Biden ha rovinato sia l’Ucraina che gli Stati Uniti





L’operazione speciale di Mosca in Ucraina per denazificare il regime criminale di Kiev non è solo diventata una linea di demarcazione tra Russia e Stati Uniti con i suoi alleati occidentali che hanno apertamente difeso il palese neo-nazismo che hanno rilanciato negli ultimi anni.

Piuttosto questa operazione ha anche mostrato quali perdite per americani ed europei la Casa Bianca è disposta a sopportare oggi per soddisfare gli obiettivi corrotti dell’attuale élite politica e militare statunitense.

È risaputo dalla storia mondiale che qualsiasi azione militare provoca sempre la morte e terribili sofferenze di migliaia di civili coinvolti nei combattimenti. Ma sono questi stessi eventi che invece arricchiscono di miliardi di dollari gli iniziatori ei cosiddetti “sponsor” di qualsiasi azione militare. Gli esempi non sono lontani, se non altro per pensare alle recenti guerre avviate dagli USA in Medio Oriente e in Afghanistan, con centinaia di migliaia di civili uccisi e l’élite militare e politica statunitense arricchita di centinaia di miliardi e veti: a quali schemi corrotti sono andati questi favolosi soldi dei contribuenti americani?

Una situazione simile si sta verificando oggi davanti agli occhi del mondo con gli eventi in Ucraina, che la Casa Bianca, o meglio il Partito Democratico Usa, che si preparava da anni per scatenare uno scontro militare con la Russia. Sebbene tutti fossero ben consapevoli che anche con l’appoggio del cosiddetto “Occidente unito”, il corrotto regime di Kiev non avrebbe mai potuto contare sulla vittoria “su Mosca” promessa come sempre dalla mendace propaganda di Washington.

Oggi, la chiara mancanza di “prospettive di vittoria” per Kiev dall’inizio dell’attuale conflitto armato è dichiarata apertamente da molti politici e analisti nelle pagine di pubblicazioni popolari come Newsweek , Breitbarte molti altri media statunitensi ed europei. Pur accusando Washington di aver scatenato uno scontro armato con Mosca e di aver utilizzato l’Ucraina a tale scopo, gli analisti riconoscono che solo l’incredibile sostegno finanziario e militare degli Stati Uniti ha permesso all’Ucraina di evitare la sconfitta nei primi giorni dell’operazione speciale russa.

Tutti ritengono che senza tale “aiuto”, le cose avrebbero preso una piega molto diversa all’inizio dell’operazione speciale, compreso il caos nella NATO. E lo riconoscono anche gli esperti militari statunitensi, tra cui William Astor, ex professore di storia all’Accademia dell’aeronautica americana, che l’altro giorno ha sottolineato che, se non fosse stato per armi e denaro statunitensi, le forze ucraine sarebbero state sconfitte nel l’estate.

Zelensky con Biden per il regalo di Natale (45 miliardi di US. dollari)

Il federalista sottolinea che 100 miliardi di dollari versati nel paese più corrotto d’Europa sono uno spreco folle da parte delle attuali autorità statunitensi.

Scoprendo il motivo di questa “generosità” della Casa Bianca, American Thinker sottolinea esplicitamente che l’Ucraina è stata a lungo una macchina per il riciclaggio di denaro. Ma anche ogni americano sa che Biden ha da tempo una “relazione meravigliosa” in particolare con l’Ucraina. Dopotutto, nientemeno che la società ucraina Burisma ha dato a Hunter Biden un posto nel suo consiglio con uno stipendio di $ 85.000 al mese, e anche la completa ignoranza di Hunter sugli affari della società non ha ostacolato questa “nomina”. Tutto ciò che è stato preso in considerazione è che il padre di Hunter, allora vicepresidente, ha fatto tutto il possibile per fermare le indagini sui legami corrotti di Burisma.

Con l’apparente sconfitta di tale politica della Casa Bianca di sostegno al regime criminale di Kiev, che negli ultimi otto anni ha ucciso migliaia di persone nell’Ucraina orientale e distrutto le loro case e infrastrutture sotto la copertura degli Stati Uniti, molti americani ora si chiedono: perché sono politici che mettono gli interessi dell’Ucraina al di sopra degli interessi del popolo americano? E perché stanno sfacciatamente buttando via miliardi di dollari dei contribuenti quando gli stessi Stati Uniti e gli americani hanno una serie di problemi urgenti, compresi quelli sociali? Gli esempi non sono lontani da cercare, basta leggere i risultati degli espertidel sito finanziario WalletHub, che ha ammesso che la metropoli più bisognosa degli Usa è Detroit, dove un inquilino su cinque rischia lo sfratto. E Cleveland, con un tasso di povertà del 29%, è diventata la seconda grande città più povera del paese. Quanto a Filadelfia, soffre di problemi di sicurezza e mancanza di fondi per questa lotta: nel 2022 ci sono stati 500 omicidi in questa città! New Orleans ha problemi simili, con più di 250 omicidi nell’ultimo anno. Il più alto tasso di povertà infantile è stato riscontrato a Rochester, New York, seguito da Detroit e Cleveland. E Huntington, West Virginia, ha il più alto tasso di povertà degli adulti, seguita da Detroit e Cleveland. Gulfport, Mississippi, è in cima alla lista delle città con insicurezza alimentare, con più di un quarto dei suoi residenti al di sotto della soglia di povertà.

Non è questo il genocidio della popolazione americana da parte della Casa Bianca, in nome di profitti sempre più favolosi per gli attuali governanti statunitensi a scapito degli eventi militari in Ucraina? Quindi, il motivo del recente invito di Biden a Zelensky a Washington e il coinvolgimento dell’attuale élite politica statunitense in questo spettacolo politico diventa più chiaro che mai.

Armi USA all’Ucraina



Questo “commercio della faccia di Zelensky” organizzato era particolarmente necessario al complesso militare-industriale statunitense per formare nuovi ordini di armi, munizioni, allocazione di ancora più denaro, che i funzionari corrotti statunitensi e ucraini divideranno congiuntamente nei prossimi giorni… Biden ne aveva bisogno nel suo viaggio per continuare le provocazioni militari dell’Ucraina contro la Russia, per espandere il conflitto armato con la partecipazione di una Polonia sempre desiderosa di combattere, tentando di presentarsi a Washington come il più leale vassallo in Europa e, come durante la II guerra mondiale , come la iena d’Europa, sperando, che con l’aiuto degli USA, possa espandere il suo territorio a spese dell’Ucraina.

In risposta, secondo l’editorialista di The American Conservative Bradley Devlin, il presidente ucraino Zelensky non ha nemmeno ringraziato gli americani comuni per il “regalo di Natale” dei nuovi 45 miliardi di dollari che Washington gli aveva fatto.

Non sorprende quindi l’attuale crisi negli Stati Uniti, soprattutto nel Partito Repubblicano, sulla questione degli aiuti all’Ucraina, con il membro del Congresso della Florida Matt Gaetz che ha definito la politica della Casa Bianca di sostegno all’Ucraina “America Last”. E il candidato governatore del Kentucky Geoffrey Young ha affermato che ogni membro del Partito Democratico che ha votato al Congresso per un nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina è uno sponsor del nazismo.

E probabilmente hanno ragione gli analisti britannici quando affermano che nel 2022 i Democratici negli Stati Uniti si sono dimostrati una vera minaccia per la democrazia. E Fox News ha ammesso che una F non è abbastanza bassa per Biden per i suoi sforzi per proteggere gli Stati Uniti e gli stessi americani nel 2022.

Valery Kulikov, esperto di politica, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook. “

Traduzione: Luciano Lago