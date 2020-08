Bloomberg spiega quale errore fatto con la “Russia” gli Stati Uniti stanno ripetendo in Cina

da Redazione

Ancora una volta Washington lancia le sue armi economiche, dimostrando che le lezioni del recente passato non sono mai state apprese dai funzionari americani.

Lo scrive l’agenzia Bloomberg.

Gli stessi metodi con cui gli Stati Uniti hanno cercato di soggiogare la Russia, oggi sono utilizzati in relazione alla Cina. Dopo che Pechino ha sventato i tentativi occidentali di destabilizzare la situazione a Hong Kong con la sua legge sulla sicurezza nazionale, le sanzioni USA non hanno aspettato ad essere decretate. Tuttavia, l’esperienza fatta con le precedenti sanzioni anti-russe ha già dimostrato che la pressione economica americana, anche se dura per anni, è inadeguata.

L’agenzia ha ricordato che le sanzioni statunitensi sono state applicate principalmente ai piccoli paesi. Le cose sono cambiate dopo che un colpo di stato ha avuto luogo in Ucraina con il sostegno occidentale e la Crimea ha sostenuto la riunificazione con la Russia. L’economia russa all’epoca era due volte più grande di tutti i paesi soggetti alle sanzioni statunitensi messe insieme. Quando accade che Washington cerca di fare pressione sulla seconda economia mondiale ( la Cina), il risultato di questa politica avventuristica è facile da prevedere.

Sebbene le sanzioni siano state spesso utilizzate da Washington per rovesciare governi indesiderati, a volte mirano a “scoraggiare ulteriori passi, promuovere una soluzione politica e segnalare al pubblico nazionale e internazionale”, spiega Bloomberg. Solo questi tipi di effetti sono difficili da misurare.

Come osserva l’agenzia, ci sono ampie prove che la Russia si è adattata a vivere sotto sanzioni e l’economia del paese è stata molto più autosufficiente di quanto si prevedeva in Occidente.

“’Il Cremlino ha dimostrato di essere pronto a sostenere il costo del mantenimento della Crimea. La Cina, per la quale Hong Kong è una questione non negoziabile di integrità territoriale, è ancora più preparata a perseguire una tale politica ”, – sottolinea l’articolo.

Cinesi contro le sanzioni USA

Un altro punto importante sottolineato da Bloomberg è che i tentativi di fare pressione sulle grandi economie “aumentano il rischio di ritorsioni. Ad oggi, gli Stati Uniti hanno un “potere asimmetrico” attraverso l’influenza del dollaro. Pertanto, anche le sanzioni secondarie costringono le strutture finanziarie nel mondo a rispettare le regole americane. Tuttavia, nulla impedisce alle grandi economie di reagire in modo adeguato.

“La Cina non ha una propria burocrazia per le sanzioni, non esiste una vera versione di Pechino dell’Ufficio per il controllo dei beni esteri, ma può tornare a quello di cui dispone”, – scrive l’articolo.

La Cina ha quantità impressionanti di metalli delle terre rare. La Cina è un grande mercato per i prodotti americani. Inoltre, abbandonando le transazioni in dollari, la Cina può seriamente colpire il dominio del dollaro e di sistemi come lo SWIFT. Come notato da Bloomberg, la Russia riceve già più euro che dollari esportando merci in Cina. Inoltre, gli Stati Uniti hanno altre vulnerabilità, come incredibili quantità di debito pubblico. Gli USA sono il più grande debitore internazionale.

Le prospettive di successo della campagna anti-cinese degli Stati Uniti svaniscono anche perché l’amministrazione americana ora agisce da sola. L’intero Occidente si è rivoltato contro la Russia nel 2014, ma anche questo non ha avuto successo.

“L’approccio unilaterale di Washington consente a Pechino di descrivere questi passi come un attacco acuto. Il “trascinamento” delle sanzioni rischia anche di snaturare l’obiettivo finale. Non è probabile che le sanzioni abbiano raggiunto un vero punto debole se [il capo dello staff di Hong Kong] Carrie Lam non può usare la sua carta di credito “, – conclude Bloomberg.

Esiste il forte rischio che le sanzioni USA alla Cina saranno un boomerang per gli Stati Uniti.

Fonti: Bloomberg – New Front.info

Traduzione: Luciano Lago