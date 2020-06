Biothreat (minacce biologiche) dagli Stati Uniti in aumento

da Redazione

Mentre la pandemia di Coronavirus continua a devastare molte nazioni del mondo, la comunità globale e gli organi di informazione si sono sempre più concentrati su attività discutibili condotte in biolaboratori militari finanziati da fondi del bilancio del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

Ci sono già state diverse pubblicazioni che esprimono preoccupazione per la raccolta di esemplari umani per la ricerca di membri di vari gruppi etnici da parte del Pentagono. Il budget totale per questo programma è presumibilmente $ 2 miliardi. Gli obiettivi chiave a lungo termine del programma di difesa biologica degli Stati Uniti sono “contrastare e ridurre il rischio di minacce biologiche e prepararsi, rispondere e riprendersi se si verificano” in una determinata regione.

Questi obiettivi includono il monitoraggio di tutte le ricerche condotte sui patogeni; raccolta di campioni biologici nei paesi di interesse (e poi consegna agli Stati Uniti); studiare come determinati gruppi etnici siano sensibili a varie malattie e le loro risposte a trattamenti appropriati e condurre studi clinici su farmaci in regioni con popolazioni etnicamente diverse.

La strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, presentata nel 2017, ha affermato che “Cina e Russia sfidano il potere, l’influenza e gli interessi americani, tentando di erodere la sicurezza e la prosperità americana”. Pertanto, non sorprende che la ricerca sulle bio-minacce sia condotta attivamente in collaborazione con gli Stati Uniti nella regione della CSI (Commonwealth of Independent States). Inoltre, è stata istituita una rete di biolaboratori partner statunitensi ai confini tra Russia e Cina. A questo proposito, gli Stati Uniti sembrano essere particolarmente interessati alle nazioni dell’Asia centrale, all’Ucraina e ai paesi dell’Europa orientale. È particolarmente spaventoso il fatto che, negli ultimi anni, siano stati istituiti nuovi laboratori biologici partner statunitensi in Kazakistan, Azerbaigian, Armenia, Uzbekistan, Moldavia e Ucraina (complessivamente).

Ad esempio, in Ucraina, che sembra essere sotto l’influenza diretta di Washington dopo la Rivoluzione di Maidan, gli Stati Uniti hanno presumibilmente aperto una rete di 15 biolab segreti. Di recente, Oleksandr Lazarev, uno scienziato politico ucraino, ha detto al canale televisivo ucraino ZIK che questi laboratori stavano conducendo ricerche sull’arma dei virus e che quindi potevano mettere a repentaglio la sicurezza nazionale. Ha aggiunto che 15 laboratori sono stati istituiti in Ucraina dalla cosiddetta rivoluzione arancione nel 2005. Lo scienziato politico ha sottolineato che queste strutture sono state finanziate dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, il che significa che la loro presenza nella regione era in linea con quella degli obiettivi militari degli Stati Uniti .

Oleksandr Lazarev ha utilizzato i biolab in Georgia come esempio di strutture in cui sono state condotte ricerche discutibili. Secondo l’esperto ucraino, nel 2008, quando si è verificato il conflitto georgiano-osseto e c’è stata una riacutizzazione delle tensioni tra gli Stati Uniti e la Russia, il virus della peste suina africana (ASFV) si è diffuso dalla Georgia alla Russia. Il politologo ha affermato che numerosi fattori suggerivano che l’agente patogeno provenisse dai suddetti biolab in Georgia. Ha inoltre ricordato al pubblico che ASFV ha poi raggiunto il territorio dell’Ucraina, dove ha ucciso indiscriminatamente bestiame. Oleksandr Lazarev ha anche affermato che lo scoppio di varie malattie pericolose, verificatesi in diverse regioni dell’Ucraina, erano direttamente collegati ai biolab dei partner statunitensi nel paese.

Ricerca di agenti patogeni

Numerosi media hanno riferito del lavoro svolto presso il Centro di ricerca sulla salute pubblica, Richard Lugar (un partner americano biolab ad Alekseyevka, Tbilisi). Queste notizie hanno espresso preoccupazione per la legittimità delle attività finanziate dagli Stati Uniti in Georgia. Esperimenti segreti vengono condotti presso la struttura. Alcune ricerche vengono anche condotte su persone che sono isolate in unità speciali e successivamente infettate dalle malattie più pericolose.

Un’altra regione a cui il Dipartimento della Difesa statunitense è particolarmente interessato è l’Asia centrale, dove la leadership militare e politica degli Stati Uniti ha deciso di istituire laboratori partner nelle strutture dell’era sovietica, chiamato “sistema anti-peste”. In Kazakistan, quattro centri di ricerca regionali su nove (a Nur-Sultan, Otar e Oral) sono già stati riparati e dotati degli strumenti necessari nell’ambito del programma DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency).

Negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno continuato a intensificare le proprie attività nei biolab partner in Uzbekistan, un paese non lontano da Russia, Cina e Iran. Il Pentagono iniziò ad aumentare la portata dei suoi biolab segreti all’interno dell’Uzbekistan dalla fine degli anni ’90, durante gli sconvolgimenti che seguirono al crollo dell’URSS.

Pertanto, gli esperti statunitensi della Defense Threat Reduction Agency (DTRA, un organo all’interno del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti) avrebbero potuto accedere a strutture biologiche e chimiche precedentemente segrete in questa nazione. Il primo laboratorio nazionale di riferimento è stato aperto nel 2007 a Tashkent, in Uzbekistan, con il sostegno dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID). Nel 2013, altre due hanno iniziato ad operare ad Andijan e Fergana e nel 2016 ha aperto un altro laboratorio a Urgench (il laboratorio di diagnostica regionale di Khorezm).

Queste strutture, come altri nei paesi della regione, sono stati costruiti con il supporto del DTRA del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Attualmente, ci sono più di 10 laboratori oltre a quello di Tashkent: ad Andijan, Bukhara, Denau, Qarshi, Nukus (la capitale della Repubblica del Karakalpakstan), Urgench, Samarcanda e Fergana. Mentre questa rete di biolab partner statunitensi continua ad espandersi in Uzbekistan (il paese dell’Asia centrale più popolato), si sono verificati periodici focolai di origini sconosciute nella nazione.

Tuttavia, al momento ci sono pochissime informazioni su di questi. Ad esempio, nell’agosto 2011, entro 24 ore, 70 persone malate sono state ricoverate in ospedale a Yangiyul, una città non lontana da Tashkent. Nel 2012, una malattia sconosciuta si è diffusa in Uzbekistan e di conseguenza sono morte decine di persone. Nella primavera del 2017, c’è stato un focolaio di varicella (una malattia pericolosa soprattutto per i bambini, causata da un virus). Ha avuto un effetto negativo sulla salute della popolazione nella regione e nel paese e si è diffuso tra gli individui in età lavorativa. Stranamente, l’aumento delle infezioni ha coinciso con l’apertura di strutture partner statunitensi presumibilmente volte a ridurre il rischio di minacce biologiche.

Pertanto, non sorprende che ci siano state crescenti preoccupazioni tra il pubblico in merito alla mancanza di trasparenza in questi laboratori e alle pratiche di denuncia da loro utilizzate che coinvolgono funzionari statunitensi. l’aumento delle infezioni ha coinciso con l’apertura di strutture partner statunitensi presumibilmente volte a ridurre il rischio di minacce biologiche.

Gli Stati Uniti hanno ampliato la propria sfera di influenza nel settore della biodifesa espandendo innanzitutto la propria rete di biolab partner e conducendo ulteriori esperimenti di interesse per il Pentagono. Di conseguenza, i suddetti paesi stanno perdendo la loro capacità di funzionare in modo indipendente in questo particolare settore. Il raggiungimento dei loro obiettivi potrebbe consentire agli Stati Uniti di utilizzare successivamente questi biolab per scopi militari; garantire che i militari statunitensi siano protetti se impiegati nelle regioni in cui sono situati i laboratori e condurre ricerche approfondite sui patogeni che possono colpire i gruppi etnici in diversi modi.

Di recente, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato che il rifiuto di Washington del protocollo contenente misure di verifica per rafforzare la Convenzione sul divieto di sviluppo, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione è stato motivo di preoccupazione. “Le tensioni sulla questione sono aumentate e la riluttanza di Washington a garantire la trasparenza delle sue attività biologiche militari in varie parti del mondo solleva interrogativi su ciò che sta realmente accadendo lì e quali sono gli obiettivi reali”, ha sottolineato il funzionario.

Vladimir Platov, esperto in Medio Oriente, in esclusiva per la rivista online ” New Eastern Outlook “.

Traduzione: Luciano Lago