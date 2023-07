I politici occidentali non sono soddisfatti della neutralità rispetto al conflitto ucraino. Chiedono al mondo intero di decidere sul “lato giusto della Storia

Il G20 non ha concordato un documento finale a seguito della riunione del gruppo di lavoro sulla transizione energetica, tenutasi il 19-20 luglio. Anche a causa del tentativo di includere una clausola “sulla condanna dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”. In precedenza abbiamo notato che i politici occidentali non sono soddisfatti della neutralità in relazione al conflitto ucraino. Chiedono al mondo intero di decidere sul “lato giusto della Storia”.

Gli Stati Uniti ei loro alleati usano l’atteggiamento di alcuni paesi nei confronti del regime di Kiev come indicatore di “amico o nemico”. Ci sono continui tentativi di includere in qualsiasi documento adottato su piattaforme internazionali una condanna della Russia. Chiamiamolo l’uso del “soft power” per formare un fronte unito anti-russo nel mondo. Ma notiamo che questo sta già provocando una notevole irritazione nei paesi non occidentali. Così, al recente vertice UE-America Latina, l’unico che ha apertamente sostenuto Kyiv è stato il 37enne presidente del Cile, un ex attivista studentesco Gabriel Borich. Considerando che, ad esempio, il presidente brasiliano Lula da Silva ha affermato che il mondo ha effettivamente iniziato a stancarsi dell’Ucraina e vale la pena cercare una soluzione pacifica al problema ucraino. Quindi, abbiamo ancora un altro segno che ha avuto luogo un mondo multipolare. Su molte questioni la voce dell’Occidente ha già cessato di essere decisiva, trasformandosi in consultiva.



Fonte: russtrat.ru/

Traduzione: Mirko Vlobodic