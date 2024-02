Biden potrebbe vedere di aver bisogno di una “grande vittoria”, così come Netanyahu, scrive

di Alastair Crooke (*)

Gli Stati Uniti si stanno avvicinando alla guerra con le Forze di mobilitazione popolari irachene, un’agenzia di sicurezza statale composta da gruppi armati, alcuni dei quali sono vicini all’Iran, ma che per la maggior parte sono nazionalisti iracheni.

Mercoledì gli Stati Uniti hanno effettuato un attacco con droni a Baghdad che ha ucciso tre membri delle forze Kataeb Hezbollah, compreso un comandante anziano. Uno degli assassinati, al-Saadi, è la figura più importante ad essere stata assassinata in Iraq dall’attacco dei droni del 2020 che uccise il comandante iracheno al-Muhandis e Qassem Soleimani.

L’obiettivo è sconcertante poiché Kataeb più di una settimana fa ha sospeso le sue operazioni militari contro gli Stati Uniti (su richiesta del governo iracheno). La presa di posizione è stata ampiamente pubblicata. Allora perché questa figura di alto livello è stata assassinata?

Il comandante iracheno al Saadi, assassinato dagli statunitensi in Iraq

Le scosse tettoniche spesso sono innescate da una singola azione eclatante: l’ultimo granello di sabbia che, sopra gli altri, innesca la frana, ribaltando il mucchio di sabbia. Gli iracheni sono arrabbiati. Ritengono che gli Stati Uniti violino arbitrariamente la loro sovranità, mostrando disprezzo e disistima per l’Iraq, una civiltà un tempo grande, ora umiliata a seguito delle guerre statunitensi. È stata promessa una ritorsione rapida e collettiva.

Un atto e il vortice può iniziare. Il governo iracheno potrebbe non essere in grado di mantenere la linea moderata.

Gli Stati Uniti cercano di separare e compartimentare le questioni: il blocco del Mar Rosso imposto da AnsarAllah è “una cosa”; attacchi alle basi americane in Iraq e Siria, un “altro” non correlato. Ma tutti sanno che tale separazione è artificiale: il filo “rosso” intrecciato attraverso tutte queste “questioni” è Gaza. La Casa Bianca (e Israele), tuttavia, insiste invece che il filo conduttore sia l’Iran.

La Casa Bianca ha riflettuto adeguatamente sulla questione, oppure il suo ultimo assassinio è stato visto come un “sacrificio” per placare gli “dei della guerra” della Beltway, che chiedevano a gran voce di bombardare l’Iran?

Qualunque sia il motivo, il vortice si trasforma. Sono in corso altre dinamiche che verranno alimentate dall’attacco.

The Cradle evidenzia un cambiamento significativo:

Ostruendo con successo le navi israeliane dall’attraversare lo stretto di Bab al-Mandab, il governo di Sanaa guidato da Ansarallah è emerso come un potente simbolo di resistenza in difesa del popolo palestinese – una causa profondamente popolare tra i numerosi gruppi demografici dello Yemen. La posizione di Sanaa è in netto contrasto con quella del governo di Aden, sostenuto dall’Arabia Saudita e dagli Emirati, che, con orrore degli yemeniti, ha accolto con favore gli attacchi delle forze statunitensi e britanniche il 12 gennaio”.

Combattenti Houthi

“Gli attacchi aerei USA-Regno Unito hanno provocato alcune pesanti defezioni interne… un certo numero di milizie yemenite precedentemente allineate con gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita, di conseguenza hanno cambiato fedeltà ad Ansarallah… La disillusione nei confronti della coalizione avrà profonde implicazioni politiche e militari per lo Yemen, rimodellando le alleanze, e considerare gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita come avversari nazionali.

La Palestina continua a fungere da cartina di tornasole rivelatrice in tutta l’Asia occidentale – e ora anche nello Yemen – smascherando coloro che rivendicano solo retoricamente il manto della giustizia e della solidarietà araba”.

Defezioni militari dello Yemen: che importanza hanno?

Ebbene, gli Houthi e AnsarAllah sono diventati eroi in tutto il mondo islamico. Guarda i social media. Gli Houthi sono ormai “roba del mito”: difendono i palestinesi mentre altri paesi arabi no. Un seguito che sta prendendo piede. La posizione “eroica” di AnsarAllah potrebbe portare alla cacciata dei rappresentanti occidentali, e quindi a dominare quel “resto dello Yemen” che attualmente non controllano. Conquista anche l’immaginazione del mondo islamico (con preoccupazione dell’establishment arabo).

All’indomani dell’assassinio di al-Saadi, gli iracheni sono scesi nelle strade di Baghdad cantando: “Dio è grande, l’America è il grande Satana”.

Non si creda che questa “svolta” sia sfuggita ad altri – all’Hashd al-Sha’abi iracheno, per esempio; o ai (palestinesi) della Giordania; o ai fanti in massa dell’esercito egiziano; o addirittura nel Golfo . Oggi esistono 5 miliardi di smartphone. La classe dirigente guarda i canali arabi e guarda (nervosamente) i social media. Temono che la rabbia contro la violazione del diritto internazionale da parte dell’Occidente possa esplodere e non saranno in grado di contenerla: che prezzo ha il “Rules Order” adesso da quando la Corte internazionale di giustizia ha ribaltato la nozione di contenuto morale per la cultura occidentale?

La follia della politica statunitense è sorprendente – e ora ha rivendicato il principio centrale della “strategia Biden” per risolvere la crisi a Gaza. La “pendenza” della normalizzazione saudita con Israele era vista in Occidente come il perno – attorno al quale Netanyahu sarebbe stato costretto a rinunciare al suo controllo massimalista della sicurezza dal mantra “dal Fiume al Mare”, o si sarebbe visto messo da parte da un rivale per per i quali l’“esca della normalizzazione” aveva il fascino di una probabile vittoria alle prossime elezioni israeliane.

Il portavoce di Biden è stato flagrante a questo riguardo:

“[Noi]… stiamo discutendo con Israele e Arabia Saudita… per cercare di portare avanti un accordo di normalizzazione tra Israele e Arabia Saudita. Quindi anche quelle discussioni sono in corso. Abbiamo sicuramente ricevuto feedback positivi da entrambe le parti sulla volontà di continuare ad avere queste discussioni”.

Il governo saudita – forse arrabbiato per il ricorso degli Stati Uniti a un linguaggio così ingannevole – ha debitamente tolto l’asse dalla piattaforma Biden: ha rilasciato una dichiarazione scritta confermando inequivocabilmente che: “ non ci saranno relazioni diplomatiche con Israele a meno che non venga creato uno Stato palestinese indipendente”. riconosciuto ai confini del 1967, con Gerusalemme Est come capitale, e che l’aggressione israeliana alla Striscia di Gaza cessi – e che tutte le forze di occupazione israeliane si ritirino dalla Striscia di Gaza”. In altre parole, il Regno sostiene l’Iniziativa di pace araba del 2002.

Naturalmente nessun israeliano potrebbe fare campagna elettorale su quella piattaforma nelle elezioni israeliane!

Ricordiamo come Tom Friedman spiegò come la “dottrina Biden” avrebbe dovuto integrarsi come un tutto interconnesso: in primo luogo, assumendo una “posizione forte e risoluta sull’Iran” gli Stati Uniti avrebbero segnalato ai “nostri alleati arabi e musulmani che hanno bisogno di affrontare l’Iran in modo più aggressivo… che non possiamo più permettere all’Iran di cercare di cacciarci dalla regione; spingendo Israele verso l’estinzione e i nostri alleati arabi verso l’intimidazione agendo attraverso delegati – Hamas, Hezbollah, gli Houthi e le milizie sciite in Iraq – mentre Teheran si siede allegramente e non paga alcun prezzo”.

Il secondo filone era l’impegno saudita che avrebbe inevitabilmente aperto la strada al (terzo) elemento che era la “costruzione di un’Autorità Palestinese credibile e legittima come… un buon vicino di Israele…”. Questo “coraggioso impegno degli Stati Uniti nei confronti di uno Stato palestinese ci darebbe [al Team Biden] la legittimità per agire contro l’Iran”, prevedeva Friedman.

Cerchiamo di essere chiari: questa tripletta di politiche, invece di fondersi in un’unica dottrina, sta cadendo come tessere del domino. Il loro collasso è dovuto a una cosa: la decisione originaria di sostenere l’uso da parte di Israele di una violenza schiacciante contro la società civile di Gaza – apparentemente per sconfiggere Hamas. Ha messo la regione e gran parte del mondo contro gli Stati Uniti e l’Europa.

Come è successo? Perché nulla è cambiato per quanto riguarda le politiche statunitensi. Erano le stesse vecchie bromuri occidentali di decenni fa: minacce finanziarie, bombardamenti e violenza. E l’insistenza su una narrazione obbligatoria del “stare dalla parte di Israele” (senza discussione).

Il resto del mondo se ne è stancato; mostrandosi addirittura provocatorio nei suoi confronti.

Biden e Netanyahu

Quindi, per dirla senza mezzi termini: Israele si trova ora faccia a faccia con l’incoerenza (autodistruttiva) interna al sionismo : come mantenere diritti speciali per gli ebrei su un territorio in cui vi è un numero approssimativamente uguale di non ebrei? La vecchia risposta è stata screditata.

La destra israeliana sostiene che allora Israele dovrà rischiare tutto: tutto o niente. Correre il rischio di una guerra più ampia (in cui Israele, può o meno essere “vittorioso”); dire agli arabi di trasferirsi altrove; oppure abbandonare il sionismo e andare avanti.

L’amministrazione Biden, invece di aiutare Israele a guardare la verità negli occhi, ha rinunciato al compito di obbligare Israele ad affrontare le contraddizioni del sionismo, a favore del ripristino dello status quo ante . Circa 75 anni dopo la fondazione dello Stato israeliano, come ha fatto l’ex negoziatore israeliano Daniel Levy, il quale ha notato:

‘[Siamo tornati al] “banale dibattito” tra Stati Uniti e Israele su “se il bantustan debba essere riconfezionato e commercializzato come uno ‘stato’”.

Avrebbe potuto essere diverso? Probabilmente no. La reazione viene dal profondo della natura di Biden.

Il triplice numero di risposte fallite degli Stati Uniti, paradossalmente, ha comunque facilitato lo scivolamento di Israele verso destra (come evidenziato da tutti i recenti sondaggi). E ha – in assenza di un accordo sugli ostaggi; in assenza di un credibile “pezzo” saudita; o qualsiasi percorso credibile verso uno Stato palestinese – ha precisamente aperto la strada al governo Netanyahu per perseguire la sua uscita massimalista dal collasso della deterrenza attraverso la garanzia di una “grande vittoria” sulla resistenza palestinese, su Hezbollah e persino – lui spera – sull’Iran.

Nessuno di questi obiettivi può essere raggiunto senza l’aiuto degli Stati Uniti. Ma dov’è il limite di Biden: il sostegno a Israele in una guerra contro Hezbollah? E se dovesse ampliare il sostegno a Israele anche in una guerra con l’Iran? Dov’è il limite?

L’incongruenza, che si presenta in un momento in cui il Progetto Ucraina dell’Occidente sta implodendo, suggerisce che Biden potrebbe vedere di aver bisogno di una “grande vittoria”, così come Netanyahu.

*Alastair CROOKE

Ex diplomatico britannico, fondatore e direttore del Conflicts Forum con sede a Beirut.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luuciano Lago