BIDEN PER NOMINARE UN’OPERAZIONE MILITARE STATUNITENSE PER L’UCRAINA

di Kelley Beaucar Vlahos .

Due cose che indicano che Washington sta sostenendo una lunga guerra in Ucraina, e davvero non pensa che ci sarà una soluzione diplomatica o una cessazione della violenza lì a breve: uno, i 3 miliardi di dollari di trasferimenti militari recentemente annunciati sono un ” investimenti militari pluriennali” comprese le armi che non saranno disponibili tramite appaltatori della difesa per almeno tre anni.

In secondo luogo, mercoledì sera ci è caduta una piccola pepita: Biden ha in programma di “dare un nome” alla missione di assistenza militare statunitense in Ucraina e di farne un comando separato con il proprio generale. Sai, come l’operazione Desert Storm, l’operazione Gothic Serpent , l’operazione Uphold Democracy o l’operazione Unified Protector . Possiamo aspettarci che il nome, quando arriverà, sarà pesante per l’angolo del giusto benefattore, più morbido per la spada. Ma si tratta comunque di un’operazione militare, e ciò comporta alcune implicazioni pratiche e gravi. Da WSJ :

Il nome dell’operazione riconosce formalmente lo sforzo degli Stati Uniti all’interno dell’esercito, simile a come il Pentagono ha soprannominato le missioni in Iraq e Afghanistan Operazione Iraqi Freedom, Operazione Enduring Freedom e Operazione Freedom’s Sentinel. La denominazione della formazione e dell’assistenza è significativa dal punto di vista burocratico, poiché in genere comporta finanziamenti dedicati a lungo termine e la possibilità di retribuzioni speciali, nastri e premi per i membri del servizio che partecipano allo sforzo. La selezione di un generale, che dovrebbe essere un due o tre stelle, riflette la creazione di un comando responsabile di coordinare gli sforzi, un passaggio dallo sforzo in gran parte ad hoc di fornire addestramento e assistenza agli ucraini per anni.

Questa non sembra una formula per porre fine alla guerra. Sembra una configurazione fin troppo familiare per un “lungo e duro slog”. L’Ucraina potrebbe essere al posto di guida oggi, ma l’Occidente, che sicuramente include l’ élite della politica estera britannica da falco , sembra essere più interessato a vedere tutto questo come la guerra sovietico-afghana di quest’epoca, o la guerra degli Stati Uniti in Afghanistan, che ci sono voluti due decenni prima che Washington finalmente alzasse le mani e se ne andasse.

La Russia, dal canto suo, ha appena annunciato un piano per espandere le proprie forze militari, segnalando il proprio impegno nella lunga guerra.

Invece di impegnarsi per portare entrambe le parti in una posizione in cui possono iniziare a parlare di un cessate il fuoco e di una sorta di accordo negoziato, Washington sta nominando un nuovo comando. Se questo non sta riconoscendo un livello più profondo di coinvolgimento militare degli Stati Uniti, che cos’è? E se è così, perché il popolo americano non dovrebbe stare attento?

“Questa mossa potrebbe segnalare ad altri attori del conflitto, in particolare ai governi ucraino e russo, che gli Stati Uniti stanno pianificando di essere coinvolti in modo significativamente più diretto nella guerra stessa. Ciò, ovviamente, potrebbe prolungare la guerra e aumentare il rischio di un’escalation tra gli Stati Uniti, la NATO e una Russia dotata di armi nucleari”, afferma Dan Caldwell , consulente senior di Concerned Veterans of America.

“Dare un nome a un’operazione è molto più importante che inventare semplicemente uno slogan accattivante. Conferisce l’intenzione di fornire un supporto a lungo termine, duraturo e costoso a una parte di una guerra che non stiamo combattendo”, aggiunge il tenente colonnello Daniel Davis (in pensione) , collega anziano ed esperto militare presso le priorità della difesa. È curioso, ha aggiunto, “soprattutto perché gli Stati Uniti stanno soffrendo la più alta inflazione degli ultimi quattro decenni, hanno recentemente registrato prezzi della benzina record e molti esperti avvertono che una recessione potrebbe colpire questo inverno”.

Caldwell suggerisce che ciò potrebbe consentire al Pentagono di ritagliarsi un fondo protetto per la guerra. “L’istituzione di una missione formale o di una task force militare specifica per l’Ucraina potrebbe aprire ulteriormente la porta al trasferimento di fondi per la guerra in Ucraina al bilancio delle operazioni di emergenza d’oltremare , che è essenzialmente il fondo nero del Pentagono. Questa potrebbe essere una delle motivazioni principali qui: il Pentagono vuole un flusso costante di finanziamenti da una fonte che il Congresso ha mostrato una mancanza di volontà di supervisionare adeguatamente”.

Questa preoccupazione, e per la traiettoria in generale, dovrebbe innescare i radar dei legislatori, perché, che lo vogliano o meno, hanno un ruolo, ha affermato Davis.

“Se deve esserci una diversione a lungo termine e costosa delle risorse americane per sostenere la battaglia impossibile da vincere di qualcun altro, il Congresso degli Stati Uniti deve intervenire e la gente del nostro paese deve avere la possibilità di far conoscere le proprie opinioni. Ma qualunque cosa accada, non spetta alla Casa Bianca e al Pentagono da soli decidere cosa fa questo Paese e cosa non sostiene a lungo termine”.

Originariamente pubblicato da Responsible Statecraft

Traduzione: Luciano Lago

