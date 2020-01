Berlino ripudia le minacce di Trump: la Germania non è il 51° Stato degli Stati Uniti

da Redazione





Berlino censura le minacce e le sanzioni di Trump contro Nord Stream 2, affermando che la Germania non è uno stato degli Stati Uniti. Questi non possono può imporre le loro decisioni.

“ Gli USA vogliono determinare con chi possiamo e non possiamo commerciare. Non dobbiamo accettarlo. Non siamo il 51 ° stato degli Stati Uniti. “, Ha detto martedì il presidente del consiglio di amministrazione del gasdotto Nord Stream 2, Gerhard Schröder.

L’ex cancelliere tedesco ha denunciato in termini duri le sanzioni “arroganti” e “interferenti” di Washington contro il megaprogetto Nord Stream 2, che collegherà la Germania e la Russia sul fondo del Mar Baltico.

Gerhard Schröder.

“Non dovremmo noi, nel Bundestag (Camera bassa del Parlamento tedesco), imporre sanzioni contro gli Stati Uniti, ad esempio, ai sensi della legge sulla protezione dei diritti umani al confine con gli Stati Uniti. e il Messico? “

Cos’è il Nord Stream 2?

Il megaprogetto, promosso da un’alleanza di società provenienti da Russia, Germania, Austria, Francia e Paesi Bassi, prevede la posa di due gasdotto lungo il fondo del Mar Baltico per trasportare un totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all’anno.

Questo progetto ha un costo di 11 miliardi di dollari e una lunghezza di oltre 1200 chilometri dalla costa russa alla Germania.

Sarebbe il secondo di questi collegamenti tra i due paesi, dal momento che il primo (chiamato semplicemente Nord Stream) è stato aperto nel 2011.

Gli Stati Uniti temono di perdere il redditizio mercato europeo per il gas naturale liquefatto

Nel tentativo di evitare il buon sviluppo del progetto e nel timore della crescente dipendenza dell’Europa dal gas russo, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha imposto alla fine di dicembre una serie di sanzioni contro tutte quelle società coinvolte nel costruzione del Nord Stream 2.

Schröder ha messo in dubbio il tentativo della Casa Bianca di contribuire alla sicurezza energetica dell’Europa diminuendo la sua dipendenza dal gas russo, indicando che Washington vuole in realtà vendere il proprio gas naturale liquefatto in Europa.

“Gli Stati Uniti cercano di conquistare il mercato europeo sanzionando Nord Stream 2”

La Russia attualmente fornisce circa il 40% delle forniture di questi idrocarburi all’Unione europea (UE), prima della Norvegia. Si stima che il nuovo gasdotto sarà in grado di aumentare significativamente la quantità di gas che attraversa il Baltico.

La Russia ha assicurato che questo megaprogetto funzionerà entro la fine del 2020 , nonostante le sanzioni statunitensi. La Russia dispone della tecnologia e dei mezzi propri per continuare la realizzazione del progetto, ha dichiarato il portavoce della Gazprom, motivo per cui la realizzazione dell’opera andrà vanti comunque.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Lisandro Alvarado