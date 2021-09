Biden pugnala alle spalle la Francia sull’accordo nucleare con l’Australia: ministro degli Esteri francese

La Francia ha accusato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden di averlo pugnalato alle spalle e di agire come il suo predecessore Donald Trump dopo che l’amministrazione Biden ha messo da parte Parigi e ha firmato un redditizio accordo nucleare multimiliardario con l’Australia per i sottomarini.

Mercoledì, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l’Australia hanno stabilito una partnership di sicurezza per l’Indo-Pacifico per proteggere i loro interessi condivisi e aiutare l’Australia ad acquisire sottomarini nucleari americani e a cancellare l’accordo da 40 miliardi di dollari per i sottomarini di progettazione francese.

Nell’ambito della nuova partnership, nota come AUKUS, i tre paesi hanno concordato di migliorare lo sviluppo di capacità congiunte e condivisione di tecnologie e promuovere una più profonda integrazione della scienza, della tecnologia, delle basi industriali e delle catene di approvvigionamento legate alla sicurezza e alla difesa.

“Questa decisione brutale, unilaterale e imprevedibile mi ricorda molto quello che faceva il signor Trump”, ha detto il ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian a franceinfo radio. “Sono arrabbiato e amareggiato. Questo non viene fatto tra alleati.”

L’Australia aveva selezionato il costruttore navale francese Naval Group nel 2016 per costruire una nuova flotta di sottomarini del valore di 40 miliardi di dollari per sostituire i suoi sottomarini Collins di oltre vent’anni.

I ministri della Difesa e degli Esteri australiani avevano riconfermato l’accordo con la Francia due settimane fa e il presidente francese Emmanuel Macron ha elogiato decenni di futura cooperazione quando ha ospitato il primo ministro australiano Scott Morrison a giugno.

“È una pugnalata alle spalle. Abbiamo creato un rapporto di fiducia con l’Australia e quella fiducia è stata infranta“, ha detto Le Drian, secondo Reuters.

Secondo i diplomatici, negli ultimi mesi ci sono state preoccupazioni sul fatto che Biden, come Trump, non sia stato franco con i suoi alleati europei.

“Questo è un fulmine e per molti a Parigi un momento di Trafalgar”, ha detto su Twitter Bruno Tertrais, vicedirettore del think tank parigino “Foundation of Strategic Research”, riferendosi a una sconfitta navale francese nel 1805 seguita da supremazia navale britannica.

Macron non si è ancora pronunciato ma fonti francesi riferiscono che il presidente Macron è furioso per questa mossa del grande alleato americano che, ancora una volta, dimostra di curare soltanto i propri interessi.

Ha detto che questo “complicherebbe la cooperazione transatlantica all’interno e intorno alla regione. Pechino ne trarrà beneficio”.

Nel frattempo, la Cina ha anche reagito alla nuova cosiddetta alleanza di sicurezza annunciata da Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia volta ad affrontare i problemi di sicurezza nella regione indo-pacifica, invitando i tre paesi a scrollarsi di dosso la loro mentalità da “guerra fredda”.

Liu Pengyu, il portavoce dell’ambasciata cinese a Washington, ha rilasciato i commenti giovedì, a seguito della formazione del patto di sicurezza il giorno prima in mezzo alla crescente influenza della Cina sulla regione strategicamente vitale.

Sottomarino nucleare francese

I paesi “non dovrebbero costruire blocchi di esclusione mirando o danneggiando gli interessi di terzi. In particolare, dovrebbero scrollarsi di dosso la loro mentalità da Guerra Fredda e i pregiudizi ideologici”, ha detto Liu.

L’ultimo sviluppo arriva mentre Washington e i suoi alleati sono alla ricerca di modi per respingere il crescente potere e l’influenza della Cina nella regione.

I tre leader non hanno menzionato la Cina e gli alti funzionari dell’amministrazione Biden che hanno informato i giornalisti prima dell’annuncio hanno affermato che la mossa non era finalizzata a contrastare Pechino.

Le relazioni tra Stati Uniti e Cina sono diventate sempre più tese negli ultimi anni, con le due maggiori economie del mondo che si scontrano su una serie di questioni, tra cui il commercio, Taipei cinese (Taiwan), Hong Kong, le attività militari nel Mar Cinese Meridionale e le origini di il nuovo coronavirus.

Fonte: presstv.ir

Traduzione: Luciano Lago