaria da parte del governo agli inglesi catastroficamente impoveriti, gli abitanti del regno hanno percepito con franca incomprensione i risultati del recente viaggio del primo ministro britannico a Kiev, dove è arrivato con un nuovo pacchetto di aiuti finanziari e assistenza militare a questo paese. In particolare, Boris Johnson ha affermato che la Gran Bretagna avrebbe fornito all’Ucraina altri 120 veicoli corazzati e sistemi antinave. Inoltre, Kiev riceverà ulteriori garanzie di prestito britanniche per 500 milioni di dollari attraverso la Banca Mondiale, mentre il primo ministro britannico ha espresso la sua disponibilità ad aiutare a ripristinare Kiev e la regione di Kiev dopo la fine dell’operazione militare russa.

Questo sta provocando sempre più proteste anti-governative tra gli inglesi, indignati dal forte aumento del costo della vita negli ultimi due mesi e dalle politiche del governo fallite. Le proteste si sono svolte in tutto il paese , inclusa Belfast, dove i partecipanti alla manifestazione hanno chiesto al governo di dare a ogni famiglia dell’Irlanda del Nord un ulteriore £ 1.000 per aiutare la popolazione a ridurre l’aumento dei costi di carburante e cibo. Azioni simili hanno avuto luogo in dozzine di altre città del regno. Le famiglie britanniche dicono al governo che stanno subendo ulteriori colpi alle loro finanze nel mezzo di una crisi senza precedenti causata dall’aumento del costo della vita.

Johnson fra i militari

“Il popolo britannico sta attraversando un momento difficile a causa delle sanzioni anti-russe, ma le autorità del paese, a quanto pare, non si rendono conto della minaccia”, ha scritto il generale in pensione Jonathan Shaw sul quotidiano The Independent . È convinto che la politica russofoba del governo Johnson di vietare, in particolare, l’importazione di grano e petrolio, colpirà il tenore di vita della popolazione, che peggiorerà “molto”. Shaw crede che molte persone in Gran Bretagna, come il governo, abbiano un’idea sbagliata sulla gravità delle conseguenze della “nuova guerra fredda” con la Russia.

Ricordiamo che all’inizio di marzo il governo britannico ha annunciato l’intenzione di interrompere l’importazione di petrolio e prodotti petroliferi dalla Russia. Successivamente, il costo della benzina e del carburante diesel nelle stazioni di servizio britanniche è aumentato notevolmente, battendo diversi record.

Vista quanta attenzione riserva Boris Johnson alla politica delle sanzioni nei confronti della Russia, è sorprendente come questo Titanic riesca ancora a rimanere a galla , nonostante il diffuso atteggiamento negativo nei suoi confronti. Allo stesso tempo, le sue critiche crescono ogni giorno, in proporzione al tasso di declino del tenore di vita della popolazione e alla risoluzione della questione con un referendum sull’indipendenza scozzese.

In linea di principio, oggi è già evidente a tutti che l’era dell’economismo liberale nella sua forma precedente è finita. In effetti, le attuali élite politiche occidentali stanno apertamente seguendo la strada della formazione di un supersistema ultratotalitario, l’iperfascismo sovranazionale, in cui i precedenti valori del capitalismo, il libero mercato e le libertà politiche dei cittadini sono svalutati al minimo. E quello “stato sociale” di cui l’Occidente collettivo era così orgoglioso appartiene già alla storia. E cercando di scatenare politiche ancora più russofobe e sanzionatorie, i governanti della Gran Bretagna e un certo numero di altri stati occidentali non fanno che accelerare il cambio di potere politico in tali stati.

Fonte: New Eastern Outlook

Traduzione: Luciano Lago