Bielorussia: l’Ucraina sarà totalmente distrutta se non negozia con la Russia

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko avverte l’Ucraina che “si autodistruggerà” se non negozierà con la Russia per fermare il conflitto.

“Questo conflitto deve essere fermato, si deve porre fine perché quella che seguirà sarà la totale distruzione dell’Ucraina”, come riportato giovedì dall’agenzia di stampa bielorussa Belta .

Il presidente bielorusso ha rilasciato questa dichiarazione davanti a un gruppo di giornalisti russi nel quadro del vertice dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (OTSC), tenutosi mercoledì a Yerevan, la capitale dell’Armenia.

Lukashenko ha indicato che la firma di un trattato di pace tra le due parti per fermare la guerra in corso dipende dall’Ucraina.

Il FM russo descrive in dettaglio chi può “portare la pace” in Ucraina

A questo proposito, ha ritenuto necessarie le trattative con Mosca per Kiev se vuole riprendersi, pur riconoscendo che la misura potrebbe essere “dura, difficile, dolorosa”.

All’inizio di ottobre, il presidente dell’Ucraina, Volodimir Zelensky, con un decreto ha reso “impossibile” aprire un processo di negoziati con la Russia per porre fine all’operazione militare russa sul suo territorio.

Zelensky insiste nel prolungare il conflitto e rifiuta la pace con la Russia

L’operazione militare russa in Ucraina è iniziata alla fine di febbraio. Giorni dopo, le delegazioni russa e ucraina hanno avviato tre cicli di negoziati tra i rappresentanti di entrambi i paesi. Dopo la fine del terzo turno, il leader della delegazione russa, Vladimir Medinski, ha sottolineato che le loro aspettative “non sono state soddisfatte” .

La Russia ribadisce la sua disponibilità a negoziare nonostante il rifiuto dell’Ucraina.

Nota: Ultime dichiarazioni di Zelensky: la Russia deve resistuirci la Crimea con qualsiasi mezzo, altrimenti non sarà possibile alcuna pace. Evidente che Zelensky segue le direttive di Washington che ha tutto l’interesse a far proseguire il conflitto per logorare la Russia.

Fonte: Hispantv

Traduzione e nota: Luciano Lago