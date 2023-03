Biglietto drone: schermaglie sul Mar Nero tra Stati Uniti e Russia

di Karine Bechet-Golovko

Un drone americano in missione di ricognizione è precipitato nel Mar Nero, mentre si dirigeva verso la Crimea, a seguito della manovra di due caccia russi. La Casa Bianca è incazzata, il comando americano in Europa grida: come osa la Russia impedire all’intelligence militare americana di lavorare, nel Mar Nero, al confine russo, quando gli Stati Uniti sono così vicini alle loro coste – ucraine? Davvero, ci si pone la domanda… Per il momento si sta ancora esitando sul seguito politico da dare a questa vicenda. La prima questione è il riconoscimento dello spazio territoriale russo.

Il 14 marzo abbiamo appreso dal comando americano in Europa che due caccia russi SU-27 hanno causato la caduta di un drone da ricognizione americano nel Mar Nero. Gli Stati Uniti reclamano a gran voce un contatto, che sarebbe un segnale di un’escalation del conflitto, mentre la Russia nega qualsiasi contatto. Sembrano presenti due questioni:

Prima di tutto, gli Stati Uniti parlano di acque internazionali e si pone la questione della delimitazione dello spazio territoriale russo, poiché non riconoscono la Crimea; Inoltre, questa sembra essere un’opportunità per gli Stati Uniti qui, se necessario, per incolpare la Russia per il primo contatto diretto tra i due paesi nel contesto del conflitto ucraino e quindi accusarla dell’escalation del conflitto, che potrebbe portare al coinvolgimento diretto dei paesi della NATO nel conflitto.

Il NYT sta correndo:

Se una collisione fosse confermata, sarebbe il primo contatto fisico noto tra i militari delle due nazioni dopo la guerra in Ucraina . »

Secondo il comando Usa si trattava di una classica missione di ricognizione per questo drone con base in Romania, senza armi, e il drone è caduto nelle acque internazionali del Mar Nero – per la poca professionalità dei piloti russi, che lo hanno intercettato a 75 miglia al largo della costa della Crimea. Ancora un po’ e ci avrebbero detto che erano ubriachi…perché erano russi!

Martedì un aereo da guerra russo ha colpito un drone di sorveglianza statunitense sul Mar Nero, colpendo l’elica del drone e costringendolo a scendere in acque internazionali, secondo il Comando europeo degli Stati Uniti, che ha qualificato la condotta delle forze russe “pericolosa e poco professionale” . »

La Russia, dal canto suo, nega ogni contatto diretto. Secondo il Ministero della Difesa russo :

Da parte sua, il ministero della Difesa russo ha dichiarato che i caccia russi non hanno utilizzato armi aviotrasportate e non sono entrati in contatto con il drone americano sul Mar Nero.

Come affermato dal ministero, l’MQ-9 ha fissato i mezzi per controllare lo spazio aereo delle forze aerospaziali (VKS) della Russia. Il drone con i transponder spenti ha sorvolato il Mar Nero nella regione della penisola di Crimea verso il confine russo. Gli aerei da combattimento russi sono decollati in aria. A seguito di manovre improvvise, il drone americano ha perso il controllo del volo ed è caduto in acqua . »

Gli Stati Uniti sembrano voler sfruttare questo incidente, ma sono ancora titubanti sulla portata da affidargli. Biden è stato informato, l’ ambasciatore russo negli Stati Uniti è stato convocato al Dipartimento di Stato – e dopo aver avvertito gli Stati Uniti, ha detto che la discussione è stata “costruttiva”:

Antonov ha spiegato che l’incidente è avvenuto nell’area dell’operazione militare speciale e la Russia ha avvertito di “non entrare o entrare” in questo spazio . »

A seguito di ciò, il portavoce della Casa Bianca ha temperato:

Il portavoce della Casa Bianca, confermando che martedì un drone da ricognizione statunitense è stato costretto ad atterrare da un aereo da guerra russo sul Mar Nero, ha affermato che non è raro che la Russia e gli Stati Uniti abbiano scontri ad alta quota a margine della guerra in Ucraina . »

Gli Stati Uniti sono stati costretti a riconoscere lo spazio territoriale russo. Comunque, il loro drone si è imbattuto in una porta chiusa.

Karine Bechet-Golovko

Fonte: Russie Politics

Traduzione: Gerard Trousson