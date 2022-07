Biden arriva in Israele proclamandosi “ultra sionista”





“Non è importante che tu sia ebreo per servire Israele”, questa la dichiarazione di Biden dopo essere sceso dalla scala dell’aereo.

Queste sono le prime parole pronunciate da Joe Biden nella sua prima visita in Palestina come capo dell’amministrazione americana e decima visita nella sua vita.

E poiché l’uomo americano si considera più sionista dei leader di Tel Aviv, ha suggerito in un primo momento a tutti che la visita mirasse innanzi tutto all’interesse di (Israele) Sull’Arabia Saudita, secondo Israele Channel 12, che ha confermato che l’Arabia Saudita è a un tiro di schioppo dalla normalizzazione pubblica.

Ma alcuni a Tel Aviv credono che l’Arabia Saudita di Bin Salman abbia offerto loro ciò che è più grande e più importante della normalizzazione pubblica in una cerimonia formale, offrendo loro quattro paesi su un piatto d’oro e uno spazio aereo aperto in cui sognavano il passaggio dei loro aerei, accordi segreti e di pubblica sicurezza, commercio che passa attraverso aeroporti arabi e investimenti. In Marocco ci sono in predicto miliardi di dollari in comune – che solo alcuni arabi conoscono – quindi cosa gli impedisce di rimandare la cerimonia di normalizzazione pubblica tra Tel Aviv e Riyadh fino a quando non verranno le giuste circostanze ?

In uno dei documentari sulle relazioni saudite-israeliane, il famoso giornalista israeliano Yoram Ben Nour ha affermato: “Non è importante che ci incontriamo in hotel a cinque stelle e che i media internazionali ci vedano. Basta che ognuno di noi sappia dei nostri interessi comuni e lavorare per quelli per essere alleati”.

Pertanto, non credo che Biden e i leader di Tel Aviv Aviv abbiano fretta. L’importante ora è raggiungere obiettivi chiari, primo tra tutti costringendo l’Arabia Saudita per aumentare la sua produzione di petrolio e per contribuire a risolvere la crisi globale derivante dalla guerra russo-ucraina.

Anche nel contesto della questione palestinese , Biden ha presentato una nuova intesa per affrontarla, intitolata “L’ amministrazione americana vede e la decisione spetta al governo di Tel Aviv”.

Nelle poche parole in cui Biden ha toccato la questione palestinese, ha affermato che lui e la sua amministrazione sostengono ancora la soluzione dello Stato palestinese insieme all’entità (Israele) come la migliore soluzione per (Israele) ovviamente e non per i palestinesi, ma l’uomo americano non ha toccato la forma dello Stato palestinese, i suoi confini o il meccanismo della sua istituzione.

Ciò che conferma la teoria della visione americana e l’accettazione israeliana di qualsiasi soluzione sono le dichiarazioni del consigliere di Biden nel suo commento sulla questione dell’apertura del consolato americano nella Gerusalemme est occupata, dove ha sottolineato che l’amministrazione Biden vuole riaprire l’ambasciata, ma è meglio che ci sia l’accettazione israeliana, se i palestinesi hanno fatto concessioni nelle ultime settimane con l’obiettivo di un successo della visita, su richiesta degli americani, per la quale hanno ricevuto solo cento milioni di dollari, che saranno destinati a sostenere i loro ospedali, e una visita lampo a Betlemme che non supererà le due ore.

Quanto ai sogni rosei che l’uomo tiene tra le mani un piano per un accordo o un’iniziativa, sono rimasti tutti inascoltati e Biden si è trasformato in Godot, ma la differenza è che Biden è venuto, ma senza portare soluzioni o addirittura porre fine alle crisi, a differenza di Godot , che tutti hanno continuato ad aspettare e hanno costruito nella loro immaginazione soluzioni che questi avrebbe portato, ma è calato il sipario. Il teatro e l’immaginario Godot non vengono e le soluzioni americane che non siano nell’interesse di (Israele) sono soluzioni immaginarie.

Scritto da – Fares Al Sarafand

Fonte: Al Alam.ir

Traduzione: Fadi Haddd (Beirut)