Bill Gates – Vaccino Contro Il Coronavirus O Arma Biologica E Microchip Impiantato?

da Redazione

di Nazar Golovko –

Bill Gates ha affermato che molto presto ci sarà un vaccino contro il coronavirus che diventerà obbligatorio per tutti. È questa una liberazione per l’umanità o qualcos’altro?

Nelle notizie di oggi sul coronavirus , ci sono rapporti contraddittori secondo cui gli scienziati hanno messo a punto un vaccino per questa malattia e stanno per iniziare a testarlo e produrlo.

A sua volta, l’umanità è così spaventata dal coronavirus che dovrebbe apparire un vaccino oggi o domani: le persone saranno pronte a pagare qualsiasi denaro per sacrificarlo e sacrificare qualsiasi cosa per ottenerlo. È chiaro che chiunque si impegni nella sua produzione sarà in grado di dettare condizioni a tutto il mondo. Ma siamo disposti a pagare davvero un prezzo per questo? Ed è possibile dire che non tutti i vaccini sono accettabili?

Vaccino della paura

Una delle persone più ricche del mondo, il fondatore di Microsoft, il miliardario Bill Gates ha affermato che la vita della nostra società dopo il coronavirus non sarà più la stessa di prima. A suo avviso, l’unica speranza per un ritorno alla normale esistenza dell’uomo e della società è la più ampia vaccinazione obbligatoria possibile della popolazione. È chiaro che l’umanità, vivendo negli ultimi mesi in un’atmosfera di paura e panico nei confronti del coronavirus, non ha obiezioni a queste parole di Mr. Gates.

In un’intervista con il programma “This Morning” sulla CBS del 2 aprile, Gates ha affermato che la paura delle persone di raduni di massa potrebbe essere neutralizzata solo con la vaccinazione totale, cioè se tutti vi fossero soggetti. E questo problema, secondo Gates, viene affrontato dalla sua fondazione (l’ente “benefico” Bill and Melinda Gates Foundation – Ed.): “La nostra fondazione sta lavorando duramente su diagnostica e vaccini”. Allo stesso tempo, Gates ha sottolineato che “i produttori di vaccini sono quelli che possono veramente riportare tutto al punto di partenza quando non ci preoccupiamo più di grandi riunioni pubbliche”.

In altre parole, il miliardario americano è sicuro che saranno i produttori di vaccini che potranno essere in grado di ripristinare la fiducia dell’umanità nel futuro, saranno in grado di alleviare la sua paura e rendere la sua vita come una volta.

A questo punto è necessario capire che l’uomo è un essere sociale. Quindi, ovunque si trovi, in una grande città, in un piccolo villaggio, in un paese sviluppato o in un paese del terzo mondo, cercherà sempre di raggiungere il suo genere. Stadi, cinema, bar, ristoranti, supermercati, mercati, negozi, scuole, università, istituti medici, fabbriche e fabbriche – tutto questo è costruito sull’interazione di molte, molte persone ed è semplicemente impossibile immaginare un mondo che può esistere per lungo tempo in condizioni di blocco. Pertanto, il ritorno della fiducia nella propria sicurezza, insieme alla capacità di comunicare con altri esseri umani, garantita dal vaccino, è molto costoso. E non importa se si tratta di un vaccino contro il coronavirus o qualsiasi altra malattia.

In questo contesto, Gates afferma che l’apertura di scuole e altre attività sociali e imprese può essere facoltativa o non essere affatto “fino a quando le persone non saranno ampiamente vaccinate”.

Bill Gates, vaccini per la sterelizzazione

È chiaro che la maggior parte delle persone comuni è pronta a ricevere il vaccino dalle mani del fondatore di Microsoft in qualsiasi condizione. Sembrerà che ci sia un uomo pronto a donare miliardi di dollari solo per salvare tutti dal coronavirus. Tuttavia, tutto non è così semplice e l’interesse di Bill Gates per la vaccinazione non è nato oggi o ieri, ma molti anni fa. Questo interesse è collegato non solo al filantropico, ma anche ad altri obiettivi piuttosto concreti.

Riscaldamento globale, aborti e vaccinazioni

Bill Gates è stato a lungo seriamente preoccupato per il riscaldamento globale. È stato impegnato in grandi e belli investimenti in vari metodi per risolvere questo problema. È risaputo che il riscaldamento globale è causato dall’uomo. Significa che meno abitanti ci sono sulla terra, migliore è la situazione con il riscaldamento globale.

Nel 2010, Bill Gates ha iniziato a parlare dell’uso dei vaccini … per ridurre la crescita della popolazione della terra , che a sua volta aiuterà a prevenire il riscaldamento. Al fine di evitare discrepanze, citiamo le parole del fondatore di Microsoft, pronunciate da lui alla conferenza TED nel 2010.

Il discorso di Gates è stato chiamato “Innovare a zero”, il che implica che le emissioni di CO2 dovute alla generazione di energia devono essere ridotte a zero entro il 2050. Secondo il fondatore di Microsoft, le emissioni totali sono pari al numero di persone moltiplicato per il numero di servizi che forniscono , nonché la quantità di energia e la quantità specifica di CO2 per unità di energia.

Gates dice letteralmente quanto segue: “Innanzitutto, abbiamo popolazione. Ora, il mondo oggi ha 6,8 miliardi di persone. Sono diretti a circa nove miliardi. Ora, se facciamo davvero un ottimo lavoro su nuovi vaccini, assistenza sanitaria, servizi di salute riproduttiva, potremmo abbassarlo, forse, del 10-15%, ma qui vediamo un aumento di circa 1,3 “.

In altre parole, una delle persone più ricche al mondo afferma che l’uso della vaccinazione può influenzare in modo significativo la crescita della popolazione nel mondo.

Nel gennaio dello stesso 2010, Gates ha annunciato al World Economic Forum di Davos che nel prossimo decennio il suo fondo avrebbe stanziato $ 10 miliardi per sviluppare e consegnare nuovi vaccini per i bambini nei paesi in via di sviluppo. Inoltre, la Bill and Melinda Gates Foundation è membro fondatore dell’Alleanza GAVI (Global Vaccination and Immunization Alliance), che mira a vaccinare ogni neonato nei paesi in via di sviluppo.

Nel febbraio 2020, anche prima dello scoppio dell’incredibile panico sul coronavirus, Gates scrisse letteralmente quanto segue: “Anche se riusciremo ad aumentare i raccolti, la realtà è che i cambiamenti climatici renderanno più difficile per molte persone ottenere la nutrizione di cui hanno bisogno – che a loro volta li renderà più suscettibili alle malattie. La cosa migliore che possiamo fare per aiutare le persone dei paesi poveri ad adattarsi ai cambiamenti climatici è assicurarsi che siano abbastanza sani da sopravvivere ”.

Naturalmente, gli scettici possono sostenere che esiste un paradosso logico qui: un vaccino è un rimedio di sopravvivenza, mentre Bill Gates parla della necessità di ridurre la crescita della popolazione. Quindi, l’obiettivo dichiarato è contrario ai mezzi? Sì, se i mezzi stessi non servono l’obiettivo. In altre parole, può accadere che un vaccino che preservi la salute dell’attuale generazione di persone influenzerà in qualche modo le capacità riproduttive di questa generazione: saremo sani (relativamente), ma non saremo in grado di dare alla luce bambini.

In questo contesto, va detto che non solo il vaccino aiuta a ridurre la crescita della popolazione mondiale. I metodi di pianificazione familiare, la propaganda dei contraccettivi e l’aborto dovrebbero svolgere un ruolo considerevole in questa direzione (e stanno già giocando).

Dal 1997, Bill Gates, insieme a sua moglie, si è concentrato sul controllo delle nascite e ha iniziato a finanziare il progetto John Hopkins, che ha introdotto la tesi sulla necessità di contraccezione nei paesi in via di sviluppo. Poco dopo si è saputo che la Gates Foundation ha assegnato e continua a stanziare decine di milioni di dollari per le più grandi organizzazioni che promuovono l’aborto, come la International Family Planning Federation e l’organizzazione Marie Stopes International. Per che cosa? Come si è scoperto, non solo per abbreviare la crescita della popolazione, ma anche per utilizzare materiale di aborto esteso in ulteriori ricerche biologiche.

Vaccinazione come software

Il fatto è che la produzione dei più popolari vaccini anti-coronavirus ha alcune caratteristiche. Ad esempio, Moderna , un’azienda che sviluppa il vaccino mRNA-1273 per combattere il coronavirus, utilizza la proteina Spike (S) , che mira a insegnare al sistema immunitario del paziente a produrre i propri anticorpi proteici per bloccare e distruggere il virus. Tutto questo sembra molto bello e promettente. Ma c’è un problema: questa proteina viene prodotta attraverso cellule embrionali HEK 293 interrotte.

Cosa c’entra Bill Gates?

Il punto è che a gennaio 2016, il suo fondo di beneficenza ha concluso un accordo con questa società “allo scopo di promuovere progetti di sviluppo basati sull’mRNA per varie malattie infettive” e ha assegnato una sovvenzione fino a $ 20 milioni con la promessa di dare altri 100 milioni “per supportare lo sviluppo di ulteriori progetti basati sull’mRNA per varie malattie infettive”.

Nel 2017, Moderna ha annunciato metodi innovativi di trattamento dei virus che, secondo cnbc.com , “in caso di successo, porteranno a una produzione più rapida di farmaci terapeutici e innumerevoli vaccinazioni a un costo inferiore”. Poi si è saputo che la società aveva a disposizione un importo di $ 1,9 miliardi in contanti, che è stato raccolto “da finanziamenti e partner, tra cui i giganti farmaceutici Merck, AstraZeneca, nonché la Fondazione Bill e Melinda Gates”. È vero, ma perché i metodi di Moderna interessano Gates, l’uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla produzione di software per computer?

Va notato qui che i metodi per superare le malattie infettive offerti da Moderna sono veramente innovativi. Tradizionalmente, l’industria della biotecnologia produce farmaci al di fuori del corpo, che vengono quindi ingeriti o somministrati. Moderna vuole utilizzare uno scenario drammaticamente nuovo in cui l’organismo stesso genererà i farmaci necessari. Questo sarà fatto usando il cosiddetto messaggero RNA, o mRNA.

Ci sono circa 22.000 proteine ​​dentro ognuno di noi. Il DNA umano contiene istruzioni per la produzione di ciascuna di queste 22.000 proteine. Moderna vuole che il corpo riproduca la giusta quantità di proteine. Questo è un tipo di software DNA. In altre parole, introducendo l’mRNA sintetico nel corpo, Moderna vuole assicurarsi che indichi alle cellule del corpo di produrre proteine, trasformando le cellule stesse in entità produttrici di farmaci. Pertanto, parte del corpo umano si trasforma in un computer, il cui software sarà prodotto dalla persona che ha creato Microsoft, una persona che per lungo tempo è stata un monopolista assoluto nel mercato del software.

Inoltre, i tessuti dei bambini uccisi durante gli aborti vengono utilizzati in altre aree relative alla ricerca di un vaccino contro il coronavirus. Gli scienziati usano un tessuto “fetale” abortivo per creare topi con cellule umane. I topi sono noti per avere un sistema immunitario simile agli umani, il che li rende adatti per i primi test medici.

Forse, proprio per dedicarsi interamente alla creazione di software biologico, Bill Gates si è dimesso dal consiglio di amministrazione Microsoft e dalla società di investimento Berkshire Hathaway. Ciò è accaduto il 14 marzo 2020, letteralmente poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva introdotto l’emergenza a causa della pandemia di coronavirus.

“Ho preso la decisione di dimettermi da entrambi i consigli pubblici in cui prendo servizio – Microsoft e Berkshire Hathaway – per dedicare più tempo alle priorità filantropiche tra cui salute e sviluppo globali, istruzione e il mio crescente impegno nella lotta ai cambiamenti climatici”, Bill Gates ha scritto sulla sua pagina LinkedIn . “

Questi studi basati sull’uso dei tessuti dei bambini assassinati sembrano ancora più strani dal momento che non sono ufficialmente supportati dalle autorità.

Più recentemente (nel 2019), il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha vietato agli scienziati di usare “materiale” interrotto . Il motivo è chiaro: un numero enorme di persone a causa delle loro opinioni religiose ed etiche rifiuterà un simile vaccino. Inoltre, esistono altri metodi umani e accettabili per la produzione di droghe.

Ad esempio, Sanofi Pasteur utilizza una piattaforma di DNA basata su cellule di insetti ricombinanti per questo scopo. La loro linea cellulare Sf9 proviene dal verme autunnale ed è altamente efficace come mezzo in rapida crescita. Hanno prodotto vaccini contro l’influenza e ora hanno sviluppato il vaccino Covid-19 sulla stessa piattaforma, che consentirà loro di produrre rapidamente milioni di dosi della medicina giusta.

Pertanto, il direttore esecutivo dell’organizzazione Children of God for Life, Debi Vinnedge, la cui missione è smettere di usare materiale per l’aborto fetale in vaccini e medicinali, ha affermato che i modi alternativi per produrre il vaccino contro il coronavirus sono “una grande notizia per milioni di persone nel mondo- in generale che si occupano dell’uso di materiale fetale abortito in trattamenti o vaccini salvavita. Inoltre, esiste una moltitudine di opzioni morali più sicure e francamente che utilizzano una tecnologia più moderna “.

Certo, tali studi possono inventare un vaccino contro il coronavirus. Ma tutti questi metodi alternativi sono completamente inadatti alla creazione del software molto biologico su cui stanno lavorando i ricercatori di Bill Gates. Finanziando la lotta contro il coronavirus, una delle persone più ricche della Terra persegue i suoi obiettivi. La domanda ora è diversa: come far accettare alla popolazione mondiale l’inevitabilità della vaccinazione universale? La risposta è semplice: creare un tale clima di paura e di allarme che nessuno farà domande. Senza alcuna procrastinazione.

Avvertimento?

È facile intuire che per diversi anni consecutivi, Bill Gates ha deliberatamente e persistentemente “messo in guardia” il mondo dell’imminente pandemia di influenza.

Nel 2000, la Gates ha fondato la “Bill & Melinda Gates Foundation”, la più grande fondazione di beneficenza al mondo, i cui obiettivi includono anche il miglioramento del sistema sanitario in tutto il mondo e la lotta alle epidemie.

Scrivendo sul suo blog nel gennaio 2010, Gates ha sollevato l’epidemia di H1N1 (“influenza suina”) che ha attirato l’attenzione dei media l’anno precedente. Gran parte della copertura ha fatto sembrare pericoloso, ha scritto, “ma la vera storia non è quanto H1N1 sia stato cattivo. La vera storia è che siamo fortunati, non è stato peggio perché eravamo quasi completamente impreparati per questo. ” Si riferiva anche a quell’epidemia come un “campanello d’allarme” per investire in migliori capacità per rintracciare e gestire un’epidemia mortale, “perché nei decenni a venire arriveranno altre epidemie e non vi è alcuna garanzia che saremo fortunati la prossima volta”.

Alla conferenza annuale TED a Vancouver nel 2015, Gates “ha predetto” un’epidemia su larga scala di “un virus altamente infettivo”, che sarebbe diventata una minaccia più grande per l’umanità rispetto a una guerra nucleare, e l’umanità è completamente impreparata per questo: “Lì mancava molto. E queste cose sono davvero un fallimento globale … La mancata preparazione potrebbe consentire alla prossima epidemia di essere drammaticamente più devastante dell’Ebola. Questo è un problema serio Dovremmo essere preoccupati. Abbiamo bisogno di preparazione per affrontare un’epidemia … Le migliori lezioni su come prepararci sono di nuovo quello che facciamo per la guerra … Abbiamo investito moltissimo in deterrenti nucleari, in realtà abbiamo investito molto poco in un sistema per fermare un’epidemia. “

In un’intervista con la BBC nel 2016, Gates ha affermato di incrociare le dita in continuazione che “un’epidemia come una grande influenza non colpisce nei prossimi 10 anni” perché il mondo è “un po ‘vulnerabile in questo momento”.

Parlando alla conferenza sulla sicurezza di Monaco , una conferenza annuale sulla politica di sicurezza internazionale, Gates ha iniziato il suo discorso dicendo che era lì perché “i nostri mondi sono più strettamente collegati di quanto la maggior parte della gente capisca” e ciò significa che la sicurezza sanitaria e la sicurezza internazionale sono collegate . Ha osservato che gli epidemiologi hanno affermato che un patogeno aereo in rapido movimento potrebbe uccidere più di 30 milioni di persone in meno di un anno e potrebbe verificarsi nei prossimi 10-15 anni.

Nell’aprile 2018, Bill Gates ha avvertito il mondo dell’impreparazione per una nuova epidemia, che, ha detto, sarebbe venuta dalla Cina. Quindi ha detto che una pandemia potrebbe uccidere circa 33 milioni di persone.

E non solo lo ha detto, ma ha anche mostrato come ciò sarebbe accaduto. (………)

Secondo Bill Gates, “ciò di cui il mondo ha bisogno – e ciò che la nostra sicurezza, se non la sopravvivenza, richiede – è un approccio globale coordinato. Nello specifico, abbiamo bisogno di strumenti migliori, un sistema di rilevazione precoce e un sistema di risposta globale ”.

Più di recente, l’ex primo ministro britannico Gordon Brown ha chiamato per creare il governo mondiale per combattere l’epidemia di coronavirus. Non c’è dubbio che il fondatore di Microsoft entrerà in questo governo su un piano di parità.

Quindi, il governo globale, che controllerà la diffusione delle epidemie, terrà d’occhio la popolazione e utilizzerà gli ultimi risultati della scienza per questi scopi. In definitiva, il coronavirus può aiutare in modo significativo a controllare una persona in generale …

La stessa opinione è condivisa dall’esperto di politica estera americana, l’ ex segretario di Stato americano Henry Kissinger : “Per superare efficacemente i danni politici e sociali occorrerà una cooperazione internazionale … Affrontare le esigenze del momento deve in definitiva essere accompagnato da una visione globale e un programma di collaborazione. ” Secondo lui, “prendendo lezioni dallo sviluppo del Piano Marshall e del progetto Manhattan, gli Stati Uniti sono costretti a compiere uno sforzo notevole in tre aree.

Innanzitutto, rafforzare la resistenza globale alle malattie infettive “. In secondo luogo, “sviluppare nuove tecniche e tecnologie per controllare le infezioni e i vaccini in grandi popolazioni”. In terzo luogo, “Le città, gli stati e le regioni devono essere costantemente preparati a proteggere le persone dalle pandemie attraverso la creazione di scorte, la pianificazione collaborativa e l’esplorazione alle frontiere della scienza”.

Quindi, il governo globale che controllerà la diffusione delle epidemie, terrà d’occhio la popolazione (per il suo bene?) E utilizzerà gli ultimi risultati della scienza per questi scopi. In definitiva, il coronavirus può aiutare in modo significativo a controllare una persona in generale …

Bill Gates ritiene inoltre che l’epidemia di coronavirus avrà un costo di trilioni di dollari e porterà anche centinaia di migliaia di vite in tutto il mondo. Ma “saremo molto più preparati per la prossima pandemia che per questa”.

E ora l’umanità, e in particolare i cristiani, può affrontare un grave problema morale ed etico. Da un lato, ci potrebbero essere offerte tecnologie che cambieranno radicalmente la medicina in meglio, forse ci daranno anche una salute impeccabile. D’altra parte, le persone che hanno adottato queste tecnologie possono dipendere totalmente dai bioingegneri, che a loro volta adempiranno gli ordini delle persone che pagano loro gli stipendi.

Oggi, tali possibilità biotecnologiche, così come la scelta stessa, possono sembrare fantascienza. Ma pensiamo che il modo in cui stai leggendo questo articolo sia stato una fantascienza completa per una persona che visse cento anni fa. Pensiamo che la maggior parte delle persone, i nostri contemporanei, considerino anche la fantascienza ciò che la Scrittura dice riguardo ai tempi recenti.

Non pretendiamo di essere sulla soglia di questi tempi. Ma ora dobbiamo essere pronti per la scelta.

https://www.fort-russ.com/2020/04/bill-gates-coronavirus-vaccine-or-biological-weapon-and-implanted-microchip/

Fonte: Fort Russ

Traduzione: Luciano Lago