Biden ha appena annunciato la data per la terza guerra mondiale

di Finian Cunningham

L’amministrazione Biden questa settimana ha sfacciatamente annunciato la sua intenzione di scavalcare l’avvertimento della linea rossa della Cina su Taiwan. La mossa degli Stati Uniti è un passo incautamente provocatorio che osa provocare un’inevitabile risposta militare da parte di Pechino. Se ciò accade, tutte le scommesse sono aperte per uno scontro militare su vasta scala tra gli Stati Uniti, i suoi alleati e la Cina. Non è allarmistico dire che uno scontro del genere sfocerebbe nella terza guerra mondiale.

Australia e Gran Bretagna sono esplicitamente impegnate in un’alleanza militare con gli Stati Uniti nell’Asia-Pacifico attraverso il patto AUKUS di recente costituzione. La Russia sarà obbligata a difendere la Cina.

La data in questione è il 9-10 dicembre, quando l’amministrazione Biden ospita un cosiddetto “Vertice delle democrazie”. Questa settimana il Dipartimento di Stato ha annunciato un elenco di “partecipanti” che comprende 110 paesi. Cina e Russia non sono invitate, tra le altre nazioni escluse.

Più provocatoriamente, il territorio cinese separatista di Taiwan è invitato a partecipare alla videoconferenza. Gli Stati Uniti fanno attenzione a riferirsi a Taiwan come a un “partecipante” e non come a una “nazione”. Tuttavia, a parte questo dispositivo semantico, l’invito è una palese violazione della pretesa sovrana di autorità della Cina su Taiwan.

La pretesa della Cina su Taiwan come parte del suo territorio integrale è riconosciuta dalle Nazioni Unite e, almeno in teoria, dagli Stati Uniti con la One China Policy dal 1979.

L’isola di Taiwan esiste come territorio autonomo da quando la guerra civile cinese si è conclusa nel 1949 con la vittoria comunista. Gli oppositori nazionalisti sono fuggiti a Taiwan. La Cina conserva il diritto di riunire Taiwan sotto il governo del continente. Pechino ha avvertito che lo farà con la forza militare se Taiwan dichiarerà mai l’indipendenza.

Washington mantiene una posizione di “ambiguità strategica” per cui riconosce una politica della Cina unica e allo stesso tempo offre impegni statunitensi per aiutare Taiwan con la difesa militare.

Da quando Joe Biden ha conquistato la Casa Bianca a gennaio, la sua amministrazione ha portato questa ambiguità a livelli pericolosi. Ad un certo punto, Biden ha oltrepassato la politica affermando esplicitamente che gli Stati Uniti avrebbero difeso Taiwan in caso di scontro con la Cina.

In un vertice in teleconferenza il 16 novembre, il presidente cinese Xi Jinping ha ammonito la politica degli Stati Uniti su Taiwan come “giocare con il fuoco”. Xi ha tracciato una linea rossa secondo cui Washington deve desistere dall’incitare le ambizioni separatiste del governo taiwanese.

L’annuncio di questa settimana del “Vertice delle democrazie” e in particolare l’invito di Taiwan escludendo la Cina è quanto di più audace possa ottenere dall’amministrazione Biden nel minare la sovranità e l’integrità territoriale della Cina. Il fatto che arrivi solo pochi giorni dopo l’impegno verbale di Biden con Xi che gli Stati Uniti aderiscono alla One China Policy e non cercano l’indipendenza di Taiwan rende la provocazione ancora più sprezzante.

L’intensificarsi delle tensioni con la Cina da parte di Biden non è inaspettato. Per più di un decennio, le successive amministrazioni sotto Obama, Trump e ora Biden hanno preso di mira Pechino come la principale minaccia per la sicurezza nazionale.

Washington accusa continuamente la Cina di aggressione nell’Asia-Pacifico, che è un’inversione della realtà. Taiwan è diventata una punta di diamante per Washington con cui inimicarsi la Cina. Sotto questa amministrazione, le vendite di armi a Taiwan sono aumentate così come le manovre navali e aeree statunitensi nello Stretto di Taiwan con il cinico pretesto della “libertà delle operazioni di navigazione”.

Il presidente Biden ha fatto della “democrazia contro l’autoritarismo” un tema della sua Casa Bianca. Indire un vertice di 110 paesi partecipanti per il vertice del 9-10 dicembre è un tentativo arrogante di delimitare il mondo in una falsa dicotomia in base alla quale le presunte nazioni virtuose sono quelle sotto la guida benevola degli Stati Uniti.

La Cina ha condannato il vertice come una polarizzazione artificiale delle nazioni in cosiddetti alleati e nemici in quello che è un ritorno ai decenni della Guerra Fredda. Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha affermato che questa manipolazione divisiva delle relazioni internazionali è semplicemente uno stratagemma degli Stati Uniti per esercitare le proprie ambizioni egemoniche.

La Cina dice che non spetta agli Stati Uniti definire cosa è democrazia e cosa non lo è. Pechino afferma che “la democrazia appartiene a tutta l’umanità”. Non si tratta solo di tenere cicli di elezioni. Nel caso degli Stati Uniti, la loro “democrazia” è dominata da due partiti finanziati dai capitalisti e dai plutocrati di Wall Street. Il suo record su povertà, disuguaglianza, razzismo e politica guerrafondaia è abbondante per negare apertamente pretese pretenziose di “democrazia”.

In ogni caso, ad agosto, quando l’amministrazione Biden ha annunciato per la prima volta i suoi piani per un “vertice della democrazia”, ​​Pechino ha avvertito Washington di non usare il forum per incitare le tensioni taiwanesi. Se gli Stati Uniti insistessero, la Cina ha avvertito che avrebbe ordinato aerei militari e navi da guerra di muoversi verso Taiwan.

C’è un’inconfondibile sensazione che la Cina sia arrivata al culmine con le provocazioni statunitensi. La terraferma ha fatto i preparativi militari per una resa dei conti su Taiwan. Questa folle mossa di Washington di chiamare un “vertice delle democrazie” – amaramente ironico – potrebbe benissimo essere l’atto finale del tradimento americano. La guerra è alle porte e abbiamo appena avuto un appuntamento.

Fonte: Information Clearing House

Traduzione: Luciano Lago