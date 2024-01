Biden è tutto ciò che la gente temeva fosse Trump

Biden si è rivelato essere tutto ciò che ci avevano avvertito che Trump sarebbe stato: un mostro genocida che alimenta la violenza razzista e i crimini contro l’umanità, mettendo in pericolo il mondo con decisioni di politica estera follemente sconsiderate.

Di Caitlin Johnstone

In un articolo intitolato “ Joe Biden rischia una grave guerra in Medio Oriente se fa le scelte sbagliate ”, l’Huffington Post cita funzionari statunitensi anonimi che temono che il comportamento imprudente e caotico del loro comandante in capo possa coinvolgere gli Stati Uniti in una situazione guerra calda tra Israele e Libano.

Akbar Shahid Ahmed di HuffPost scrive quanto segue:

“I funzionari americani affermano che l’amministrazione Biden non sta facendo tutto il possibile per ridurre le tensioni, nonostante gli impegni pubblici degli alti funzionari per evitare un’esplosione regionale.

“‘Ho cercato di evitare che una valanga cadesse sul Libano e lo stesso hanno fatto molte persone’, ha detto un funzionario all’HuffPost, dicendo che molti membri del personale di sicurezza nazionale temono che il sostegno incontrollato degli Stati Uniti a Israele lo renderà eccessivamente fiducioso nell’espansione delle operazioni in Libano. . Il problema è che nessuno può tenere a freno Biden, e se Biden ha una politica, lui è il comandante in capo: dobbiamo attuarla. La questione è questa, molto, molto, molto sfortunatamente.” “

Ascoltando il modo in cui ultimamente le persone all’interno parlano del comportamento sconsiderato di Biden riguardo alla politica in Medio Oriente, non si può fare a meno di ricordare il modo in cui la stampa liberale parlava degli imprevedibili e irresponsabili comportamenti di Donald Trump quando era in carica. L’atmosfera e il tono sembrano quelli di quando Trump stava scambiando ostilità verbali con la Corea del Nord nel primo anno del suo mandato, cosa che il comico John Mulaney ha notoriamente paragonato al disordine e al disagio di avere un cavallo libero in ospedale .

Stiamo tutti qui a pregare che questo pazzo non scateni un’altra orribile guerra in Medio Oriente mentre lo guardiamo sponsorizzare impenitente un genocidio a Gaza, e siamo ancora lontani dall’emergere sani e salvi dalla minaccia nucleare mondiale. La sua amministrazione ha trascinato tutti con la politica del rischio calcolato con la Russia in Ucraina. Ed è difficile non notare che tutto questo assomiglia moltissimo a ciò che i liberali avevano terrorizzato potesse accadere quando Trump fosse entrato in carica.

Il periodo che ha portato Trump a vincere le elezioni del 2016 e a entrare in carica è stato pieno di una delle retoriche più al vetriolo ed emotivamente intense nella storia della politica americana, con frequenti timori che Trump potesse iniziare una guerra nucleare e che le minoranze sarebbero fuggite terrorizzate dalla persecuzione violenta, che sarebbe stato un altro Hitler e avrebbe lanciato un altro olocausto, che avrebbe facilitato la persecuzione etnica e gli attacchi razzisti.

Alla fine Trump si è rivelato un presidente repubblicano malvagio abbastanza standard . Ha imposto la morte per fame ai venezuelani , ha posto il veto ai tentativi di salvare lo Yemen dalle atrocità dell’Arabia Saudita appoggiate dagli Stati Uniti, ha assassinato il generale iraniano Qassem Soleimani, ha imprigionato Julian Assange e, nonostante l’ incredibilmente virulenta illusione di massa che fosse un agente segreto di Mosca, ha speso il suo l’intero mandato, intensificando le ostilità della guerra fredda contro la Russia con estrema aggressività.

Erano tutti mostruosi. Ma nessuno di questi crimini raggiunge il livello di facilitare da solo un genocidio a Gaza o di avvicinare il mondo alla guerra nucleare come in qualsiasi altro momento dalla crisi missilistica cubana con i suoi sforzi istigatori per uccidere la pace in Ucraina .

Biden si è rivelato essere tutto ciò che ci avevano avvertito che Trump sarebbe stato: un mostro genocida che alimenta la violenza razzista e i crimini contro l’umanità, mettendo in pericolo il mondo con decisioni di politica estera follemente sconsiderate.

Tutto questo non vuol dire che Trump avrebbe gestito Gaza in modo diverso da Biden, o addirittura che avrebbe gestito l’Ucraina in modo diverso. È probabile che il motivo principale per cui l’amministrazione Biden è stata più bellicosa di quella di Trump sia il tempismo e la coincidenza; l’impero statunitense tende ad arrancare più o meno nella stessa direzione indipendentemente da chi è in carica, con le guerre che si verificano non a causa di chi capita di essere presidente in un dato caso ma a causa di qualunque siano le esigenze dell’impero in quel momento.

La lezione della depravazione di Joe Biden non è che sarebbe meglio avere Donald Trump alla Casa Bianca, ma che non importa chi entrerà, perché solo i mostri assassini possono svolgere quel ruolo nella gestione degli Stati Uniti quale -Impero centralizzato. La struttura di potere globale che ruota vagamente attorno a Washington è tenuta insieme da violenza e abusi continui, e nessuno che non sia disposto a infliggere copiose quantità di violenza e abusi sugli esseri umani in tutto il mondo riuscirà mai a superare le misure di controllo che sono stati posti tra quell’incarico e l’illusione della democrazia che il popolo americano è stato ingannato facendogli credere reale.

Le atrocità continueranno finché esisterà quell’impero. L’umanità non avrà mai la possibilità di creare un mondo sano e pacifico finché quel mondo non sarà liberato dalla tirannia di una struttura di potere dominante il pianeta, alimentata dal sangue umano.

Fonte: Information Clearing House

Traduzione: Luciano Lago