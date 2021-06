Biden vuole creare un cuneo tra Russia e Cina





In un incontro a Ginevra, Biden ha esortato Putin a considerare se la Russia debba aumentare la sua dipendenza dalla Cina

Testo: Dmitry Bavyrin

Il tono diplomatico e l’approccio costruttivo dimostrato dal presidente degli Stati Uniti al vertice di Ginevra ha sorpreso e talvolta è stato disapprovato da molti in America. È possibile che tutto ciò sia spiegato non tanto dal desiderio di Joe Biden di trovare un linguaggio comune con Vladimir Putin, quanto da un astuto intrigo volto a distruggere l’alleanza russo-cinese.

La conferenza stampa di Joe Biden dopo i suoi colloqui con Vladimir Putin è stata essenzialmente una performance di mezz’ora. Il proprietario della Casa Bianca ha risposto a sette domande (il presidente russo, per fare un confronto, più di venti) e ha letto un discorso via gobbo, che includeva, tra l’altro, un elenco di giornalisti che dovevano avere la parola. E questo Biden lo ha innocentemente ammesso.

Una delle domande era se fosse iniziata una nuova Guerra Fredda tra Russia e Stati Uniti. Biden ha risposto che, secondo lui, l’ultima cosa che Putin vuole è una guerra fredda. E l’americano ha offerto una spiegazione molto inaspettata per questo:

“Mi preoccuperei se hai un confine con la Cina di migliaia di chilometri, la Cina si considera la potenza economica e militare più forte e la tua economia soffre e ha bisogno di essere sviluppata”.

In altre parole, il presidente degli Stati Uniti ha improvvisamente deciso di intimidire la Russia utilizzando la Cina.

Considerando che, in una conferenza stampa molto più lunga del presidente russo, il tema dei rapporti con la Cina non è stato affatto sollevato, si potrebbe supporre che si tratti dell’ennesimo ” baydenismo “. Inoltre, nella stessa conferenza stampa, Biden ha quasi chiamato il presidente Putin il presidente Trump. Bene, il vecchio si è ricordato della Cina, beh, ha intrecciato un qui pro quo nella linea del discorso – non lo giudicheremo severamente.

Ma il giorno dopo è divenuto evidente che lo spettacolo era stato scritto fino alla fine e che non c’erano commenti casuali. Al forum Globsec 2021 a Bratislava, il vice segretario di Stato per gli affari politici degli Stati Uniti Victoria Nuland ha confermato che in un incontro a Ginevra, Biden ha esortato Putin a considerare se la Russia debba aumentare la sua dipendenza dalla Cina.

Pertanto, Washington sta intenzionalmente cercando di creare un cuneo tra Mosca e Pechino.



Tre giorni prima di questi eventi, nel comunicato conclusivo del vertice Nato con la partecipazione dello stesso Biden, la RPC era stata designata per la prima volta come Paese che pone all’alleanza una “sfida di sistema”. Il ministero degli Esteri cinese ha salutato questo con un rabbioso rimprovero , sottolineando che la “sfida” è arrivata proprio dalla Nato.

“L’attuale antagonismo tra Stati Uniti, Cina e Russia è interamente dovuto all’egemonia di Washington”, conferma il quotidiano Huangqiu Shibao in un editoriale sul vertice di Ginevra. A proposito, l’attacco di Biden alla Cina non è affatto menzionato in esso – caratteristiche della censura locale.

Tutto questo fa pensare alle vere ragioni per cui il vertice di Ginevra, contrariamente a tutte le previsioni, si è rivelato piuttosto positivo e produttivo , e il leader americano ha espresso “rispetto” per la Russia, cosa atipica per il suo ambiente. Ad esempio, ha definito la Federazione Russa, anche se insieme agli Stati Uniti, una “grande potenza”, cosa che né Barack Obama né Donald Trump hanno fatto, mentre hanno costantemente evitato tali espressioni.

Tra i saggi di Washington c’è chi considera la Cina il principale avversario degli Stati Uniti, e c’è chi attribuisce questo ruolo alla Russia. Tra i primi predominano i repubblicani, e Trump ha votato personalmente; nel secondo gruppo ci sono molti democratici che sognano di vendicarsi di Mosca (anche, in base ai miti capitolini, per l’elezione di Trump).

Biden apparteneva sicuramente al secondo gruppo e non ha mai dato motivo di sospettare di fedeltà al primo. Inoltre, si credeva che avesse molti amici nella leadership della RPC e gli stessi comunisti cinesi lo trattano con rispetto e simpatia, a differenza, ad esempio, di Obama. Di conseguenza, Trump sospettava apertamente di Biden di corruzione nella direzione cinese, ma non poteva giocare con successo questa carta nelle elezioni.

Tuttavia, potrebbe influenzare la formulazione della politica estera degli Stati Uniti dopo che Biden si è trasferito alla Casa Bianca. Dopotutto, il tema della Cina è diventato “tossico” per lui, come il tema della Russia per Trump. Un atteggiamento troppo indulgente nei confronti della RPC potrebbe infiammare i sospetti dei repubblicani.

Xi Jinping con Putin

A questo si aggiunge l’inerzia generata da una serie di misure anti-cinesi sotto Trump e il desiderio inestinguibile dei Democratici di predicare la morale in tutto il mondo. Poi otteniamo quello che abbiamo: il deterioramento delle relazioni tra Pechino e Washington sotto Biden, che è andato contro le previsioni della maggior parte degli analisti.

In direzione cinese, infatti, Biden sta ora continuando le politiche di Trump, che lui stesso aveva precedentemente criticato. E i media fedeli ai democratici stanno pubblicando sempre più articoli che il coronavirus che sta tormentando il pianeta potrebbe essere di origine artificiale e liberarsi dal laboratorio di Wuhan. Quando i sostenitori di Trump e lo stesso Trump hanno detto la stessa cosa, sono stati accusati di xenofobia e ridicolizzati come teorici della cospirazione nelle stesse pubblicazioni.

Tutto ciò ha creato le premesse per attirare l’attenzione su quegli analisti che i democratici non hanno voluto ascoltare prima. In Russia, al contrario, sono spesso citati e presentati come americani razionali, poiché sono categoricamente contrari a un’ulteriore escalation dei rapporti con noi e alla pressione delle sanzioni su Mosca.

Tale è, ad esempio, Matthew Rojansky, il capo del Kennan Institute presso il Wilson Center, a cui è stato rifiutato un incarico al Dipartimento di Stato a causa della sua posizione troppo morbida sui rapporti con la Federazione Russa. Ora sembra che la posizione di Rozhansky avrebbe potuto prevalere senza lo stesso Rozhansky, semplicemente perché lui e altri analisti americani, apparentemente fedeli alla Russia, non sono tanto russofili quanto sinofobi. A loro avviso, più gli Stati Uniti respingono la Federazione Russa, più forte sarà l’alleanza russo-cinese, diretta contro l’America e alla lunga davvero pericolosa per essa.

Non importa da cosa Biden sia stato messo all’angolo: per sospetto, per inerzia, o per il fatto che la Cina stia davvero crescendo e stia iniziando a sfidare gli Stati Uniti in aree sensibili. È importante che abbia percepito chiaramente questa logica, nel cui contesto la sua correttezza ginevrina nei confronti della Federazione Russa e la sua disponibilità al dialogo con Putin acquistano un sapore completamente diverso: il sapore dell’intrigo.

Guardia d’onore cinese per Putin

Tuttavia, questo intrigo ha evidenti problemi, e non sono affatto nella situazione di dire che la “minaccia cinese” alla Russia (secondo l’opinione generalmente accettata) non è ancora altro che un mito. Alla fine, dobbiamo ammettere che non eviteremo in futuro la concorrenza con la RPC con tutta la nostra volontà (infatti sta già succedendo nello spazio dall’Europa all’Africa), e i cinesi per la maggior parte sono davvero molto nazionalisti, sicuri di sé, vogliono sinceramente che il loro potere diventi il ​​numero uno sul pianeta, sono pronti ad aspettare questo – e lavorarci.

Ma il layout guidato dal cuneo, prima di tutto, è troppo trasparente e ovvio per essere sedotto da un politico esperto come Putin. In secondo luogo, Biden non ha molte “esche” reali con cui potrebbe interessare la Russia: il suo spazio di manovra in termini di “relazioni di riscaldamento” è molto limitato.

E, infine, la cosa principale: nulla attrae Russia e Cina l’una verso l’altra in modo così affidabile come la pretesa di Washington all’egemonia mondiale, il suo stesso desiderio di interferire nei loro affari interni e metodi di lotta per un posto al sole. Cioè, quello che non sono pronti, non vogliono, non possono rifiutare né Biden, né Trump, chiunque altro possa reclamare lo Studio Ovale della Casa Bianca.

Dicono che il posto sia dannato in questo senso.

Fonte: VZGLYAD.ru

Traduzione: Sergei Leonov