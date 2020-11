Biden dichiarato presidente degli Stati Uniti – Merkel, Johnson e Macron gli hanno già “baciato la scarpa”

da Redazione

Il BENVENUTO viene dato a Biden dalle élite americanizzate

dell’Occidente che hanno avuto l’opportunità di salutare il candidato

del Deep State e del Partito Democratico – Joe Biden – come neoeletto

Presidente degli Stati Uniti.

“America, è un grande onore per me essere il leader eletto del nostro grande paese. Abbiamo un duro lavoro davanti a noi, ma posso

prometterti che sarò il presidente di tutti gli americani, che tu

abbia votato per me o no. “Meriterò la fiducia che mi hai dimostrato”,

ha detto Biden sul suo Twitter.

Il canceliere tedesco Angela Merkel, il primo ministro britannico Boris Johnson e il presidente francese Emanuel Macron sono

stati i primi a congratularsi con Biden per la sua vittoria alle

elezioni presidenziali.

“Sinceri complimenti! I cittadini americani hanno preso una decisione. Joe Biden è il 46 ° presidente degli Stati Uniti. “Gli auguro felicità e successo con tutto il cuore, e mi congratulo anche

con Kamali Harris, il primo vice presidente eletto del suo paese”, ha

detto la Merkel.

“Mi congratulo con Joe Biden per la sua elezione a Presidente degli Stati Uniti e Kamali Harris per il suo storico risultato. “Gli Stati Uniti sono il nostro alleato più importante e non vedo l’ora di

lavorare a stretto contatto sulle nostre priorità comuni, dal

cambiamento climatico al commercio e alla sicurezza”, ha detto

Johnson.

“L’America ha eletto il suo presidente, congratulazione a Joe Biden e Kamali Harris. Abbiamo molto da fare per superare le sfide

odierne. “Lavoriamo insieme”, ha scritto Macron sul suo Twitter.

Le congratulazioni sono state già inviate a Washington dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e dal presidente del

Parlamento europeo, David Sassoli.

Stoltenberg con Gentiloni ,quello del “Assad deve andarsene e ..la Russia non dovrebbe intervenire in Siria, poeggiorerebbe la situazione…..”

Non hanno dimenticato neanche questo importante personaggio:

Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha fatto lo stesso: “Conosco Biden come un forte alleato della NATO e un sostenitore delle relazioni transatlantiche. In un mondo imprevedibile, la leadership degli Stati Uniti è più importante che mai.

Una NATO forte è positiva sia per il Nord America che per

l’Europa. Insieme, gli alleati della NATO costituiscono quasi un

miliardo di persone, metà della potenza economica mondiale e metà

della potenza militare mondiale. “Abbiamo bisogno di questa forza

collettiva per affrontare molteplici sfide, tra cui una Russia sempre

più aggressiva, terrorismo internazionale, minacce informatiche e

missilistiche e il mutevole equilibrio di potere globale che è venuto

con il rafforzamento della Cina”.

Quindi l’Occidente sta tornando a se stesso. Sul percorso che ha diviso a metà l’America e portato a Trump più voti in queste elezioni rispetto al 2016.

Si cercherà di ridurre Trump a un “errore sistemico” e a un temporaneo malinteso. I prossimi giorni si vedrà se si romperà la resistenza di Trump e se questi si arrenderà.

E- si vedrà quanto vale il “Trumpismo”

Fonte: Fakti.org

Traduzione: Biljana Stojanovic