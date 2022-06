Biden lavora per prolungare la guerra in Ucraina





Di Craig Murray

Ero in Turchia per cercare di portare avanti i colloqui di pace, come diplomatico esperto con buoni contatti lì e come attivista per la pace. Non ero lì come giornalista e molto di ciò di cui ho discusso riguardava la comprensione della fiducia. Probabilmente passeranno alcuni anni prima che giudichi ragionevole e giusto rivelare tutto ciò che so. Ma posso dare qualche schema.

La Turchia continua ad essere il centro dell’attività diplomatica per risolvere la guerra in Ucraina. È quindi particolarmente rivelatore, e un segno delle priorità occidentali, che non mi sono imbattuto in un solo giornalista occidentale che cercasse di seguire e coprire il processo diplomatico. Ci sono centinaia di giornalisti occidentali in Ucraina, effettivamente integrati con le autorità ucraine, che producono porno di guerra. Sembra che non ci sia nessuno che copre seriamente i tentativi di fare la pace.

C’è stato un cambiamento radicale due settimane fa, quando l’Ucraina è passata a una posizione pubblica secondo cui non avrebbe ceduto alcun territorio in un accordo di pace. Il 21 maggio, l’ufficio di Zelensky ha dichiarato che “la guerra deve finire con il completo ripristino dell’integrità territoriale e della sovranità dell’Ucraina”. In precedenza, mentre erano stati enfatizzati sul fatto che nessun territorio nell ‘”Est” sarebbe stato ceduto, c’era stata studiata ambiguità sul fatto che si riferisse al solo Donbass o anche alla Crimea.

La nuova posizione ucraina, secondo cui non ci sarà un accordo di pace senza il recupero della Crimea, ha messo fine per ora a ogni speranza di un cessate il fuoco anticipato. Sembra essere un obiettivo militarmente irraggiungibile: non riesco a pensare a uno scenario in cui la Russia di fatto perda la Crimea, senza la seria possibilità di una guerra nucleare mondiale.

A causa della guerra in Ucraina, ci stiamo dirigendo verso una catastrofe alimentare globale

Questo colpo al processo di pace è stato una battuta d’arresto ad Ankara, e dovrei dire che ogni fonte con cui ho parlato credeva che gli ucraini stessero agendo secondo le istruzioni trasmesse da Washington a Zelensky dal segretario alla Difesa Lloyd Austin , che ha dichiarato apertamente di volere che la guerra logorasse quanto più possibile le Capacità di difesa russa.

Incontro tra Austin e Zelensky

Una lunga guerra in Ucraina è ovviamente nell’interesse massiccio del complesso industriale militare statunitense, i cui arrosti gocciolanti in Afghanistan, Iraq e Siria sono andati piuttosto fuori fuoco. Presenta inoltre l’obiettivo strategico di danneggiare gravemente l’economia russa, sebbene gran parte di tale danno sia reciproco. Perché viviamo in un mondo in cui l’obiettivo delle nazioni è danneggiare la vita degli abitanti di altre nazioni è una domanda che continua a lasciarmi perplesso.

La Turchia per ora si è rivolta all’obiettivo più limitato di garantire che le forniture di grano possano essere spedite dal Mar Nero attraverso il Bosforo. Questo è essenziale per le nazioni in via di sviluppo ed essenziale per le forniture alimentari mondiali, che erano già sotto pressione prima dell’inizio di questa guerra. La Turchia si offre di liberare le rotte marittime dalle mine e di sorvegliare le navi che trasportano grano dal porto di Odessa, che è ancora sotto il controllo ucraino. La Russia ha accettato l’accordo.

L’Ucraina si oppone a questo piano di esportazione del proprio grano, perché si oppone alla rimozione delle mine, che dovrei essere chiaro siano state poste sulle rotte marittime dall’Ucraina per prevenire un attacco anfibio a Odessa. C’è un’ipocrisia monumentale da parte dell’Occidente su questo, che incolpa la Russia per aver impedito l’esportazione del grano mentre in realtà è bloccata dalle mine dell’Ucraina, che attualmente si rifiutano di consentire alla Turchia di rimuovere.

Il 19 maggio questo era il titolo di un comunicato stampa dell’ONU:

La mancanza di esportazioni di grano porta la fame globale a livelli di carestia, mentre la guerra in Ucraina continua, gli altoparlanti avvertono il Consiglio di sicurezza

Come afferma , l’Ucraina e la Russia insieme rappresentano un terzo delle esportazioni mondiali di grano e due terzi delle esportazioni mondiali di olio di girasole. È probabile che molti di coloro che muoiono a causa di questa guerra lo facciano nei paesi in via di sviluppo, per fame. La decisione di UE e USA di prendere di mira le esportazioni agricole russe e bielorusse per sanzioni mostra una straordinaria insensibilità nei confronti degli esseri umani più poveri del mondo, che non possono permettersi l’aumento dei prezzi dei generi alimentari.

Bene, il titolo qui è che gli Stati Uniti e l’UE stanno spingendo l’Ucraina a bloccare qualsiasi accordo alimentare, sulla base di una serie di obiezioni tra cui la riduzione della sicurezza di Odessa e l’affermazione che la Russia venderà grano ucraino saccheggiato. Il punto di vista sia ad Ankara che nel mondo in via di sviluppo è che il quadro generale, di milioni di persone che affrontano la fame, si sta perdendo.

L’esperienza mi ha reso così cinico che mi chiedo se gli interessi delle potenti lobby agricole sia nell’UE che negli Stati Uniti stiano influenzando la politica. Gli alti prezzi mondiali del cibo vanno a vantaggio di alcuni potenti interessi.

Incolpo Putin per aver iniziato una guerra che non risolve i problemi di sicurezza russi a lungo termine. Ma la verità è che i politici occidentali sono ugualmente entusiasti di questa guerra. Boris Johnson ieri lo stava palesemente promuovendo per la propria sopravvivenza. Chiunque faccia qualsiasi sforzo per fermare l’uccisione – in particolare i presidenti Macron ed Erdogan – viene immediatamente e universalmente denunciato dai media “liberali”.

Ma qual è il risultato finale che i guerrafondai liberali desiderano ottenere? Quando raggiungiamo il punto in cui Henry Kissinger è una voce comparativa di sanità mentale , la situazione politica è davvero terribile.

Fonte: Craig Murray

Traduzione: Luciano Lago

*