BIDEN ORDINA ALLE FORZE AMERICANE DI ATTACCARE OBIETTIVI IRANIANI IN SIRIA

Il capo della Casa Bianca ha permesso di colpire obiettivi iraniani in Siria, giustificando ciò come una vendetta per gli attacchi alle strutture militari statunitensi, che occupano illegalmente il nord est del paese arabo.

Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha affermato che l’esercito americano ha effettuato attacchi contro due strutture del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) e di gruppi filo-iraniani in Siria.

Secondo il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, l’Aviazione Militare ha effettuato questi attacchi con la risoluzione di Joe Biden.

Gli obiettivi legittimi del Pentagono in Siria erano presumibilmente depositi di armi e munizioni.

Austin ha definito questi attacchi una risposta agli attacchi contro gli americani in Iraq e Siria iniziati il ​​17 ottobre e ha chiarito che non hanno nulla a che fare con il conflitto tra Israele e Palestina.

Si tratta di operazioni belliche USA contro la Siria, dove gli Stati Uniti hanno stabilito loro strutture militari abusive che, fra l’altro, vengono utilizzate per saccheggiare le risorse petrolifere del paese.

Le forze dell’asse della Resistenza, a loro volta, hanno comunicato che non cesseranno gli attacchi contro le truppe di occupazione americane fino alla completa liberazione del paese dagli occupanti.

Fonte: Tsargrad Tv

Traduzione: Mirko Vlobodic