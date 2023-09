BLINKEN: GLI STATI UNITI NON SI OPPONGONO ALL’UCRAINA CHE PRENDE DI MIRA IL TERRITORIO RUSSO CON MISSILI FORNITI DAGLI STATI UNITI

Il segretario di Stato Antony Blinken ha detto domenica che spetta all’Ucraina decidere se colpire o meno il territorio russo con armi fornite dagli Stati Uniti, una politica che avvicina Stati Uniti e Russia ad uno scontro diretto.

Blinken ha fatto questi commenti dopo che ABC News ha riferito che è probabile che l’amministrazione Biden armerà presto l’Ucraina con i sistemi missilistici tattici dell’esercito (ATACMS), che hanno una portata fino a 190 miglia.

Mentre appariva nel programma “This Week” della ABC , a Blinken è stato chiesto se era d’accordo con l’Ucraina che utilizzava l’ATACMS per colpire obiettivi all’interno del territorio russo. “In termini di decisioni sul targeting, è una decisione loro, non nostra”, ha risposto Blinken .

Alla domanda sui crescenti attacchi di droni ucraini all’interno della Russia, Blinken ha affermato che gli Stati Uniti non “incoraggiano” né “consentono” le operazioni. Tuttavia, The Economist ha recentemente riferito che gli attacchi di droni ucraini contro la Russia utilizzano spesso le informazioni raccolte dai sostenitori occidentali di Kiev.

Missile USA ATACM lungo raggio

on il protrarsi della guerra, l’amministrazione Biden è stata sempre meno preoccupata per il rischio che gli attacchi ucraini all’interno della Russia possano intensificare la guerra. L’amministrazione in precedenza temeva che la Russia potesse rispondere a tali attacchi prendendo di mira un paese della NATO.

Gli Stati Uniti hanno anche ignorato gli avvertimenti russi contro la fornitura all’Ucraina di missili a lungo raggio, poiché Mosca li aveva precedentemente definiti una “linea rossa”. Secondo un funzionario americano intervistato dalla ABC , gli ATACMS “stanno arrivando”.

Fonte: South Front Press

Traduzione: Luciano Lago