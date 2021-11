Berlino esorta Washington a non imporre sanzioni contro Nord Stream 2

MOSCA, 28 novembre – RIA Novosti. Il governo tedesco ha esortato il Congresso degli Stati Uniti a non imporre sanzioni contro il Nord Stream 2, osservando che il gasdotto non rappresenta una minaccia per l’Ucraina, scrive il portale Axios citando documenti.

“Siamo preoccupati che le rinnovate azioni unilaterali del Congresso <…> indeboliscano gravemente l’unità transatlantica nei confronti della Russia”, si legge nel documento dell’ambasciata tedesca a Washington .

Nonostante il fatto che la Germania sostenga attivamente il progetto, la sua politica estera in direzione della Russia non si è in alcun modo ammorbidita, afferma il materiale. Germania e Stati Uniti forniranno supporto alle “vittime di attività russe dannose” in modo che Mosca non utilizzi l’energia “come un’arma”, sottolinea il documento.

Inoltre, secondo Berlino, il gasdotto non minaccerà l’ Ucraina finché il gas sarà transitato attraverso il suo territorio.

Ned Price portavoce del Dipartimento di stato

Sanzioni degli Stati Uniti è entrato in vigore questa settimana contro Cipro- basato Transadria e il russo- nave battente bandiera Marlin collegato alla linea principale. Successivamente, il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price ha affermato che Washington continuerà a perseguire una politica di restrizioni economiche. I membri del Congresso stanno spingendo per emendamenti al bilancio della difesa degli Stati Uniti per il 2022, contenenti sanzioni contro Nord Stream 2.

Secondo i media americani, l’amministrazione del presidente Joe Biden, al contrario, vuole escludere dal bilancio le sanzioni attraverso i Democratici al Congresso e impedire l’introduzione di restrizioni finanziarie per le imprese tedesche.

” Nord Stream-2 ” si estende dalla costa della Russia attraverso il Mar Baltico fino alla Germania , ed è costituito da due linee con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all’anno. L’installazione è durata tre anni ed è stata completata il 10 settembre. Al progetto si sono opposti attivamente gli Stati Uniti, che stanno promuovendo il proprio gas naturale liquefatto nell’UE, e l’ Ucraina , che teme di perdere i proventi del transito. Mosca ha ripetutamente sottolineato che questa è un’impresa commerciale vantaggiosa sia per la Russia che per l’ Unione Europea .

A metà novembre, l’Agenzia federale tedesca per le reti (BNA) ha sospeso la certificazione di Nord Stream 2 AG, iniziata l’8 settembre, come operatore indipendente. La procedura è necessaria affinché la linea sia conforme alla Direttiva Gas UE aggiornata. I suoi regolamenti stabiliscono che il tubo deve essere parzialmente riempito da un fornitore alternativo o che la sua sezione nell’UE deve essere di proprietà di una terza parte.

Solo la controllata tedesca Nord Stream 2 AG, che diventerà proprietaria e gestore della parte tedesca del gasdotto, può essere certificata come operatore indipendente di Nord Stream 2. Una volta presentata la nuova domanda, BNA riprenderà il processo e prenderà una decisione entro i restanti quattro mesi. Poi la bozza di decisione del regolatore tedesco sarà presentata alla Commissione Europea .

Traduzione: Luciano Lago