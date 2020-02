BOLSONARO NON È NÉ UN FASCISTA NÉ UN NAZIONALISTA: È SOLO UN NEOLIBERISTA

da Redazione

di Uriel Irigaray

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato talvolta descritto come fascista o ultra-nazionalista. In realtà lui non corrisponde ad alcuno di questi due. Tuttavia, dopo il recente discorso del segretario alla Cultura Roberto Alvim che fa eco a Goebbels, molte persone preoccupate sono ora convinte che si tratti di un governo nazista.

Alcuni esperti hanno sottolineato come Bolsonaro e i suoi funzionari impiegano tatttiche americane della estrema destra, come troll e meme. Sono inoltre utilizzate osservazioni offensive e incendiarie per distrarre l’attenzione dagli scandali sulla corruzione e altre questioni. Ad esempio, quando un giornalista ha chiesto al presidente del possibile coinvolgimento di suo figlio (Flávio Bolsonaro) con le “milizie” del crimine organizzato (gruppi clandestini composti da poliziotti corrotti che si impegnano in estorsione), il presidente ha risposto che le cose non sono sempre come sembrano: per esempio, lui (il giornalista) sembrava un omosessuale (nelle parole di Bolsonaro), ma questo non significa che lo sia. Ne derivò una grande controversia e il paese iniziò a discutere dell’omofobia. Il presidente ovviamente ha affermato di essere stato frainteso. Nel frattempo, è venuta fuori una storia esplosiva che coinvolge il presidente

L’atto di Alvim, allo stesso modo, è appena ambiguo e conta sulla cinica negabilità plausibile: Lohengrin che gioca come musica in sottofondo? È musica classica, qual è il problema? Quelle parti del suo discorso che assomigliano così tanto a Goebbels? Solo una coincidenza, niente di cui preoccuparsi. I sostenitori di Bolsonaro chiederanno quindi cosa c’era di sbagliato nel contenuto del discorso stesso e suggeriranno che i critici potrebbero essere contrari all’idea stessa di promuovere una cultura nazionale o finanziare opere, musica e simili (il Brasile ovviamente ha una lunga tradizione di musica classica e alcuni importanti compositori, come Carlos Gomes e Villa-Lobos, anche se Alvim sembra preferire Wagner).

Stanley G. Payne, Roger Griffin e molti altri studiosi hanno cercato di definire il fascismo. Il fascismo era ovviamente il movimento storico guidato da Benito Mussolini in Italia, ma il termine “fascismo” è stato usato per riferirsi ad altri movimenti simili. Altre esperienze hanno alcune caratteristiche comuni, tra cui l’ultra-nazionalismo, l’antiliberalismo e un’ideologia del corporativismo totalitario come chiave per “armonizzare” le classi sociali. Il corporativismo qui si riferisce a gruppi corporativi, come sindacati, corporazioni, associazioni professionali ecc. Nello stato corporativo fascista (almeno in teoria), l’economia sarebbe gestita collettivamente dai lavoratori e dai loro datori di lavoro, sotto la supervisione di uno stato fortemente interventista. I lavoratori sarebbero rappresentati politicamente dai loro sindacati o corporazioni. Sebben in pratica i regimi fascisti servivano spesso gli interessi delle grandi imprese.

Sorprendentemente, Bolsonaro non ha promesso una sola cosa ai lavoratori brasiliani riferita ai diritti sociali. È stato eletto principalmente a causa della sua posizione presumibilmente dura sul crimine e sulla corruzione.

In diverse occasioni, quando gli è stato chiesto cosa avrebbe fatto per i lavoratori, anche durante la campagna presidenziale, ha semplicemente risposto che “questo sarebbe dipeso dai datori di lavoro” o “dal mercato”. Ha anche dichiarato che i lavoratori dovrebbero scegliere tra salari più bassi o disoccupazione. Bolsonaro ha anche difeso la riforma del lavoro brasiliana del 2017 (a cui si era precedentemente opposto), una riforma che sostanzialmente annulla (in pratica) la maggior parte del consolidamento brasiliano delle leggi sul lavoro. Questo è il decreto che regola le relazioni sindacali in Brasile dal 1943 (emesso dall’allora dittatore Getúlio Vargas dopo la sua rivoluzione nazionalista). Ironia della sorte, il ministro dell’Economia di Bolsonaro, Paulo Guedes, ha sostenuto che questo atto legislativo rivoluzionario dovrebbe essere abbandonato perché è “fascista” (presumibilmente ispirandosi a Mussolini

In Europa, a sua volta, molti dei cosiddetti “populisti” di oggi sono spesso accusati di aver “dirottato la sinistra”, nel senso che in alcuni paesi parte della classe operaia sente che i tradizionali partiti socialisti o di sinistra hanno abbandonato i lavoratori e la loro agenda tradizionale. Alcuni dei “populisti” (anche accusati di avere origini fasciste) hanno adottato, almeno in parte, retoriche e programmi a favore dei lavoratori, come il protezionismo di Marine Le Pen o la sua difesa di un’età pensionabile più bassa e un aumento della spesa sociale, per esempio.

Bolsonaro non ha nulla a che fare con questo. Al contrario: nell’ottobre 2019, ha affermato che i lavoratori hanno bisogno di “meno diritti” e devono anche “lavorare di più”.

Questo non è né populismo né nazionalismo. Tanto meno rappresenta il fascismo. Questo di Bolsonaro è il linguaggio tipico del neoliberismo radicale puro e semplice.

Che dire del presunto nazionalismo del presidente brasiliano Jair Bolsonaro? Naturalmente, in America Latina, il nazionalismo è stato spesso anche il linguaggio della rivoluzione (in termini di liberazione nazionale). Fu Che Guevara a gridare “¡Patria o Muerte!” (“Patria o morte!”) Nel suo storico discorso alle Nazioni Unite. In America Latina, le cose si fanno davvero complicate e parte dell’eredità (nazionalista) di leader come l’argentino Juan Perón e il brasiliano Getúlio Vargas – a volte considerati fascisti dagli storici – è oggi una eredità appropriata della sinistra laburista.

Il fatto è che, traina e Goebbels parafrasi a parte, si potrebbe in effetti affermare che il piano nazionale di premiazione delle arti di Roberto Alvim, segretario alla cultura di Bolsonaro, è stato finora l’unico tentativo di una politica nazionalista (buona o cattiva) nell’attuale amministrazione. Bolsonaro ha difeso alcune posizioni nazionaliste (economiche) durante la sua carriera. Tuttavia, non lo ha fatto affatto né come candidato alla presidenza né come presidente. Ad esempio, ha in programma di privatizzare la compagnia petrolifera controllata dallo stato Petrobras, che è un anatema sia per i nazionalisti di destra e di sinistra, sia per molte altre compagnie. Questo ha portato migliaia di lavoratori a radunarsi contro quelli che percepiscono come attacchi alla sovranità nazionale brasiliana e agli interessi nazionali.

Bolsonaro ha affermato (nel 2018) che la foresta amazzonica “non è nostra” – anche un anatema per i nazionalisti brasiliani, e ha dato un saluto militare alla bandiera americana durante un discorso a Miami nel 2017 – un’altra mossa (senza precedenti) che è stata pesantemente criticata. L’ex presidente Lula ha persino affermato: “Non ho mai visto un presidente salutare la bandiera americana. Non ho mai visto un presidente andare in giro dicendo:” Adoro gli Stati Uniti, adoro! “ Dovresti amare tua madre, dovresti amare il tuo paese. Cos’è tutto questo nell’amare gli Stati Uniti? “

Quando il Museo Nazionale del Brasile è stato consumato dal fuoco nel 2018, mentre il Paese ha lamentato l’incidente, Bolsonaro ha semplicemente dichiarato: “è già bruciato. Cosa posso fare?”. Questo non è quindi un leader umanista che elogia la sua cultura patria e storia nazionali. Il suo vicepresidente, il generale Mourão, a sua volta, ha affermato che la cultura brasiliana è retrograda perché i brasiliani hanno ereditato una cultura di “privilegio e burocrazia” dai colonizzatori portoghesi, “indolenza” dai popoli nativi e “inganno” dagli schiavi africani . Questa di Bolsonaro è un’amministrazione che disprezza veramente il Brasile e guarda agli Stati Uniti come modello per tutto – culturalmente e in altro modo. Lo stesso vale per l’economia e la politica estera.

Bolsonaro si dimostra un personaggio al servizio del grande capitale finanziario anglo-USA.

Bolsonaro è stato di fatto pro-Israele e pro-USA come nessun altro presidente precedente, al punto da danneggiare potenzialmente gli interessi brasiliani: la sua mossa di trasferire l’ambasciata brasiliana in Israele a Gerusalemme, ad esempio, ha causato un tumulto tra generali e diplomatici ( potrebbe danneggiare le relazioni storiche brasiliane e il commercio con i suoi alleati arabi) e quindi ha dovuto fare un passo indietro, parlando invece di un “ufficio commerciale”. Il suo prematuro supporto a Trump tra le tensioni USA-Iran (all’indomani dell’omicidio di Soleimani da parte di un attacco USA) ha reso i diplomatici e le forze armate ancora più preoccupati. Ancora e ancora, Bolsonaro dà troppo agli Stati Uniti e ad Israele e non ottiene nulla in cambio. Un altro esempio: ha recentemente esentato i cittadini statunitensi dal dover richiedere un visto brasiliano (ai brasiliani sarà comunque richiesto di farlo per viaggiare negli Stati Uniti).

Bolsonaro con Netanyahu

Bolsonaro ha fatto (e reso) commenti molto controversi – per non dire offensivi e cattivi -. Ha nominato funzionari della sua amministrazione diverse persone non qualificate, inesperte e francamente inetti (lo stesso Alvim era considerato da alcuni mentalmente instabile anche prima dello scandalo del suo Goebbel). Bolsonaro ha torto su diverse questioni: l’ambiente, la politica economica (troppo neoliberista proprio quando il neoliberismo è morto), la sua politica estera … Ma il “fascismo” o persino il “nazionalismo” non sono la chiave per comprendere la sua amministrazione. Se mescoli Margaret Thatcher, Ronald Reagan e aggiungi un po ‘di nostalgia di Pinochet, avrai un’idea di cosa sia realmente l’ideologia di Bolsonaro (Pinochet, a proposito, era un ottimo amico di Reagan e Thatcher). È fondamentalmente un neoliberista di destra, in una versione piuttosto spietata e rozza,

Il fascismo è ovviamente un’ideologia totalitaria discutibile e sbagliata. Lo stesso vale per il neoliberismo, che ha anche le sue quote di crimini nella storia recente. L’ideologia dell’attuale leader brasiliano trova casa in quest’ultimo (il neoliberista è totalitario in quanto riduce tutte le relazioni umane con il mercato).

Quindi, Bolsonaro fa commenti offensivi e assurdi sulle tribù indigene native brasiliane – ma in qualche misura tutti i precedenti governi erano impegnati in guerra contro quelle popolazioni. Dopotutto, lo stato brasiliano si allinea normalmente agli interessi delle compagnie minerarie e dell’agrobusiness nei confronti dei nativi: nelle sue dichiarazioni Bolsonaro è solo più brutalmente onesto. Lo stesso vale per il suo aperto sostegno alla squadra della morte paramilitare e alle “milizie” dei poliziotti, una vecchia tradizione brasiliana. È solo più sincero al riguardo. “Un buon ladro è un ladro morto” (letteralmente) è un detto popolare in Brasile.

Infine, la relazione di Jair Bolsonaro con gli integralisti brasiliani (un piccolo gruppo fascista) è simile alla relazione di Trump con l’alt-destra americana: a volte annuisce con loro e questo dà loro speranze e li fa sentire importanti. È in questa vena che ha adottato (per il nuovo partito politico che sta ora lanciando) il vecchio slogan integralista: Dio, Patria e Famiglia. È una specie di scherzo contorto: scioccare la sinistra e i progressisti (e ingannare i veri conservatori e patrioti).

Bolsonaro fra i militari

Jair Bolsonaro non crede nella “gloria della Patria” né prende sul serio le questioni di moralità pubblica o religione (questo è un troll-presidente che ha pubblicato un video di “pioggia dorata” nel suo account Twitter). Prende molto seriamente grandi interessi commerciali, tuttavia, poiché prende seriamente gli interessi e i piani americani per destabilizzare e invadere il Venezuela. Si occupa più di rendere le regole per l’uso dei pesticidi più flessibili (a scopo di lucro) che di promuovere qualsiasi tipo di jingoismo.

Per riassumere, Bolsonaro impiega un po ‘di estetica e motti nazionalisti, ma questo è tutto. In Brasile la lotta non è contro un fascismo immaginario, ma contro un cinico troll-neoliberalismo.

https://www.geopolitica.ru/en/article/bolsonaro-neither-fascist-nor-nationalist-hes-just-neoliberal

Fonte: Geopolitica.ru

Traduzione: Luciano Lago