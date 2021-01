Biden’s Patriot Act 2.0: sfruttare il caos per imporre più sorveglianza e censura

Il Russiagate è stato il predecessore ideologico del “Great Reset“

Di Rainer Shea

Benvenuti nell’ultima fase del processo di reazione che si sta verificando all’interno della classe dirigente statunitense durante il declino imperiale di Washington. Questo è lo stadio in cui, dopo che il culto della personalità di Trump ha trasformato una piccola disputa politica in violenza, i tecnocrati liberali che presto avranno il controllo della Casa Bianca stanno intensificando la loro guerra contro il dissenso.

Mentre il team di Biden pianifica le loro prossime ondate di censura online, sorveglianza con il marchio “Great Reset” e l’escalation della guerra fredda contro Russia e Cina, stanno giustificando queste misure alle masse indicando come pretesto gli eventi allarmanti che Trump ha suscitato.

Biden e i suoi sponsor del Deep State stanno raffigurando una fortificazione dell’ordine liberale come l’unica cura per l’ascesa del terrorismo suprematista bianco, il deterioramento dell’integrità democratica “liberal”, le crisi di salute pubblica e le onde d’urto economiche che il paese sta vivendo. Questa è un’estensione della strategia di propaganda che questi tecnocrati liberali hanno utilizzato durante l’era dell’isteria del “Russiagate”, che Glen Ford del Black Agenda Report ha descritto nel 2018 come segue:

I circoli dominanti della superpotenza imperiale si proponevano di destabilizzare e screditare il governo in carica del paese d’origine. Hanno inflitto grandi traumi e ansia al pubblico nel processo, ma grazie alla componente mediatica aziendale della cabala, la maggior parte della colpa è stata attribuita agli obiettivi della campagna: Trump, “i russi” e quelli diffamati come “imbroglioni”. “E” co-cospiratori “con il fittizio asse Putin-Trump. È abbastanza evidente che questa campagna di caos autoinflitto è un progetto della classe corporativa globale, che si manifesta altrove nell ‘”Occidente” in modo notevolmente simile, ma con caratteristiche locali. La Russia è, quindi, accusata di aver tentato di sovvertire i governi di tutto il mondo attraverso tirapiedi come il gruppo di San Pietroburgo.

Il Russiagate è stato il predecessore ideologico del “Great Reset” . Entrambe le campagne di propaganda sono progettate per sfruttare i sintomi del capitalismo in fase di avanzato declino per sostenere le mentalità militariste, maccartiste e scioviniste americane. Entrambi hanno indicato gli orrori che il paese ha subito durante l’era Trump e hanno presentato come soluzione l’integrazione reciproca fra le agenzie di intelligence statunitensi, i mega media corporativi e statali e la macchina da guerra.

Entrambi hanno giocato sul desiderio diffuso che la nostra società torni “alla normalità”, ponendo l’accento sugli strumenti per la violenza di stato che hanno sempre rappresentato la “normalità” negli Stati Uniti .

Il Russiagate di Trump e soci….

Il Russiagate ha fornito la base ideologica per le misure distopiche che il successore democratico di Trump avrebbe imposto. Come scrisse Glenn Greenwald due anni fa in risposta a un sondaggio che mostrava che più i democratici che non i repubblicani sostenevano la continuazione delle guerre in Siria:

“Una nuova generazione di democratici, politicamente impegnata per la prima volta a causa dei timori su Trump, [viene] inculcata con i valori del militarismo e dell’imperialismo, addestrata a vedere neocon una volta screditati e amanti della guerra come Bill Kristol, Max Boot, e David Frum, ed ex leader della CIA e dell’FBI come nobili esperti e voci di coscienza fidate “. Ora gli attori dell’intelligence, i politici opportunisti e gli esperti disonesti che hanno contribuito a creare questa base ideologica metteranno in atto i loro passi per “aggiustare l’America”.

Biden eseguirà un Patriot Act 2.0. Lo stesso Biden, che si vanta di essere l’autore del Patriot Act del 2001, ha in programma di emanare nuove misure antiterrorismo, con il suo obiettivo, secondo quanto riferito, di creare un nuovo incarico alla Casa Bianca che sovrintenda alla prevenzione di “estremisti” ideologici dallo svolgimento di attività insurrezionali. Qualsiasi valutazione onesta della natura dello stato di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, che imprigiona i combattenti per la liberazione neri sotto l’etichetta di “estremisti dell’identità nera”, ci dice che questo incarico sarà usato principalmente per perseguitare coloro che combattono contro il capitalismo, il colonialismo e l’imperialismo.

Biden intende utilizzare il precedente che la recente sentenza Assange ha impostato per erodere ulteriormente la libertà di stampa . Il Regno Unito ha bloccato l’estradizione di Assange a causa di preoccupazioni sulla sicurezza della prigione invece che a causa di preoccupazioni sulla libertà di stampa, legittimando tutte le accuse fraudolente che l’impero statunitense ha mosso contro Assange.

In tutti i principali paesi atlantisti, ora c’è la possibilità di perseguire i giornalisti ai sensi dell’Espionage Act, come gli Stati Uniti hanno cercato di fare con Assange (e rimarranno determinati a farlo). Il team di Biden vedrà un grande utilizzo di questo precedente, perché è stato stabilito attraverso la persecuzione di un uomo per il suo lavoro giornalistico per rivelare i crimini di guerra statunitensi in Iraq.

E Biden, insieme al suo futuro segretario di stato, un neocn affamato di guerra, Antony Blinken, mirano a mantenere i crimini di guerra che intendono commettere come un fatto normale.

Essi sperano che ti riescono a creare la narrazione che si sono prodigati per “porre fine alle guerre senza fine”, anche se opereranno semplicemente per appoggiarsi su più deleghe, mercenari e truppe segrete, pur continuando gli attacchi dei droni. Per fare questo, dovranno prevenire fughe di notizie sulle orribili realtà di quei crimini che Washington realizzerà all’estero nei prossimi anni. Questo significa convincere Big Tech a reprimere molto di più i giornalisti antimperialisti. Tale piano comporta l’espansione della guerra Obama / Trump contro gli informatori in una nuova dimensione, basata sul disprezzo senza precedenti per i diritti dei giornalisti stabilito durante la persecuzione di Assange.

Assange prigioniero degli Inglesi..

Comporterà anche un paradigma di propaganda che rende legittima agli occhi del pubblico tutta questa guerra e la repressione. La chiave per questo sarà dipingere qualsiasi fonte che riferisca sulle atrocità dell’amministrazione Biden come agente straniero, un “idiota utile” per Putin, o un “estremista” che vuole riportare il caos che si è appena svolto nella capitale nazionale. È l’approccio maccartista che è stato stabilito durante l’era del Russiagate. Durante l’era del Great Reset, verrà utilizzato per alimentare sospetti su chiunque osi sfidare i nobili sforzi del governo per riportare la nostra società dal baratro.

Questi sono i tipi di narrativa che verranno diffusi dalla cricca di governo di Richard Stengel, che si è bollato come il “capo propagandista” dell’amministrazione Biden mentre dirigeva il team di transizione per l’Agenzia statunitense per i media globali. Stengel ha sostenuto che il governo degli Stati Uniti deve usare la propaganda sulla propria “popolazione”, affinché il paese “ripensi” il Primo Emendamento e ha avvertito che “I cattivi attori usano l’obiettività giornalistica contro di noi. E i russi in particolare sono intelligenti su questo. “

Media Video manipolazione

L’ ossessione autodefinita di Stengel in questi ultimi anni per la lotta alla “disinformazione russa” mostra la mentalità che la classe dirigente ha in questo momento. La loro fissazione è controllare le menti delle masse in modo che durante questo momento di crescente interruzione economica, declino imperiale e conflitto di classe, le persone non acquisiscano la coscienza politica antimperialista per essere in grado di sfidare in modo coerente il sistema.

Siamo ancora lontani dalla fase finale della censura che gli esperti militari statunitensi prevedono , in cui scoppierà la guerra interna e il governo spegnerà Internet nelle zone occupate dai militari. Ma è allarmante quanto il linguaggio dei censori oligarchici e dei tecnocrati liberali di oggi rispecchi il linguaggio dei rapporti militari che prevedono questi scenari futuri distopici; un rapporto dell’US Army War College del 2016 ha concluso che, durante una situazione di intervento militare all’interno degli stessi Stati Uniti, i militari dovranno “identificare gli opinionisti online che potrebbero avere un impatto importante in qualsiasi controversia sull’intervento militare degli Stati Uniti”.

A quel punto, la discesa del paese nella censura in tempo di guerra sarà passata dal Russiagate al Great Reset a qualcosa di ancora più estremo. In questo momento, la classe dirigente sta cercando di placare le masse sofferenti con la propaganda di guerra e con la promessa di una tecno-utopia post-pandemica. Quando le guerre senza fine destabilizzano ulteriormente la società e l’utopia non si concretizza, i detentori del grande capitale ricorreranno a una guerra aperta contro la popolazione mentre useranno la censura dittatoriale per cercare di coprire i futuri crimini di guerra di Washington. Il Russiagate era una preparazione per questo finale di partita, come Ford ha indicato in un’altra parte del suo articolo:

Il capitale sta usando il Russiagate per infliggere shock estremi allo stesso sistema politico che affermano di difendere. Il trauma è necessario, credono, perché il capitale non ha nulla da offrire alle masse popolari, e deve quindi indebolire o distruggere drammaticamente i meccanismi politici attraverso i quali le persone fanno richieste ai governanti. Stanno preparando il panorama per un regime di guerra e austerità permanenti, e pianificano di sopprimere ogni opposizione a sinistra.

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago

