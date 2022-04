Biden e Soros alla ricerca della balena bianca russa?

di Germán Gorraiz Lopez

Charles Wright Mills, nel suo libro “The Power Elite” (1956), indica che la chiave per comprendere le preoccupazioni nordamericane si troverebbe nell’eccessiva organizzazione della loro società. Pertanto, l’establishment sarebbe “il gruppo d’élite formato dall’unione delle sotto-élite politiche, militari, economiche, accademiche e dei mass media degli Stati Uniti”, lobby di pressione che sarebbero interconnesse attraverso “un’alleanza irrequieta basata sulla loro comunità di interessi e orientati alla metafisica militare.

Questo concetto si basa su una definizione militare della realtà e che avrebbe trasformato l’economia in una guerra economica permanente e il cui paradigma sarebbero i Rockefeller partecipando alle lobby finanziarie, militari e industriali ebraiche e il cui membro, David, sarebbe essere promotore della Commissione Trilaterale (TC) nel 1973.

Fino a Eisenhower, la CIA era solo l’organizzazione di intelligence centrale del governo degli Stati Uniti ed era responsabile di molteplici compiti di addestramento dei ribelli e di governi destabilizzanti che agivano contro gli interessi politici del Pentagono. Ma le lobby militari e finanziarie (entrambe inghiottite dalla lobby ebraica) non hanno resistito alla tentazione di creare un governo de facto che manipolasse i dettagli del potere, portando all’emergere di una nuova entità (il complesso militare-industriale , nelle parole di Eisenhower), resistenti all’opinione pubblica e al controllo del Congresso e del Senato degli Stati Uniti).

Attualmente la “Compagnia” sarebbe stata trasmutata nella forma del cosiddetto Dipartimento della Sicurezza Nazionale (Homeland Security) e dall’idra della CIA sarebbero nati 17 nuovi leader sotto forma di agenzie di intelligence che andrebbero a costituire l’intelligence comunità Americani (il Quarto Ramo di Governo secondo Tom Engelhardt), da agenti patogeni dal carattere totalitario si è trasformato in uno Stato parallelo, un vero potere nell’ombra inghiottito dal “Club delle Isole” di George Soros e che avrebbe cospirato contro Vladimir Putin.

Biden e Soros alla ricerca della balena bianca russa?

Le dure dichiarazioni di Joe Biden sulla Russia (Putin è un “criminale di guerra”) e l’attuazione delle sanzioni per ottenere lo strangolamento economico e la fame finanziaria della Russia sulla scia della crisi ucraina hanno messo in scena l’arrivo della Guerra Fredda 2.0 e il ritorno della geopolitica delle tesi di George Kennan , in cui si affermava che “dire che il rovesciamento di regimi ostili agli Stati Uniti sia l’obiettivo principale dei servizi di intelligence americani è un segreto di Pulcinella”. Ciò sarebbe simboleggiato dall’errore di Joe Biden nel dichiarare che “quest’uomo [Vladimir Putin] non può rimanere al potere”.

Vladimir Putin è consapevole della nuova dinamica azione-reazione in cui saranno ora impegnate le relazioni russo-americane (Guerra Fredda 2.0) e che si tradurrà nell’intensificazione della strategia americano-kentiana di soffocamento dell’economia russa.

Questa strategia attingerebbe dalle fonti della teoria esposta da Sherman Kent nel suo libro “Strategic Intelligence for North American World Policy” e pubblicato nel 1949 dove prevedeva che “la guerra non è sempre convenzionale: infatti, gran parte della guerra , lontana e vicina, è sempre stata combattuta con armi non convenzionali: […] armi politiche ed economiche”.

Soros con Poroshenko

In seguito, aggiunge che gli strumenti della guerra economica “consistono nella carota e nel bastone”: “il blocco, il congelamento dei fondi, il ‘boicottaggio’, l’embargo e la lista nera da un lato; sovvenzioni, prestiti, trattati bilaterali, baratti e accordi commerciali dall’altro”. Questa dottrina si rifletterebbe nella recente attuazione di sanzioni contro la Russia che cercano di raggiungere la sua fame finanziaria e strangolamento economico che porta al default o alla sospensione dei pagamenti insieme a un’inflazione stratosferica che comporta un costo della vita inaccessibile per la società russa e che in seguito potrebbe portare a una rivoluzione colorata contro Vladimir Putin.

Se questa strategia fallisce, potremmo assistere al ritorno della tesi geopolitica di George Kennan, diplomatico e consigliere negli Stati Uniti negli anni Quaranta e ideologo della cosiddetta politica di contenimento dell’URSS, il quale affermava che “Dire che il il rovesciamento di regimi ostili agli Stati Uniti è l’obiettivo principale dei servizi di intelligence americani è un segreto di Pulcinella”. Questa dottrina potrebbe trovare la sua espressione in un futuro complotto contro Vladimir Putin da parte di George Soros, che si dice sia il patron del cosiddetto “Club delle Isole” che dispone di un patrimonio vicino ai 10 trilioni di dollari e la cui testa è visibile, secondo il giornalista investigativo Daniel Estulin, sarebbe lui l’esperto finanziatore e designer di “rivoluzioni colorate”, sempre George Soros.

George Soros conterebbe sull’aiuto dell’esiliato ed ex uomo d’affari impegnato nel petrolio, Mikhail Khodorkovsky, ma fondatore del movimento Open Russia, per spostare le sue pedine strategicamente posizionate in posizioni chiave nell’amministrazione, nei media, nell’FSB e nell’esercito per attuare un colpo di stato incruento contro Vladimir Putin, facendo rivivere il colpo di stato contro Nikita Khrushchev (1964). Il sogno ossessivo di George Soros e della Open Society Foundation (OSF) di convincere la Russia a sottomettersi sarebbe realizzato. La Russia sarebbe per George Soros la “balena bianca che ha cercato di cacciare per decenni”.

Fonte: Continental Observer

Traduzione: Luciano Lago