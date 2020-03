Berlino minaccia il blocco se i tedeschi “si comporteranno male”

da Redazione





“Ordnung, deutsches Volk!” (Ordine al popolo tedesco)

(Avviso dell’editor: ciò che segue non è satira. Ripeto, il seguente testo non è satira).

Il governo seguirà da vicino il comportamento delle persone per vedere se stanno prendendo sul serio le misure decretate questa settimana.

La decisione di bloccare la Germania dipende interamente dal comportamento dei suoi cittadini, ha annunciato l’ufficio della cancelliera venerdì.

Il capo dello staff di Angela Merkel, Helge Braun, ha descritto il sabato come un giorno cruciale per decidere su possibili blocchi a causa del coronavirus.

“Esamineremo il comportamento delle persone questo fine settimana”, ha detto a Der Spiegel il politico della CDU. “Sabato è un giorno decisivo e vi terremo d’occhio.”

Il cancelliere Merkel vuole tenere una teleconferenza con i capi dei Land domenica sera. È probabile che questa includa la questione se e quando imporre i blocchi.

“Sabato, le persone si incontrano tradizionalmente perché hanno il giorno libero”, ha detto Braun.

“Purtroppo, al momento non è possibile farlo al di fuori della famiglia nucleare. Questo deve essere fermato ora. Se tale sviluppo non accade, è possibile che vengano decise anche misure di più ampia portata negli stati federali, anche se in realtà vogliamo evitarlo ”.

SCONTRO DEI CAPI DI STATO

Nel frattempo, il premier di stato dello stato tedesco della Sassonia, Michael Kretschmer, vede l’opzione di un blocco come ultima risorsa. Ha detto al quotidiano locale Sächsische Zeitung che nessuno voleva un blocco, poiché ciò avrebbe fortemente limitato la vita. “Ecco perché contiamo sulle misure attuali e vediamo se avranno l’effetto sperato nei prossimi 14 giorni”, ha affermato Kretschmer.

Il premier di stato della Renania settentrionale-Vestfalia, Armin Laschet, ha avvertito che i governi federali e statali imporranno un blocco se i cittadini non rispettano la richiesta di mantenere le distanze.

“Se non possiamo ottenere l’impegno volontario, allora saremo in grado di prendere tali decisioni”, ha detto il politico della CDU alla televisione ARD.

FRIBURGO, LEVERKUSEN E DORTMUND PROCEDONO Al BLOCCO

Le città tedesche di Friburgo e Leverkusen hanno annunciato piani di blocco propri.

Il divieto di due settimane di Friburgo entra in vigore sabato, vietando ai cittadini di entrare in luoghi pubblici come strade, piazze, spazi verdi pubblici e parchi.

Le persone dovrebbero lasciare la propria casa solo per questioni urgenti, come la spesa alimentare, le visite dal medico, l’assistenza alle persone bisognose di sostegno, il viaggio da e verso il lavoro e il collocamento dei bambini in cure di emergenza. Le persone possono stare fuori da sole, in coppia o con chi vive nella propria famiglia. Una distanza minima di 1,5 metri deve essere mantenuta da tutte le altre persone.

Psicosi del coronavirus in Germania

Leverkusen ha già implementato misure simili, in cui le persone non sono più autorizzate a riunirsi all’aperto, con poche eccezioni. Sono vietate le riunioni di due o più persone all’aria aperta, a meno che non si tratti di attività essenziali.

E ora Dortmund consentirà solo a gruppi di non più di quattro di mescolarsi . Se le attività sociali superano questo numero, le persone saranno punite. Saranno fatte eccezioni per le famiglie.

https://www.dw.com/en/germany-coronavirus-lockdown-imminent-if-people-dont-reel-in-social-activities/a-52852286

Fonte: Deutsche Welle

Traduzione: Sergei Leonov