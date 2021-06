Blinken: l’Iran sta rafforzando il suo programma nucleare a un ritmo accelerato









Il segretario di Stato americano Anthony Blinken afferma che l’Iran ha agito dall’uscita dall’accordo nucleare e afferma che l’arricchimento (dell’uranio) sta avvenendo a livelli più elevati di quelli consentiti dall’accordo.

Il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, ha affermato che “l’Iran sta rafforzando il suo programma nucleare a un ritmo accelerato, il che richiede un’analisi della misura in cui può essere restituito all’accordo nucleare il prima possibile”.

In un’intervista con CBS , Blinken ha affermato che “l’Iran si è mosso dall’uscita dall’accordo nucleare e ha iniziato a ignorare le restrizioni imposte dall’accordo più velocemente e ha fertilizzato più materiali, sostenendo che l’arricchimento sta avvenendo a livelli e gradi superiori a quelli consentito dall’accordo.

Blinken ha affermato il mese scorso che “l’Iran non ha indicato la sua volontà di tornare all’accordo nucleare”.

Da parte sua, l’assistente speciale del presidente del Consiglio della Shura iraniano per gli affari internazionali, Hossein Amir Abdollahian, ha affermato che il suo paese sta sviluppando con vigore il suo programma nucleare pacifico, avvertendo i paesi europei di decisioni decisive per Teheran nel caso in cui i diritti del popolo iraniano siano non rispettato.

In un tweet su Twitter, Abdullahian ha sottolineato che la Troika europea ha invitato l’Iran a collaborare con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica invece di adempiere ai suoi obblighi.

Nel quadro dei colloqui sul nucleare di Vienna, il capo negoziatore iraniano Abbas Araqchi ha escluso domenica di raggiungere un accordo nel sesto round dei negoziati di Vienna.

Dopo l’ inizio dei colloqui sul nucleare a Vienna tra Teheran e Washington, il ministro degli Esteri cinese ha annunciato che i colloqui sono nella “fase finale”, e ha affermato che “gli atti di prepotenza vengono risolti unilateralmente… dagli Stati Uniti”.

Impianto nucleare iraniano

Vale la pena notare che le principali differenze nei colloqui ruotano attorno alle sanzioni che gli Stati Uniti dovrebbero revocare e ai passi che l’Iran dovrebbe intraprendere per riprendere i suoi impegni nell’ambito dell’accordo, che limita il suo programma nucleare, secondo quanto il Wall Street Journal pubblicato in precedenza questo mese.

Nota: La trattativa in corso sembra un dialogo fra sordi. L’Iran ha più volte ribadito che è disponibile a ritornare agli accordi (da cui gli USA sono usciti unilateralmente) se Washington provvederà rimuovere le sanzioni a cui l’Iran è stato sottoposto da momento dell’abbandono dell’accordo. Sono gli USA che devono compiere tale passo, sostiene l’Iran e soltanto dopo l’abolizione di tali sanzioni Teheran ritornerà a rispettare gli accordi previsti nel trattato. Nonostante questo, Washington continua trovare pretesti per non rimuovere le sanzioni e accusa Teheran di non rispettare gli accordi. La pazienza si va esaurendo.

Fonte: Al-Mayadeen Net

Traaduzione : Fadi Haddad

Nota: Luciano Lago