Bielorussia – La lobby della NATO ammette che la sua rivoluzione colorata è fallita

da Redazione

di Moon of Alabama.

Il 15 agosto abbiamo spiegato perché la rivoluzione dei colori in Bielorussia sarebbe fallita . Il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, ha proposto al presidente russo Vladimir Putin di stabilire finalmente lo Stato dell’Unione, a lungo ritardato, che unirà la Bielorussia alla Russia. In cambio, voleva il pieno sostegno della Russia per porre fine alla Rivoluzione Colorata guidata dagli Stati Uniti contro di lui. Putin ha accettato l’accordo. Di conseguenza:

“Lukashenko e la sua polizia non saranno impiccati al palo. La Russia si prenderà cura del problema e lo Stato dell’Unione sarà finalmente stabilito… Questo non significa che la tentata rivoluzione colorata sia finita. Gli Stati Uniti e il loro lacchè, la Polonia, non si limiteranno a fare le valigie e se ne andranno. Ma con il pieno sostegno della Russia assicurato, Lukashenko può prendere le misure necessarie per porre fine alle rivolte ”.

Ed è quello che ha fatto. Lukashenko ha continuato a consentire le proteste, ma quando domenica ai manifestanti è stato ordinato di prendere d’assalto il palazzo presidenziale, hanno visto una risposta teatrale ma forte :

Lukashenko e figlio

“Il canale polacco Nexta Telagram (che è il principale mezzo utilizzato dall’Impero per rovesciare Lukashenko) inizialmente ha chiesto una protesta pacifica, ma alla fine della giornata c’è stata una chiamata per cercare di prendere il controllo del principale edificio presidenziale. Quando i rivoltosi (a questo punto abbiamo a che fare con un tentativo illegale e violento di rovesciare lo Stato – quindi non li chiamo manifestanti) sono arrivati ​​all’edificio, si sono trovati di fronte a un vero “muro”. Poliziotti antisommossa pronti a intervenire: questo spettacolo (davvero spaventoso) è bastato a fermare i rivoltosi che sono rimasti per un po ‘davanti ai poliziotti, poi sono dovuti partire.

Quindi Lukashenko ha fatto qualcosa di abbastanza bizzarro, ma che ha perfettamente senso nel contesto bielorusso: si è vestito con un’attrezzatura da combattimento completa, ha afferrato un AKSU-74 d’assalto, ha vestito suo figlio (15 !) anche in completo equipaggiamento da combattimento (casco compreso) e ha sorvolato Minsk con il suo elicottero, per poi atterrare nell’edificio presidenziale. Poi hanno marciato verso la polizia antisommossa, dove Lukashenko li ha ringraziati calorosamente, ottenendo una standing ovation da parte di tutte le forze di polizia. Alla maggior parte di noi, questo comportamento può sembrare abbastanza strano, se non addirittura sciocco. Ma nel contesto della crisi bielorussa, che è una lotta condotta principalmente nel campo dell’informazione, ha perfettamente senso ”.

Lukashenko si mostra armato

I manifestanti, che la polizia aveva precedentemente identificato come “figli di ricchi abitanti delle città, figli di genitori benestanti che sono stufi di una vita ben nutrita”, non hanno avuto il coraggio di attaccare una forza di polizia ben armata e motivata.

Anche la lobby della NATO, il Consiglio Atlantico, ha riconosciuto questo fatto e lo deplora :

“I manifestanti sono generalmente molto gentili, ben educati e pacifici. Molti sono giovani bielorussi della classe media che lavorano nel fiorente settore IT e vengono alle riunioni vestiti con abiti hipster. A differenza degli eventi di Kiev nel 2013-14, non c’è alcun aspetto militante nelle proteste. In effetti, questa rivoluzione è così vellutata che a volte dà un’impressione di sonnolenza. Nel bene e nel male, c’è una marcata assenza di giovani rozzi e robusti capaci di mettere a disagio i liberali o di guidare la resistenza se e quando lo Stato autoritario deciderà di usare la forza ”.

Senza le truppe d’assalto naziste come quelle usate dagli Stati Uniti durante le rivolte di Maidan in Ucraina nel 2014, non c’è possibilità di rovesciare Lukashenko. Con tali truppe, la lotta sarebbe finita in un massacro e Lukashenko sarebbe sempre stato il vincitore. L’autore conclude giustamente:

“La resistenza del regime di Lukashenko si sta rafforzando giorno dopo giorno. Con la Russia che ora sembra sostenere fermamente Lukashenko, le manifestazioni fotogeniche e gli scioperi sporadici non saranno sufficienti per portare a un cambiamento storico ”.

Minsk i manifestanti assediano il palazzo

È finita. Gli “scioperi sporadici” non sono mai stati vere e proprie azioni sindacali. Alcuni giornalisti della televisione di stato bielorussa hanno scioperato. Sono stati licenziati senza tante cerimonie e sostituiti da giornalisti russi. Alcune centinaia di lavoratori dello stabilimento di trattori MTZ di Minsk sono scesi in sciopero. Ma MTZ ha 17.000 dipendenti e gli altri 16.500 che non hanno lasciato i loro incarichi sanno molto bene perché hanno ancora il loro lavoro. Se Lukashenko dovesse cadere, è molto probabile che la loro impresa statale verrebbe venduta per pochi centesimi e immediatamente “della giusta dimensione”, il che significa che la maggior parte di loro sarebbe disoccupata. Negli ultimi 30 anni lo hanno visto accadere in tutti i paesi della Bielorussia.

Lunedì il leader della vecchia MTZ, un certo Sergei Dylevsky, è stato arrestato mentre faceva una campagna per nuovi scioperi. Dylevsky è un membro dell’autoproclamato Consiglio di coordinamento dell’opposizione che richiede negoziati sulla presidenza. Altri membri del consiglio sono stati chiamati per essere interrogati da investigatori statali in un procedimento penale contro il consiglio.

Leader dell’opposizione Sviatlana Tsikhanousk

Nel frattempo, la sfortunata candidata dell’opposizione Sviatlana Tsikhanouskaya, che ha falsamente affermato di aver vinto le elezioni, è in Lituania. Dovrebbe essere un’insegnante di inglese, ma ha difficoltà a leggere il testo inglese implorando il sostegno degli “occidentali”.

Ha già incontrato diversi politici “occidentali”, tra cui il segretario generale del Partito dell’Unione Democratica Cristiana tedesca del cancelliere Angela Merkel, Peter Zeimiag, e il vice segretario di Stato americano Stephen Biegun. Nessuno di loro potrà aiutarla.

Con il sostegno della Russia, la stabilità militare, politica ed economica della Bielorussia è finora garantita. Lukashenko un giorno sarà estromesso, ma lo sarà in un momento e in un modo che è conveniente per la Russia, e non perché alcuni sfortunati hipster informatici finanziati dal NED stiano cercando di organizzare una rivoluzione.

Fonte: https://www.moonofalabama.org

Traduzione e sintesi: Luciano Lago