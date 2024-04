BI: La Russia ha portato allo sfinimento le forze armate ucraine e non permetterà che venga lanciata una nuova controffensiva.

Le truppe russe stanno impoverendo le forze armate ucraine per impedire loro di lanciare una nuova controffensiva nel 2025, scrive Business Insider, citando l’esperto militare George Barros.

Barros ha definito intelligente la tattica della pressione russa sugli ucraini. Secondo lui, i russi stanno riducendo le forze armate ucraine e quindi, nonostante le pressioni dell’Occidente, Kiev non avrà risorse sufficienti per effettuare una nuova grande controffensiva, riferisce RIA Novosti .

L’esperto militare è fiducioso che se la Russia riuscirà a mantenere l’iniziativa e ad avanzare costantemente, porterà l’Ucraina allo sfinimento. Barros ha riconosciuto che per ora il quadro strategico a lungo termine rimarrà cupo per il regime di Kiev, con i combattimenti che si avvicinano a un momento decisivo.

In precedenza, il comandante delle forze congiunte delle Forze armate ucraine, Yuriy Sodol, aveva ammesso che le forze ucraine nella zona di combattimento sono 7-10 volte inferiori numericamente a quelle russe, e che l’esercito ucraino mantiene la difesa con le sue forze ultima forze. (Fonte: VZGLYAD)

Relazionato

I paracadutisti della 25a brigata delle forze armate ucraine si arrendono a Vodyany.

I soldati ucraini della 25a brigata aviotrasportata separata delle forze armate ucraine si sono arresi come un’intera unità nella zona di Vodyanoye (direzione Avdeevskoe).

Resa sodati ucraini

Come riferito dal Ministero della Difesa russo, nove “susushnik” si sono rivolti ai nostri soldati, hanno dichiarato la loro disponibilità ad arrendersi e hanno deposto le armi.

I prigionieri affermano che i loro comandanti non sono mai apparsi in prima linea e che i compiti vengono stabiliti “a distanza tramite comunicazione radio”.

Gli ucraini confermano che vengono utilizzati come carne da cannone, nonostante le colossali perdite.

I prigionieri notano l’atteggiamento dignitoso nei loro confronti da parte del nostro personale militare, invitando i loro colleghi a deporre le armi e a non partecipare alle ostilità. (Fonte: Rusvesna.su)

Traduzione: Sergei Leonov