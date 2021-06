Biden contro “Vlad l’Impalatore”

di Finian Cunningham

Entrambe le parti riconoscono che le relazioni tra Stati Uniti e Russia sono a un punto basso. Ed entrambe le parti hanno affermato di voler migliorare le relazioni. Ma chi sta effettivamente facendo uno sforzo positivo per ridurre le tensioni e dare una possibilità alla pace?

Dovrebbe essere ovvio che la parte russa è l’unica parte che sta agendo responsabilmente e con uno spirito generoso nel tentativo di migliorare le relazioni bilaterali.

Il presidente Vladimir Putin afferma di sperare di aprire comunicazioni personali con la controparte americana Joe Biden quando si riuniranno per il vertice di Ginevra mercoledì. Il leader russo ha sminuito le aspettative di una svolta, ma tuttavia la sua dichiarata aspirazione è una distensione produttiva.

C’è poca o nessuna reciprocità di spirito benevolo da parte americana. Biden e i suoi collaboratori potrebbero dire che gli Stati Uniti non vogliono un conflitto con la Russia. Ma a parte questa concessione retorica, gli americani stanno spingendo l’aggressione e facendo sembrare l’incontro di Ginevra una resa dei conti.

La riluttanza del presidente degli Stati Uniti a tenere una conferenza stampa congiunta con Putin dopo le loro discussioni private è un segno eloquente dell’odioso atteggiamento americano.

Ci sono due ragioni per cui Biden non vuole apparire al fianco di Putin davanti al mondo.

Il primo è che non sarebbe in grado di gestire le argomentazioni intelligenti e le critiche di Putin alla politica americana. Le facoltà mentali di Joe Biden sono in serio dubbio a seguito di gaffe ben pubblicizzate e passi falsi di dimenticare i nomi e discorsi incoerenti. Non intendevo sembrare crudele, ma Putin potrebbe demolire Biden in una discussione pubblica.

Biden e l’intera dirigenza politica americana accusano costantemente Putin e la Russia di condotta maligna, dall’essere un “assassino” all’interferire nelle elezioni, agli attacchi informatici e minacciare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e dei suoi alleati.

La rappresentazione è una fantasia basata sulla russofobia e sul pregiudizio bigotto. Come Putin ha sottolineato in una recente intervista ai media statunitensi: non ci sono prove mai presentate a sostegno di queste affermazioni sprezzanti. Sono tutte sciocchezze infondate e rabbiose.

Se Putin fosse sulla stessa piattaforma pubblica di Biden, possiamo essere sicuri che il velo delle bugie verrebbe strappato dalla facciata americana dell’agire duro e ipocrita. Biden sarebbe rimasto tremante e borbottante come un idiota impotente. In effetti, qualsiasi politico americano lo sarebbe dal momento che sono tutti idioti sottoposti a lavaggio del cervello, gonfiati dalla loro stessa propaganda.

Putin arriva a Ginevra

Quindi, il mondo vedrebbe in un momento meraviglioso quanto siano ridicolmente nudi l’imperatore americano e tutti i suoi scagnozzi della NATO.

La seconda ragione per cui Biden non ha potuto restare al fianco di Putin è che quell’immagine confonde la propaganda americana di demonizzazione di “Vlad l’Impalatore”. Qualsiasi apparizione di un Putin sorridente in un normale ambiente amichevole con Biden minerebbe la narrativa di Putin-the-bogeyman.

Ecco perché l’incontro deve essere tenuto in privato e poi gli americani possono fare un resoconto dei colloqui per sembrare moralmente superiori affermando di aver sollevato preoccupazioni sui “diritti umani” e sul “comportamento maligno”. Possiamo essere sicuri che, se Biden osa agire ipocritamente, Putin smaschererà abilmente l’assurda ipocrisia.

Biden arriva a Ginevra

Ma è anche fondamentale per la parte americana rappresentare l’incontro come una resa dei conti tra un bravo ragazzo e uno molto cattivo. La farsa funziona solo se tenuta in privato.

Almeno in passato, Ronald Reagan è stato fotografato mentre teneva colloqui conviviali al caminetto con il leader sovietico Mikhail Gorbaciov quando si incontrarono a Ginevra nel 1985 e produssero uno storico trattato sul controllo degli armamenti. A suo merito, anche Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa congiunta con Putin quando la coppia si è incontrata a Helsinki nel 2018 e non c’era acrimonia.

Ma Biden, come la maggior parte dei politici e dei media americani, è pieno di stupida antipatia nei confronti di Putin e del Cremlino. Ha avvertito minacciosamente la scorsa settimana che dirà a Putin “quello che sa”. Biden afferma che il leader russo “deve cambiare il suo comportamento” se ci deve essere un miglioramento nelle relazioni.

Sarà molto difficile impegnarsi in un dialogo produttivo quando la mentalità americana è così indottrinata dalla falsa propaganda.

Alcuni osservatori potrebbero chiedersi che senso ha Putin incontrare Biden in quelle circostanze? Dopotutto, è stato Biden a invitare Putin a incontrarlo.

La volontà della parte russa di impegnarsi – nonostante l’animosità americana – è un chiaro segno di maturità politica e generosità per cercare di creare un mondo più pacifico. Spetta agli americani cambiare il loro comportamento e fermare la condotta maligna. Questa è la vera sfida.

Finian Cunningham

Traduzione: Luciano Lago