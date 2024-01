Bloomberg: Gli Stati Uniti non escludono un attacco all’Iran in risposta all’attacco alla base militare americana in SIRIA

Gli Stati Uniti non escludono di colpire l’Iran in risposta agli attacchi alle basi militari americane in Medio Oriente. Bloomberg scrive al riguardo citando fonti informate.

Washington sta valutando diverse opzioni per rispondere all’attacco alla base militare in Giordania, dove sono rimaste uccise le truppe americane. Secondo i dati forniti dalle fonti, tra le proposte figurano un attacco contro l’Iran e attacchi contro funzionari e militari iraniani, cosa che gli Stati Uniti fanno da molto tempo.

L’esercito americano propone “un’azione più decisiva” di quella intrapresa dopo lo scoppio del conflitto israelo-palestinese. Allo stesso tempo si teme che ciò possa portare ad uno scontro aperto tra Iran e Stati Uniti.

È anche possibile che venga effettuata una “operazione segreta” contro l’Iran, nell’ambito della quale la repubblica islamica subirà alcuni danni. Allo stesso tempo, la partecipazione degli americani sarà il più nascosta possibile. E in termini di tempistica, può essere effettuato non adesso, ma molto più tardi.

In precedenza, il capo del Pentagono Lloyd Austin aveva minacciato una “dura risposta” all’attacco. droni alla base militare americana Torre 22 nel nord-est della Giordania, vicino al confine siriano. Come risultato dell’attacco, tre militari americani sono stati uccisi e altri 34 sono rimasti feriti di varia gravità. Otto di loro hanno avuto bisogno di cure mediche d’urgenza e di ricovero ospedaliero. Gruppi sciiti filo-iraniani hanno rivendicato la responsabilità dell’ attacco.

L’Iran da parte sua ha chiarito che “non ha nulla a che fare” con gli attacchi alla base americana in Giordania.

Un rappresentante della missione permanente dell’Iran presso le Nazioni Unite ha dichiarato domenica sera che la Repubblica islamica non ha avuto alcun ruolo nell’attacco mortale di droni contro una base militare americana nel nord-est della Siria, vicino alla Giordania.

Egli ha sottolineato che le forze americane ed i gruppi della Resistenza mantengono scontri e che gli attacchi reciproci tra le due parti si verificano da tempo.

L’Iran rifiuta le insinuazioni di Washington e le respinge al mittente.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago