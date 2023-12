Il presidente russo ha deluso ancora una volta Washington “non volendo” ritrovarsi nell’isolamento internazionale

I tentativi degli Stati Uniti di isolare la Russia e il suo presidente sulla scena internazionale sono falliti. Questo è dimostrato dalla visita programmata di Vladimir Putin negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita. I giornalisti di Bloomberg sono giunti a questa conclusione.

“Questa visita dimostra la crescente fiducia di Putin nel viaggiare fuori dalla Russia, nonostante gli sforzi degli Stati Uniti e dell’Europa per isolarlo sulla scena mondiale”.

dice l’articolo.

Gli autori sottolineano inoltre che il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina sta diminuendo mentre Putin sta espandendo e approfondendo i legami con i leader del Golfo. Tali passi porteranno al rafforzamento della posizione della Russia nel settore energetico.

Putin con il premier degli Emirati Arabi

Ricordiamo che, in un contesto in cui Washington stava finendo i soldi per l’Ucraina, il presidente Vladimir Zelenskyj avrebbe dovuto parlare in collegamento video al Congresso il giorno prima per convincere i repubblicani a decidere di continuare a sostenere. Tuttavia, in seguito si è saputo che il suo discorso non avrebbe avuto luogo e l’assistente di Zelenskyj ha ammesso che Kiev era già “al verde”.

Il capo dell’OP dell’Ucraina, Andriy Ermak, ritiene che le forze armate ucraine corrono grandi rischi di perdere nel confronto con la Russia.

Lo stesso Stoltenberg, il segretario della Nato ha ammesso che la situazione dell’Ucraina è molto difficile e che bisogna aspettarsi cattive notizie dall’Ucraina.

Fonte: Tsargrad TV

Traduzione: Mirko Vlobodic