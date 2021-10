Biden preoccupato per i missili ipersonici “sorprendenti” dalla Cina

La Casa Bianca esprime “preoccupazione” per i missili ipersonici cinesi, tra i rapporti che rivelano progressi “sorprendenti” di Pechino in questo campo.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato mercoledì di essere preoccupato per i missili ipersonici cinesi, giorni dopo un rapporto secondo cui Pechino aveva testato un’arma a velocità ipersonica con capacità nucleare.

In un rapporto pubblicato sabato, il quotidiano britannico Financial Times (FT) ha affermato che la Cina lo scorso agosto ha lanciato un missile nucleare che ha orbitato intorno alla Terra in orbita bassa prima di scendere verso il suo obiettivo, dal quale è caduto a più di 32 chilometri di distanza.

I progressi della Cina nel settore delle armi ipersoniche “hanno colto di sorpresa l’intelligence statunitense” , osserva l’articolo, citando fonti che hanno familiarità con la questione. “Il test ha dimostrato che la Cina ha compiuto incredibili progressi sulle armi ipersoniche e che è molto più avanzata di quanto credessero i funzionari statunitensi “, aggiunge.

Inoltre, un altro rapporto dello stesso FT , pubblicato mercoledì, sottolinea che il 27 luglio l’esercito cinese ha lanciato un missile utilizzando un sistema di “bombardamento orbitale frazionario” per spingere un “veicolo planante ipersonico” con capacità nucleare intorno alla Terra per la prima volta nel tempo, secondo quattro esperti che hanno familiarità con la questione.

Secondo il rapporto, gli scienziati del governo stavano cercando di capire una tale capacità, che gli Stati Uniti non possiedono attualmente, aggiungendo che il successo della Cina sembrava “sfidare le regole della fisica” .

Infatti, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, ha smentito che si trattasse di un missile ipersonico, assicurando che sono stati effettuati solo “test di routine” per verificare le tecnologie di riutilizzo aerospaziale.

Diverse autorità statunitensi hanno recentemente riconosciuto che il loro paese ha perso la battaglia in campo tecnologico e delle armi militari prima dei progressi della Cina.

Missili cinesi in parata



Gli Stati Uniti sono rimasti indietro rispetto alla Cina e questo ha suscitato anche reazioni negative da alcuni direttori della ricerca software dell’aviazione americana, entrati in polemica con l’Amministrazione di Washington per le carenze nella ricerca tecnologica.

Nota: Tutto questo spinge Washington a ricalcolare i suoi piani strategici di affrontare la Cina per contenere l’espansione del paese asiatico ed indica che, un eventuale intervento in conflitto per Taiwan, avrebbe per gli Stati Uniti un esito disastroso a meno che l’America non voglia impegnarsi in una guerra nucleare con tutto quello che ne consegue.

Tale considerazione dovrebbe raffreddare i bollenti spiriti guerrafondai dei neocon americani e convincerli della impossibilità di piegare Pechino con le minacce propagandistiche che ottengono l’effetto opposto a quello sperato.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione e nota : Luciano Lago