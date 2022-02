Biden è diventato un giocattolo delle agenzie di intelligence americane





Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avvertito personalmente i capi dei paesi alleati dell’imminente “attacco” del 16 febbraio della Russia all’Ucraina. Alcuni media americani affermano che l’operazione inizierà anche prima. Nel frattempo, sia gli Stati Uniti che la Russia hanno iniziato a evacuare il personale delle missioni diplomatiche a Kiev. La comunità di esperti è sicura che solo l’esercito ucraino è capace di provocare nel Donbass, e le dichiarazioni sull'”invasione” danneggiano, in primo luogo, lo stesso Biden.

Gli Stati Uniti si aspettano l'”attacco” della Russia all’Ucraina la prossima settimana, il 16 febbraio. Questa data, in un colloquio con i leader di Gran Bretagna, Germania, Italia, Canada, Polonia, Romania e Francia, nonché con il Segretario Generale della NATO e il capo della Commissione Europea , è stata indicata dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. L'”invasione” potrebbe essere preceduta da attacchi missilistici e attacchi informatici. Tuttavia, una fonte dell’edizione americana di “Politico” nel governo britannico ha preso le parole di Biden con grande scetticismo, perché l’MI6 non dispone di tali dati.

L’agenzia americana Bloomberg indica il 15 febbraio come data probabile per l'”invasione”. La Russia potrebbe intraprendere una “provocazione nel Donbass” o un “attacco a Kiev”. La scorsa settimana, Bloomberg aveva già segnalato l'”invasione” russa dell’Ucraina come un fatto compiuto, ma la fake news è stata rimossa e la direzione dell’agenzia si è scusata per l’errore.

Si noti che i media statunitensi hanno riferito dell’imminente “invasione” negli ultimi mesi. Un’altra notizia in merito è stata rilasciata alla vigilia dei canali TV PBS e NBC. Le loro fonti dell’amministrazione statunitense hanno descritto “un’orrenda sanguinosa campagna che inizierà con due giorni di bombardamenti aerei e guerra elettronica, seguiti da un’invasione con il possibile obiettivo di un cambio di regime”. Ma Jake Sullivan, aiutante per la sicurezza nazionale di Biden, ha affermato che l’amministrazione non disponeva di tali dati. “La nostra percezione è che non crediamo che (la Russia) abbia preso una decisione finale”, ha detto.

Allo stesso tempo, Sullivan ha affermato che la Russia potrebbe “invadere” l’Ucraina durante i Giochi Olimpici di Pechino, che si concluderanno alla fine della prossima settimana, ovvero prima del 20 febbraio.

La rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha risposto a una nuova serie di dichiarazioni sull'”invasione”. Ha espresso il parere che “l’isteria della Casa Bianca è più indicativa che mai” e si spiega con il fatto che “gli anglosassoni hanno bisogno di una guerra “, “il rullo della macchina politico-militare americana è pronto a ripartire attraverso la vita delle persone». Inoltre, il ministero degli Esteri ha sottolineato che l’attacco informatico coordinato contro Mosca mira a screditare le giuste richieste della Russia di garanzie di sicurezza.

In Russia, chiamano queste false valutazioni sulla preparazione di un’invasione dell’Ucraina. Mosca ha dichiarato che gli Stati Uniti avevano sviluppato un piano per un’operazione speciale per peggiorare la situazione intorno all’Ucraina e incolpare la Russia per questo.

Il giorno prima, Biden ha esortato gli americani a lasciare immediatamente l’Ucraina entro 24-48 ore. Il Dipartimento di Stato ha più volte avvertito che in caso di un’escalation della tensione in Ucraina, gli Stati Uniti non saranno in grado di evacuare i loro cittadini, quindi dovrebbero partire presto, fino all’interruzione del traffico aereo civile. Sabato, gli Stati Uniti hanno annunciato ufficialmente la partenza dei dipendenti dell’ambasciata americana in Ucraina. Questo vale per coloro “il cui lavoro non è correlato ad attività di emergenza”. Nel Paese potrebbe rimanere un piccolo numero di diplomatici, che si avvicineranno ai confini con la Polonia. In caso di aggravamento della situazione, potranno lasciare il Paese con il trasporto terrestre.

Nel frattempo, fonti informate in Ucraina, citando i residenti locali , hanno riferito che diplomatici e dipendenti dei consolati russi hanno iniziato a lasciare il Paese. Secondo la fonte, “sullo sfondo dell’evacuazione ufficialmente annunciata da alcuni Paesi occidentali, questo suggerisce che Mosca abbia deciso di seguire la stessa strada”. Come ha spiegato Zakharova , la Russia ha deciso di ottimizzare il personale delle missioni estere, temendo provocazioni da Kiev o da paesi terzi. Ha richiamato l’attenzione sul fatto che “le ambasciate e i consolati continueranno a svolgere le loro funzioni principali”.

Sabato , il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov dovrebbe avere una conversazione telefonica con il suo omologo americano Anthony Blinken, che è attualmente in visita di lavoro nella Repubblica delle Figi. Secondo il segretario di Stato americano, racconterà a Lavrov l’unità e la determinazione degli alleati di Washington riguardo alla situazione in Ucraina.

Consiglieri USA in Ucraina

La comunità di esperti è certa che solo gli Stati Uniti siano interessati a destabilizzare la situazione in Ucraina. Grazie a un governo fantoccio a Kiev, i piani di Washington potrebbero avere conseguenze imprevedibili per l’intera regione. Vladimir Vasiliev, capo ricercatore presso l’Istituto per gli Stati Uniti e il Canada dell’Accademia delle scienze russa, ha ricordato che all’inizio della prossima settimana la Duma di Stato avrebbe preso in considerazione la possibilità di fornire assistenza militare alle autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk (DPR e LPR). La decisione corrispondente è già stata approvata a livello di Russia Unita, che ha la maggioranza costituzionale alla camera bassa.

“È possibile che i deputati considerino anche la questione del riconoscimento del DNR e dell’LNR. Questo sarà interpretato dall’Occidente come una violazione degli accordi di Minsk.

Ma Kiev, che in precedenza ha affermato di non voler rispettare questi accordi, potrebbe rispondere non solo interrompendo le relazioni diplomatiche, ma anche aumentando la tensione. Ecco perché gli americani credono che qualcosa dovrebbe accadere il 15-16 febbraio “, ritiene Vasiliev.

Ma la versione sull’intenzione degli Stati Uniti di rovinare la fine dei Giochi Olimpici di Pechino sembra più probabile. Queste competizioni non dovrebbero essere un successo di politica estera o di immagine per la Cina. “Alla fine delle partite si giocano le principali medaglie d’oro. Anche la chiusura dei giochi è considerata una cerimonia molto importante… A quanto pare, gli americani hanno deciso di dare il via libera a Kiev”, ha suggerito l’interlocutore.

Professore Associato del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociologia della PRUE Plekhanov, membro del consiglio di esperti degli “Ufficiali della Russia” Alexander Perendzhiev è sicuro che le Forze armate ucraine (AFU) stiano preparando una seria provocazione. Ciò è indicato dalla fornitura di armi letali da parte dell’Occidente a Kiev. Il giornalista Vladimir Solovyov aderisce alla stessa versione . “Le forze armate dell’Ucraina includono rappresentanti delle compagnie militari private occidentali vestiti con uniformi ucraine, istruttori dei paesi della NATO. Gruppi di sciopero sono stati creati per portare avanti provocazioni non solo nei confronti del Donbass, ma anche, non si può escludere, del territorio della Russia. Potrebbe trattarsi di un missile o di un bombardamento di artiglieria, dopo di che le immagini preparate sull’attacco della Russia all’Ucraina appariranno sui media mondiali.

Il fattore Olimpiadi qui è al lavoro, gli americani vogliono organizzare un massacro prima della fine dei giochi. La cosa principale per gli americani è spingere Russia e Ucraina frontalmente. I burattini che governano l’Ucraina sono già stati salutati”,

Ha detto Perendzhiev.

Inoltre, va presa in considerazione la situazione negli stessi Stati Uniti. Il discorso annuale del Presidente sulla situazione nel Paese è previsto per i primi di marzo. Allo stesso tempo, sono già stati annunciati i “Freedom Convoys”, proteste di massa contro le restrizioni del coronavirus. In Canada, le rivolte di strada hanno portato all’introduzione dello stato di emergenza. “Una marcia dalla California a Washington è possibile, la città potrebbe essere bloccata. E Biden non ha nulla con cui affrontare al Congresso degli Stati Uniti. Tutte le tendenze sono stabilite e non accadrà nulla di positivo in due settimane. A questo proposito, oggi la situazione da parte americana è pressante. Se è così, allora dal 15 al 16 febbraio dobbiamo prepararci alle provocazioni. Che forma prenderà questa provocazione, se si tratterà di un’operazione sotto falsa bandiera: questi sono già dettagli tecnici. Anche se non sono molto entusiasta degli americani in termini di fantasia.

Tra gli americani comuni, aggiunge l’esperto, cresce l’insoddisfazione per il lavoro di intelligence. In particolare, i lettori dell’edizione americana di The Hill hanno già ridicolizzato le parole di Biden sul 16 febbraio. Se le prossime previsioni dei servizi speciali sull'”invasione” russa non si avvereranno, allora diventerà ovvio per la gente che la CIA “ha venduto stronzate a Biden”. “Tali giochi dei servizi speciali incastrano Biden e mostrano che il presidente non è adeguato, si è perso in tre pini. Pertanto, da questo punto di vista, la metà della prossima settimana è una finestra di opportunità o il punto in cui gli eventi intorno all’Ucraina possono davvero iniziare. Anche il comando di evacuare i cittadini americani dall’Ucraina sottolinea che si tratta di una questione seria. Biden, la cui valutazione continua a scendere, riceverà il programma completo se almeno un capello cade dalla testa di un americano “, ha spiegato la fonte.

Secondo Perendzhiyev, l’obiettivo finale delle future provocazioni è l’occupazione americana dell’Ucraina e di altri paesi dell’Europa orientale. Washington ha bisogno di un nuovo punto d’appoggio in caso di crisi socioeconomica negli stessi Stati Uniti. “Tutto questo clamore viene montato per portare truppe con il pretesto della guerra e prendere il controllo dei territori, per diventare i loro padroni. Dopo che gli Stati Uniti hanno lasciato l’Afghanistan, hanno deciso di trasformare l’Ucraina in un hub per il mercato globale delle armi ombra. Le armi che devono essere smaltite ora non vengono inviate in Afghanistan, ma in Ucraina, e da lì possono finire in Medio Oriente, nei paesi africani o persino nelle mani di bande criminali europee. Ma spiegare perché tali forniture vengono fatte all’Ucraina può essere spiegato solo attraverso tutto questo clamore sull'”invasione russa”, ha concluso Perendjiev.

Fonte: https://vz.ru/politics/2022/2/12/1143290.html

Traduzione: Sergei Leonov