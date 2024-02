Biden, Perso e impaurito in Medio Oriente

Il regime di Biden vaga in un luna park di sua creazione.

Di Patrick Lawrence (*)

Tra tutti i momenti amatoriali che si presenteranno mentre il regime di Biden conduce la sua politica estera, la dichiarazione ufficiale della Casa Bianca sui bombardieri B1-B lanciati su Iraq e Siria venerdì scorso potrebbe essere la vincitice della torta.

Mentre gli ordigni cadevano su 85 obiettivi in ​​sette località, molti dei quali avamposti delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, il nostro confuso presidente si è sentito obbligato a insistere: “ Gli Stati Uniti non cercano il conflitto in Medio Oriente o in qualsiasi altra parte del mondo”.

Quante volte lo abbiamo sentito da quando sono iniziate le ultime operazioni in Iraq, Siria e Yemen? Antony Blinken, il segretario di Stato, ha detto la stessa cosa con le stesse parole. Anche Lloyd Austin, il ministro della Difesa, lo ha fatto. Lo stesso vale per Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale. Lo stesso ha fatto John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale.

Una volta finito il conteggio, possiamo considerare la stupefacente stupidità che ha portato il regime di Biden in questa impossibile contraddizione. Riflettendo sul sostegno compulsivo del presidente a Israele durante tutta la sua vita politica, gli Stati Uniti sono rimasti incautamente con lo stato sionista mentre cercava di estendere la guerra fino all’Iran attraverso il Libano e la Siria.

Ora, mentre la guerra arriva fino ai confini della Repubblica Islamica, Biden e i suoi cominciano a insistere di non volere quella guerra più ampia che gli Israeliani sono decisi a provocare.

Onestamente non riesco a pensare ad altri momenti nella storia della politica estera americana che possano eguagliare questo per la sua assoluta stupidità… cosa? … che schifo. Ce ne devono essere alcuni, o molti, considerata la condotta dell’America negli ultimi settant’anni, ma non vengono subito in mente.

L’escalation, per riprendere il problema più ovvio, non è il modo giusto per allentare la tensione. Non si può iniziare a bombardare altre nazioni – illegalmente, non dimentichiamolo – mentre si uccidono i non combattenti (come hanno accusato iracheni e siriani), e dire loro in dichiarazioni simultanee che non si desidera provocare un conflitto.

Beh, puoi farlo, ma non puoi aspettarti di essere preso sul serio.

“Effetto verità illusoria”

Bombardieri B-1B decollati dalla base aeronautica di Dyess in Texas il 2 febbraio con obiettivi in ​​Iraq in Siria.

Comincio a pensare che l’amministrazione Biden ora ricorra a una delle regole cardinali del propagandista: dire qualcosa senza senso abbastanza spesso e le persone, anche le persone intelligenti, inizieranno a crederci. Gli psicologi hanno chiamato questo effetto illusorio della verità da quando i ricercatori delle università di Villanova e Temple hanno scoperto questa vulnerabilità comune tra noi alla fine degli anni ’70.

L’effetto della reiterazione ha funzionato a lungo sugli americani, in modo abbastanza diabolico. Ma uno dei fallimenti più fondamentali di Joe Biden è la sua convinzione di poter vendere all’estero il tipo di sciocchezze che ha venduto agli americani per cinquant’anni e passa. Non esagero quando suggerisco che questo malinteso sia uno dei difetti fondamentali della politica estera dell’Uomo di Scranton.

Un secondo problema correlato merita una breve considerazione. Insistere sul fatto che gli Stati Uniti non cercano una guerra a livello regionale mentre bombardano altre nazioni equivale a chiedere agli altri di non reagire. Vale a dire, in effetti: “Vogliamo ripristinare la nostra fallimentare politica di deterrenza. Per favore, lasciateci scoraggiare.” Alastair Crooke, in un articolo ben argomentato pubblicato venerdì scorso , la definisce “una forma di psicoterapia militarizzata”.

Ciò equivale a una scommessa che solo una nazione sulla difensiva potrebbe prendere. È probabile che il regime di Biden vinca con gli iraniani, che continuano a rispettare una politica di lunga data di “pazienza strategica”, come ha sostenuto Muhammad Sahimi, un eminente commentatore degli affari iraniani, in un articolo pubblicato sabato su The Floutist .

Ma gli Houthi yemeniti che attaccano le navi nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden hanno già segnalato che non hanno intenzione di cambiare rotta. Altri gruppi attivi in ​​Iraq e Siria probabilmente seguiranno l’esempio degli Houthi: secondo me persisteranno, non desisteranno.

Prendo in parola l’amministrazione quando insiste nel dire che non vuole un’altra guerra tra le mani, anche se sembra non avere idea di come evitare il rischio di iniziarne una. È semplicemente troppo sovraesposto in tutto il Medio Oriente: troppe basi, troppo gravato da una macchina da guerra pesante, muscolosa e nel complesso troppo vulnerabile.

Tutti i recenti attacchi contro navi, strutture di terra e personale statunitense hanno inaspettatamente messo in luce questa debolezza. E questo ci porta a ciò che più motiva Biden e i pacifisti istantanei che ripetono fedelmente ciò che dice. (Oppure ripete fedelmente quello che gli dicono di dire?)

Quello che abbiamo sentito la scorsa settimana è un’implicita confessione di paura ai vertici delle cricche di politica estera americana. Se queste persone hanno pasticciato la politica a un livello che potrebbe non avere precedenti nei decenni del dopoguerra, come suggerito sopra, si ritrovano, di conseguenza, completamente persi e spaventati nel luna park che loro stessi hanno creato.

L’orologio della storia ha appena suonato di nuovo, se ho ragione.

Il controllo di Israele su Washington

Austin con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Tel Aviv, 18 dicembre 2023. (DoD, Chad J. McNeeley)

Biden è uno schlemiel dal punto di vista della politica estera, come i suoi precedenti dimostrano ampiamente. Ma come sostenuto in precedenza in questo spazio, non è chiaro che qualcun altro che occupava la Casa Bianca avrebbe potuto fare molto meglio negli ultimi mesi.

L’America è nella sua fase tardo-imperiale, come dobbiamo sempre ricordare, e Israele controlla, in un modo o nell’altro, quasi tutti i funzionari eletti a Washington. Non c’è modo di condurre una politica sana finché le cricche di Washington insistono a lavorare all’interno di questa circostanza invece di andare oltre.

Gli attacchi “per favore, non rispondete” che gli Stati Uniti conducono quotidianamente non sono altro che l’inizio di una strategia che l’amministrazione vuole portare avanti in Medio Oriente, leggiamo ora. Come pubblicizzato in un paio di articoli recenti sul New York Times , questo sarà “Nuovo! Migliorato” proprio come i vecchi detersivi per bucato.

In questo caso (come in tanti altri) possiamo leggere il Times interamente nel suo ruolo di messaggero che trasmette la parola dai vertici di Washington alla popolazione sottostante. Questi pezzi “quello che devi sapere”, come dice il Times in tutti quei titoli odiosi.

Patrick Kingsley, capo dell’ufficio di Gerusalemme, e Edward Wong, corrispondente diplomatico, hanno presentato in anteprima il nuovo tema 10 giorni fa in un articolo intitolato “ Come leader e diplomatici stanno cercando di porre fine alla guerra di Gaza ”. Come previsto, questo processo prevede tre percorsi: negoziare un cessate il fuoco a Gaza, “rimodellare l’Autorità Palestinese” per assumere il potere nella Gaza post-Hamas e convincere Israele ad accettare uno Stato palestinese in cambio di relazioni formali con l’Arabia Saudita.

Quattro giorni dopo Tom Friedman pubblicò “ Si sta formando una dottrina Biden per il Medio Oriente. Ed è grande .” Mi sembra che Kingsley e Wong abbiano osservato l’editorialista preferito da tutti del Times . Imperterrito, Friedman cita il proprio resoconto mentre ripete la sostanza di Kingsley e Wong.

Anche Friedman ipotizza una strategia a tre binari. Il primo è “ una posizione forte e risoluta nei confronti dell’Iran, inclusa una robusta ritorsione militare contro i delegati dell’Iran”. Oggi siamo testimoni di questo, anche se “forte e risoluto” sembra una forzatura.

Poi arriva “ un’iniziativa diplomatica statunitense senza precedenti per promuovere uno Stato palestinese” e, infine, “un’alleanza di sicurezza statunitense notevolmente ampliata con l’Arabia Saudita, che implicherebbe anche la normalizzazione saudita delle relazioni con Israele”.

Ci sono più “se” e precisazioni in questi due pezzi di quante cene calde tu abbia mai consumato. “ Se l’amministrazione riesce a mettere insieme tutto questo – un enorme se”, scrive Friedman. Ci sono così tanti “ostacoli significativi”, “questioni che dividono” e “incertezze” che devi chiederti perché questi pezzi sono stati scritti e pubblicati.

“Dottrina Biden”

Biden con i piloti del Marine One il 21 gennaio (Casa Bianca, Adam Schultz)

Direttamente, chiunque continui a trafficare a favore di una soluzione a due Stati con una Palestina indipendente a questo punto non è in grado di affrontare la realtà e scoraggia gli altri dal farlo.

Nessuna entità del genere è più possibile – né, a mio avviso , è mai stata desiderabile. Gli israeliani, in ogni caso, non accetteranno mai una Palestina indipendente: il regime di Netanyahu lo rende chiaro ogni volta che ne ha la possibilità.

In cosa consiste questo “rimodellamento dell’Autorità Palestinese”? Cosa significa un progetto del genere? Chi si occuperà del rimodellamento? In cosa? E da cosa? L’Autorità Palestinese a questo punto cade sotto la propria sclerosi e corruzione. Chi gli darà la responsabilità di Gaza? Con quale meccanismo? Come può uno “Stato palestinese smilitarizzato” – l’espressione di Friedman – assumersi la responsabilità della propria sicurezza nazionale?

Per quanto riguarda i sauditi, non mi sembra che in questi tre percorsi ci sia alcuna possibilità di coinvolgerli in relazioni formali con Israele. Ci sono state troppe profanazioni e omicidi negli ultimi quattro mesi perché Washington – “il potere che cerca di mettere insieme tutto” – possa avvicinarsi alla fine di questo “binario”.

Il nome dato da Tom Friedman per il “pensiero strategico” qui disegnato a matita è “una dottrina Biden”. Sopprimiamo i nostri balbettii e lasciamo il nostro Tom alla grandiosità che preferisce. Ci sono diverse realtà da considerare nel valutare queste proposte.

Innanzitutto, in questi vari binari sono in gioco il potere geopolitico e la gestione dell’impero, niente di più. Qual è l’intento della politica presumibilmente in fase di formazione? Ditemi che non è altro che la creazione di un regime fantoccio composto da malleabili compradores in una “Palestina” irrimediabilmente frammentata. Dimmi che l’attuazione della politica delineata dal Times non comporterà un festival di corruzione e coercizione in tutta la regione.

In secondo luogo, e in relazione al primo punto, in questo “pensiero strategico” non c’è più spazio per qualsiasi tipo di democrazia o libertà palestinese di quanto ce ne sia a Tel Aviv o Gerusalemme.

Leggete la copia del Times , ascoltate le fonti citate: dove in tutto questo i palestinesi respirano, vanno in giro o hanno qualcosa da dire? Vergogna a questi due giornalisti, al loro collega editorialista, ai loro redattori e a ogni fonte che citano: partecipano alla stessa disumanizzazione che ha definito per decenni la politica americana sulla questione palestinese.

Pensi che i palestinesi e coloro che sostengono la loro causa non vedano queste cose? Pensi che non leggano queste politiche a grandi linee come essenzialmente poco serie?

Sono convinto che i resoconti del Times riflettano accuratamente lo sforzo di Washington di trovare una via d’uscita dal caos totale che Biden e i suoi si sono creati. Ma chiamare ciò che apparentemente è in corso una Dottrina Biden è come mettere il rossetto su un maiale.

Queste persone sembrano non avere la minima idea di come ideare una politica veramente utile. La paura, dopo tutto, inibisce ogni pensiero di innovazione.

La crisi di Gaza è un testo in cui possiamo leggere che un’autentica diplomazia, basata sulla conoscenza delle prospettive degli altri, arriverà a definire il nostro secolo più del semplice potere. Ci dice anche che Washington, per ora, non ha né l’intenzione né la capacità di vivere e agire bene in questo nuovo tempo.

*Patrick Lawrence, corrispondente all’estero per molti anni, principalmente per The International Herald Tribune , è editorialista, saggista, conferenziere e autore, più recentemente di Journalists and Their Shadows , disponibile presso Clarity Press o tramite Amazon . Altri libri includono Time No Longer: Americans After the American Century . Il suo account Twitter, @thefloutist, è stato permanentemente censurato.

Fonte: Consortium News

Traduzione: Luciano Lago