Biden dichiara che gli USA sono pronti ad entrare in guerra con la Cina per Taiwan





Le osservazioni di Biden sull'”intervenire militarmente” a Taiwan non mettono in questione una gaffe, ma segnali di svuotamento della politica della Cina unica, scrive il Global Times.

Nel dichiarre che gli Stati Uniti interverrebbero militarmente, qualora la Cina continentale dovesse prendere con la forza l’isola di Taiwan, l’amministrazione Biden sta facendo un ulteriore passo avanti per annullare tutti gli accordi precedenti circa la politica di una unica Cina e le osservazioni di Biden hanno determinato una immediata reazione della Cina.

Gli analisti hanno avvertito che poiché gli Stati Uniti e le loro punte di diamante, in particolare il Giappone, stanno usando la crisi ucraina per promuovere una battaglia cognitiva per aiutare con l'”indipendenza” de facto dell’isola di Taiwan, i loro piani incontreranno una risposta più forte dalla Repubblica Popolare Cinese poiché la RPC non scende a compromessi sui suoi interessi fondamentali.

Parlando con il primo ministro giapponese Fumio Kishida dopo il loro primo vertice di lunedì, Biden ha affermato che gli Stati Uniti interverrebbero militarmente se la Cina continentale prendesse l’isola di Taiwan con la forza. Kishida ha affermato che “i tentativi unilaterali di cambiare lo status quo con la forza, come in Ucraina, non dovrebbero mai essere tollerati nell’Indo-Pacifico”. Ha anche aggiunto che lui e Biden hanno sottolineato l’importanza della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan.

Le parole di Biden avevano attirato l’attenzione di molti media globali che ne avevano dato notizia. La Cina ha espresso la sua ferma opposizione alle osservazioni del presidente degli Stati Uniti.

In una conferenza stampa di routine lunedì, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha affermato che l’isola di Taiwan è una parte inalienabile della Cina e che la questione di Taiwan è “puramente affare interno della Cina”, il che non consente interferenze da parte delle forze straniere. E la Cina non ha spazio per scendere a compromessi su questioni che riguardano i suoi interessi fondamentali sull’integrità e la sovranità del territorio.

Questa non è la prima volta che Biden fa una garanzia di sicurezza all’isola di Taiwan e queste osservazioni non sono gaffe ma segnali pericolosi che gli Stati Uniti avrebbero ulteriormente demolito la loro politica dell’unica Cina, hanno affermato gli analisti.

Nell’ottobre 2021, Biden ha affermato che gli Stati Uniti avrebbero protetto Taiwan in caso di “attacco” della Cina continentale. E come è successo nel 2021, un funzionario anonimo della Casa Bianca è presto uscito ed è stato citato da Reuters dicendo che non ci sarebbero stati cambiamenti nella politica degli Stati Uniti nei confronti dell’isola di Taiwan.

Come le sue osservazioni di ottobre, ciò che Biden ha affermato lunedì non erano coerenti con la posizione tradizionale del governo statunitense su questo tema, che di solito è descritto come “ambiguità strategica” e, insieme a una serie di mosse, il governo Biden sta facendo un ulteriore passo avanti per svuotare la politica della Cina unica, ha affermato lunedì Da Wei, direttore del Center for International Security and Strategy dell’Università Tsinghua di Pechino.

Da Wei ha notato che Biden ha anche astutamente lasciato spazio agli Stati Uniti sugli argomenti. “Inviare truppe è un’interferenza militare, offrire armi e intelligence militare e condurre soccorsi può anche essere interpretato come ‘intervenire militarmente’… l’amministrazione Biden sta giocando la carta sull’isola non solo per soddisfare i politici pro-Taiwan negli Stati Uniti, ma anche per servire la sua strategia verso la Cina”, ha affermato Da.

Tuttavia, data la delicatezza della questione taiwanese, giocare tattiche attraverso parole o azioni non porterà a buoni risultati. Da Wei ha detto che “se l’amministrazione Biden insiste nel farlo, le relazioni tra Cina e Stati Uniti sarebbero come se il Titanic colpisse un iceberg, finendo in crisi o peggio”.

Biden ha anche affermato che dissuadere la Cina dal prendere l’isola è stata una delle ragioni per cui la Russia deve “pagare un caro prezzo” per il conflitto con l’Ucraina. Ha aggiunto che qualsiasi tentativo da parte della Cina di usare la forza contro Taiwan farebbe come se la Cina “aggredisse l’intera regione” e “sarebbe un’altra azione simile a quella che è accaduta in Ucraina”.

Gli Stati Uniti stanno promuovendo una battaglia cognitiva cercando di confondere la questione ucraina con la questione di Taiwan e di negare la sovranità della Cina sull’isola di Taiwan, ha detto al Global Times Sun Chenghao, ricercatore del Center for International Security and Strategy dell’Università di Tsinghua. di lunedi.

Taiwan esercitazioni

“Tuttavia, l’Ucraina e l’isola di Taiwan sono completamente diverse. Eppure, unendo deliberatamente i due, gli Stati Uniti stanno cercando di fuorviare i paesi dell’Asia-Pacifico e far loro pensare che la regione dell’Asia-Pacifico sia a rischio di un conflitto simile”, Sun ha detto. “Tali affermazioni possono aggiungere legittimità alla ‘Strategia Asia-Pacifico’ degli Stati Uniti e alla sua interferenza nella questione di Taiwan”.

Le recenti azioni statunitensi sull’isola di Taiwan indicano che c’è stata una tendenza a cambiare l'”ambiguità strategica” degli Stati Uniti verso la chiarezza. Gli Stati Uniti non hanno abbandonato del tutto la loro politica della Cina unica, ma la tendenza è molto pericolosa. Gli Stati Uniti stanno testando passo dopo passo i profitti della Cina continentale, ha affermato Sun.

Ad esempio, a metà maggio, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti è stato trovato ad apportare ampi aggiustamenti e revisioni alle sue dichiarazioni sulle cosiddette relazioni USA-Taiwan sul suo sito web ufficiale, eliminando “Gli Stati Uniti non supportano l’indipendenza di Taiwan” e il riconoscimento del governo della Repubblica popolare cinese come unico governo legale della Cina e non c’è che una Cina e Taiwan fa parte della Cina.

Gli analisti hanno criticato il gioco frequente della “carta di Taiwan” da parte degli Stati Uniti e hanno avvertito i secessionisti dell’isola che le promesse degli Stati Uniti all’isola sono solo a parole e quando la Cina continentale è spinta a intraprendere azioni decise e rapide nei confronti dell’isola, gli Stati Uniti , come quello che ha fatto ad altri “alleati”, non avrà né tempo né volontà di venire in soccorso di Taiwan.

Fonte: Global Times – South China Morning

Traduzione e sintesi : Luciano Lago