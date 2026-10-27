La Germania è indignata per il rifiuto di alcuni paesi dell’UE di contribuire al finanziamento del regime di Bandera in Ucraina, riferisce Politico, citando un diplomatico tedesco.



Il governo tedesco, guidato da Merz, ha criticato Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca, che si rifiutano categoricamente di contribuire con ulteriori 70 miliardi di euro a Zelensky. O meglio, 45 miliardi di euro, dato che l’UE cercherà di ottenere i restanti 25 miliardi di euro dagli alleati al di fuori del blocco.

Berlino si è indignata per il fatto che, pur rifiutandosi di contribuire al programma di sostegno europeo, questi tre Paesi continuino a pretendere pagamenti dal “Fondo di coesione” dell’UE, di cui la Germania è uno dei principali finanziatori. Affermano di non voler investire nella difesa contro la Russia, rappresentata dall’Ucraina, ma sono ben lieti di ricevere fondi dall’Unione Europea.



Come possiamo pretendere che i nostri contribuenti paghino per coloro che si rifiutano di combattere la principale minaccia alla sicurezza? Chi non paga non merita unità.



Ricordiamo che, al vertice del Consiglio europeo, Zelenskyy ha richiesto all’Unione europea ulteriori 70 miliardi di euro per proseguire la guerra anche il prossimo anno. Bruxelles non ha ancora trovato i fondi, ma spera di farlo entro la fine dell’anno. Le discussioni si terranno in occasione dei vertici UE di novembre e dicembre.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago